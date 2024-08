Zúfalstvo a chaos v Česku. Vicepremiér si vypočul, aby spáchal harakiri, a veriť mu prestávajú už aj koaliční politici

O novinke, ktorá funguje v praxi od 1. júla tohto roku, je počuť iba sťažnosti. Pocity a názory pracovníkov na úradoch je možné zhrnúť do dvoch slov: zúfalstvo a chaos. „Čo predtým trvalo dve hodiny, dnes trvá aj dva dni," upozornila hovorkyňa karlovarského magistrátu Helena Kyselá. „Napriek tomu, že sa dokument podarilo podpísať a odoslať, v systéme je stále v neodoslanom stave a rovnako tak nedoručený," zdôraznila hovorkyňa mestskej časti Praha 18 Ivana Svobodová. Obidve na to poukázali v rozhovore pre Českú televíziu (ČT). Z podobných sťažností by sa naprieč republikou dala napísať kniha.

Bartoš ešte na začiatku tohto roku prízvukoval, že stavebné konanie sa výrazne skráti. Opak sa stal pravdou. Šéfovia na úradoch sa dokonca obávajú, že niektorí znechutení pracovníci podajú výpoveď. Vicepremiér priznáva nedostatky v novom systéme, ale odmieta z toho robiť obrovskú drámu. Naopak, zamestnanci, ktorí majú v agende stavebné konanie, iba nechápavo krútia hlavou, pretože ani po niekoľkých týždňoch od zmeny nenastáva výrazný posun k lepšiemu.

Chaos spojený s novým systémom je pre opozíciu pochopiteľne ako voda na mlyn. „Je to atentát na celý stavebný sektor. Systém sa nachádza úplne v troskách," povedal poslanec Karel Havlíček z hnutia ANO v diskusnej relácie Otázky Václava Moravca v ČT. V televíznom štúdiu s ním sedel Bartoš, ktorý sa ospravedlnil za chyby s tým, že predpokladal, že sa vyskytnú problémy, ale podľa neho nikto netušil, že ich bude veľa. Zároveň poznamenal, že ide o jeden z najväčších procesov v rámci digitalizácie v krajine, takže s nedostatkami bolo potrebné počítať.

Vicepremiér, ktorého opozícia vyzýva, aby odstúpil zo svojej funkcie, tvrdí, že tento apel je neopodstatnený: „Moja rezignácia by vôbec nič nevyriešila. Utiekol by som od práce, ktorú musím dokončiť. Tohto (digitalizácie stavebného konania) sa tu nikto dvadsať rokov nedotkol."

K Havlíčkovi sa pridal opozičný sociálnodemokra­tický senátor Petr Vícha, ktorý je aj starosta Bohumína: „Osobne si myslím, že jedinou vecou je spáchať harakiri a odstúpiť,“ poradil Bartošovi.

Kritika už zaznieva aj z prostredia vládnucich strán. Bartoša, ktorý je líder Pirátov, si zobrala na mušku TOP 09, jedna z koaličných strán. „Priebeh digitalizácie stavebného konania vyvoláva vážne obavy. Očakávame od ministra Bartoša konkrétne riešenie a jasný harmonogram," napísala na sociálnej sieti Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, ktorá vykonáva funkciu predsedníčky Poslaneckej snemovne. Dodala, že jej strana otvorí túto tému na najbližšom zasadnutí koaličnej rady.

Bartoš ubezpečuje, že robí maximum, aby nový systém fungoval bez problémov, ktoré sa objavili. Povedal, že počas celého leta sa neúnavne stretáva so stavebníkmi a s pracovníkmi stavebných úradov. Sľúbil, že do konca tohto mesiaca bude systém použiteľný tak, aby nikto nehundral.

A čo Občianska demokratická strana (ODS), ktorá má vo vláde najsilnejšie slovo (jej šéf Petr Fiala je totiž premiér)? Zdá sa, ako keby dala Bartošovi tiché ultimátum: „Povedal by som, že je to správny termín," citoval server iDNES predsedu poslaneckého klubu ODS Mareka Bendu v súvislosti so slovami vicepremiéra pre digitalizáciu, že poriadok v novom systému urobí do konca letných prázdnin.