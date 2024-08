Obľúbená speváčka upadla do nemilosti v Rusku aj na Ukrajine. Vezmú jej v Kyjeve dve štátne ocenenia?

Lorak, 45-ročná rodáčka z Ukrajiny, ktorá už niekoľko rokov žije v Rusku, patrí v postsovietskom priestranstve medzi najväčšie hviezdy hudobnej scény. Spievať začala ešte len štvorročná, ako školáčka vyhrávala spevácke súťaže. V západnej Európe si ju mohli všimnúť v roku 2008: Ukrajinu reprezentovala na medzinárodnej speváckej súťaži Eurovízia. V silnej konkurencii obsadila cenné druhé miesto.

Po vpáde Putinovej armády na Ukrajinu sa Lorak stretla s odplatou za to, že sa nevrátila na Ukrajinu, a na druhej strane natrafila na paranoju ruských predstaviteľov. Až by sa dalo povedať, že sa stala hlavnou postavou tragikomického príbehu informačnej vojny medzi Kyjevom a Moskvou.

Jej prvé problémy sa vyskytli už v roku 2014, keď Rusi anektovali Krym. „Plánovala koncertovať na polostrove, ale pobúrila ukrajinskú verejnosť a musela zrušiť svoje vystúpenia. Stalo sa to ešte viackrát, potom sa Lorak presťahovala do Ruska, kde pokračovala vo svojej kariére," poznamenal server Nastojaščeje vremja.

Mnohí si asi pomyslia, že po februári 2022, keď prezident Vladmir Putin nariadil inváziu na Ukrajinu, Lorak môže poslúžiť ako nástroj propagandy Moskvy proti Kyjevu, pretože zostala žiť v Rusku. Omyl. Šírili sa o nej bludy postavené na paranoji. Na jar 2023 mala Lorak koncertovať vo viacerých ruských mestách (najdrahší lístok vychádzal v prepočte na 80 eur). Na pódiu sa však neukázala.

Rusi prepadli stihomamu. Médiá bez akýchkoľvek dôkazov tvrdili, že Lorak používa peniaze, ktoré zarobí koncertmi, na finančnú podporu pre ukrajinskú armádu. „My, obyvatelia, sme proti tomu, aby v našom meste predvádzali šou ľudia, čo vyznávajú lásku k vládnucej moci na Ukrajine, ktorá proti nám bojuje. Tu nezarobí ani jeden podnikateľ, herec, spevák či speváčka, čo majú taký postoj k špeciálnej vojenskej operácii," napísal vtedy na sociálnej sieti Telegram starosta Krasnodaru Jevgenij Naumov. K bojkotu sa pridali ďalšie dve mestá Voronež a Rostov na Done.

V tejto súvislosti tragikomicky vyznieva fakt, že v tom čase sa Lorak nachádzala už niekoľko mesiacov v nemilosti na Ukrajine. V marci 2022 v meste Černivci , kde sa narodila, odstránili z uličky slávy hviezdu s jej menom. Silnejší úder prišiel v septembri toho roku: Rada národnej bezpečnosti a obrany, ktorá spadá pod prezidenta Volodymra Zelenského, zmrazila speváčkin majetok a zakázala jej vstup do krajiny. Bol to revanš za to, že si nechala adresu svojho bydliska v Rusku.

Ako vlastne Lorak vníma ruskú agresiu proti Ukrajine, keďže sa vtedy stala terčom Kyjeva aj Moskvy? Po invázii zverejnila na sociálnej sieti Instagram výzvu zastaviť vojnu: „Som Ukrajinka, matka, moji blízki sú teraz na Ukrajine ostreľovaní. Moje srdce je teraz s každým, kto trpí. Prosím ukončiť túto nezmyselnú vojnu, ktorú nikto nepotrebuje." Na jeseň 2022 sa ozvala druhýkrát, keď vyhlásila, že za svoje poslanie považuje šírenie hudby, ktorou ľuďom rozdáva radosť, nie zaoberať sa politikou; o odsúdení zabíjania sa však už nezmienila.

Keď jej v Rusku na jar 2023 zrušili koncertnú šnúru, poskytla rozhovor, ktorého obsah sa dá označiť za alibistický. „Stalo sa to, čo sa stalo," komentovala inváziu. Zároveň ubezpečila, že ani jeden rubeľ z jej príjmov nejde na zbrane pre Ukrajincov. Zdôraznila, že jej záleží iba na pomoci ženám a deťom, ktoré sa ocitli bez strechy nad hlavou. „Môj brat zomrel v Afganistane, keď som mala deväť rokov. Nemôžem pomáhať armáde pretože to nemám v povahe. Chcem sa od toho držať ďalej," povedala (jej brat prišiel o život počas sovietskej invázie do Afganistanu).

Po slovách „stalo sa to, čo sa stalo" si Lorak vytvorila vo vlasti ešte viac nepriateľov. „Na Ukrajine ju nečakajú. Vlastne je veľmi zvláštne, že ešte stále má titul národná umelkyňa. Sama si týmto rozhovorom páli posledné mosty," povedala ukrajinská novinárka a populárna blogerka Olena Kurbanová pre Nastojaščeje vremja.

Žurnalistka sa zrejme nemýlila. Lorak totiž na jar tohto roku požiadala o udelenie ruského občianstva. A možno sa to dá povedať o aj o zmienenom titule. Speváčke patrí ešte jeden: zaslúžilá umelkyňa, čo je o jeden stupienok nižšia pocta ako národná umelkyňa. Ukrajinský parlament pred týždňom schválil návrh zákona, ktorý umožní odňať štátne ocenenia osobám označeným za ruských kolaborantov. Rozhodovať o tom budú nielen súdy. Túto právomoc získa aj Rada národnej bezpečnosti a obrany.

Veľa Ukrajincov však nad Lorak prižmúrilo oči napriek tomu, že zostala žiť v Rusku. Naďalej má početné rady fanúšikov, ktorí si radi púšťajú jej piesne na YouTube.