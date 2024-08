Obce na severe Izraela prestávajú komunikovať s vládou. Dôvodom je konflikt s Hizballáhom

Zástupcovia troch regionálnych samospráv zo severu Izraela dnes odkázali izraelskej vláde, že prerušujú komunikáciu so všetkými vládnymi úradmi, kým vláda nevyrieši situáciu obyvateľov evakuovaných už mnoho mesiacov z pohraničia pri libanonských hraniciach. Informovala o tom izraelská televízia i24NEWS. Zástupcovia tak reagovali na úder izraelskej armády na Libanon, po ktorom tamojšie hnutie Hizballáh na Izrael vyslalo asi 300 rakiet. Izraelská vláda uviedla, že išlo o preventívnu akciu, ktorej zabránila rozsiahlemu útoku na Izrael.

V otvorenom liste zástupcovia regionálnych samospráv izraelskej vláde vyčítali, že sa o nich vyše desať mesiacov nezaujíma a k väčšej akcii siahla až vtedy, keď bol ohrozený Tel Aviv a ďalšie miesta v strednej časti krajiny.

„Nezaujímali ste sa o nás desať a pol mesiaca, odo dneška sa my nezaujímame o vás,“ uvádza sa v liste podľa stanice i24NEWS. „Nevolajte nám, nechoďte k nám, neposielajte nám odkazy, zvládli sme to sami doteraz a zvládneme to sami aj naďalej,“ uvádza sa tiež v liste.

K zástupcom samospráv sa pripojilo aj občianske združenie Lobby 1701, ktoré reprezentuje tisíce obyvateľov severu Izraela a ktoré si zvolilo názov podľa čísla rezolúcie OSN. Tá ukončila vojnu medzi Izraelom a Hizballáhom z roku 2006 a okrem iného stanovuje, že v južnom Libanone pri hraniciach s Izraelom môže operovať len libanonská armáda a mierové jednotky OSN. Oblasť sa ale namiesto toho stala baštou Hizballáhu, ktorý z nej dlhodobo ostreľuje sever Izraela, čo izraelská armáda opätuje.

„Dnes ráno sme zistili holú skutočnosť. Preventívny útok a odstránenie hrozby proti obyvateľom strednej časti (Izraela) – áno; pokračovanie preventívnych útokov a odstránenie hrozby proti obyvateľom severu – nie,“ uviedlo združenie Lobby 1701.

Na začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorou s Izraelom začalo teroristické hnutie Hamas vlani 7. októbra útokom z Gazy na Izrael a po ktorej občasné ostreľovanie cez izraelsko-libanonskú hranicu prerástlo v takmer každodenné vzájomné cezhraničné vzdušné údery, evakuovala armáda niekoľko desiatok dedín na severe Izraela.

Z päťkilometrového pásma od libanonskej hranice sa v Izraeli odsťahovalo vyše 80-tisíc tamojších obyvateľov. Väčšina z nich prežíva stále v hoteloch alebo u príbuzných. Dostávajú vládnu podporu, ale nemajú istotu, kedy sa budú môcť vrátiť domov. Aj na libanonskej strane sa muselo evakuovať od hraníc asi 90-tisíc obyvateľov.

Niekoľko tisíc ľudí bolo nútených opustiť aj izraelské pohraničie pri Pásme Gazy, kam vlani 7. októbra stovky palestínskych ozbrojencov prenikli cez hraničný múr, označovaný izraelskou vládou ako „inteligentný plot“, a povraždili tam asi 1 200 ľudí, väčšinou civilistov a asi 250 osôb uniesli do Gazy ako rukojemníkov.

Časť obyvateľov týchto komunít tiež dlhodobo kritizuje izraelskú vládu, a to hlavne preto, že podľa nich nerobí dosť na prepustenie rukojemníkov. Tých zostáva v Gaze ešte viac ako 100, nie všetci sú ale nažive.

Niekoľko kibucov, ktoré boli vlani 7. októbra v izraelskom pohraničí terčom teroristického útoku, tento týždeň tiež oznámilo, že sa nebude podieľať na vládou organizovanej pietnej akcii k výročiu tejto tragickej udalosti.

„Namiesto štátnej spomienkovej bohoslužby voláme po štátnej vyšetrovacej komisii,“ odkázal vláde kibuc Nirim. „Za celý rok neprišiel do Nirimu jediný vládny úradník, aby prevzal zodpovednosť, priznal zlyhanie a spýtal sa, čo je potrebné,“ uviedli obyvatelia kibucu v liste.

Ten poslali vláde krátko po tom, čo vyhnali z kibucu produkčnú spoločnosť, ktorá tam prišla natáčať kvôli vládnym akciám k výročiu 7. októbra.

„Životy členov kibucu a všetkých obyvateľov západného Negevu nie sú film a izraelská vláda nie je produkčná spoločnosť,“ uviedli v liste podľa serveru The Times of Israel.