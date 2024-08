Lipavský: Nemáme pochýb, kto je obeť a kto zločinec. Nikto si nepraje mier viac než Ukrajinci

Ak by Rusko zvíťazilo vo vojne na Ukrajine, bezpečnosť, stabilita a prosperita Česka by výrazne utrpeli. Obetovaním Ukrajiny Rusku si Západ nezaistí mier, ale ohrozí svoju bezpečnosť. Na porade českých veľvyslancov v Černínskom paláci to v pondelok povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.