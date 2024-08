Na palube Wizz Airu sa počas letu do Londýna začal šíriť dym. Lietadlo muselo núdzovo pristáť v Budapešti

Airbus A320 patriaci nízkonákladovej leteckej spoločnosti Wizz Air smerujúci z rumunskej Craiovy do Londýna prerušil v nedeľu ráno let pre šíriaci sa dym v kabíne pre cestujúcich a pristál na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta. Podľa servera airportal.hu dvom členom posádky prišlo nevoľno.

Incident spôsobila porucha klimatizačného systému. Piloti, ktorý budapeštianskemu riadeniu leteckej prevádzky nahlásili nevoľnosť dvoch osôb, sa pre pristátie v maďarskom hlavnom meste rozhodli v oblasti nad mestom Kecskemét. Lietadlo v Budapešti pristálo o 6.11 h.

Letecká spoločnosť umiestnila pasažierov do tranzitnej zóny a poskytla im vodu, uviedol pre server Wizz Air. Let napokon pokračoval v ceste do Veľkej Británie o 9.51 h. Dotknutý airbus má vyše 12 rokov a je jedným z najstarších vo flotile leteckej spoločnosti, dodal server.