Nemali internet, všetky deti pochodujú rovnako, mladá Ruska opísala zážitky zo severokórejského tábora. Je nadšená

Ruská školáčka z Uralu sa o tohtoročných prázdninách zúčastnila na letnom tábore v Severnej Kórei - a vrátila sa úplne nadšená. A to aj z "digitálneho detoxu", o ktorý sa v KĽDR postaralo chýbajúce spojenie s internetom či mobilnou sieťou, alebo z toho, že tam " Všetky deti pochodujú rovnako ", citoval server Meduza z reportáže účastníčky zájazdu 250 ruských detí do severokórejského tábora Sondovan, ako ju na svojom webe zverejnil regionálny portál Oblastnaja gazeta.

K účasti na zájazde sa záujemcovia vyberali na základe súťaže. Jednou z víťaziek sa stala Anna Osincevová z Jekaterinburgu. O svoje dojmy a zážitky zo severokórejskej pohostinnosti a lásky k ruským turistom sa podelila, aby vraj „rozptýlila strašné mýty o KĽDR“.

Vladimír Putin a Kim Čong-un na návšteve kozmodrómu Video Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na kozmodróme Vostočnyj na Ďalekom východe 13. septembra 2023. / Zdroj: Kremlin.ru

Jeden z mýtov hovorí, že na hraniciach všetky veci, vrátane mobilného telefónu, starostlivo kontrolujú. Podľa školáčky si však colníci len zapísali typ mobilu a pri spiatočnej ceste naň ani nesiahli. A potom je tu podľa mýtov aj zákaz fotografovania. „To tiež nie je pravda. Tlmočníci povedali, že fotiť sa môže všetko – okrem hesiel, vojakov, portrétov a sôch lídrov,“ napísala.

Pravdou je, že na internet a mobilnú sieť ruskí žiaci nenarazili. Osincevová to vysvetľuje tým, že boli hostia v cudzej krajine, zatiaľ čo „sami Kórejčania majú vlastný internet a messenger“.

„Nepochybne k prednostom zájazdu radím chýbajúce spojenie. Podarilo sa úplný dvojtýždňový digitálny detox od všetkých čudných informácií. Všetkým nám to padlo vhod! Veľa sme sa spolu bavili a snažili sme sa nájsť spôsoby, ako sa zabaviť,“ povedala.

Osincevová napísala, že v tábore Sondovon je veľký štadión, lanová dráha, bazén a mnoho ďalšieho. A že kórejské deti im usporiadali naozaj veľkolepé privítanie. „Pozerala som na všetko s nadšením. Bolo nezvyčajné vidieť, ako rovnako pochodujú, hrajú na hudobné nástroje a vôbec všetko robia spoločne,“ napísala. „Odporúčam všetkým navštíviť túto neobyčajnú krajinu a vidieť všetko na vlastné oči,“ dodala.

Mnoho Rusov má teraz problémy s cestovaním do Európy alebo do Spojených štátov kvôli sankciám, ktoré západné krajiny na Rusko uvalili za jeho inváziu na Ukrajinu. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vlani v októbri vyhlásil, že by Rusom odporučil Severnú Kóreu ako destináciu pre dovolenku.