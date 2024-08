Poliaci márne hľadajú ruský dron, ktorý mali na radaroch. NATO hovorí o nezodpovednosti Ruska

Severoatlantická aliancia odsudzuje „nezodpovedné a potenciálne nebezpečné“ počínanie Ruska po tom, čo pravdepodobne ruský dron vletel do poľského vzdušného priestoru počas pondelkového ruského útoku proti Ukrajine. Uviedla to podľa agentúry Reuters hovorkyňa NATO. Rusko podniklo najväčší vzdušný útok na Ukrajinu od začiatku vojny, napísal večer veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk na platforme Telegram.

„Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 boli pri niekoľkých príležitostiach nájdené úlomky ruských dronov a striel na území spojencov,“ povedala hovorkyňa NATO Farah Dakhlallahová. „Hoci nemáme žiadne informácie naznačujúce úmyselný útok Ruska proti spojencom, tieto činy sú nezodpovedné a potenciálne nebezpečné,“ zdôraznila.

Poľská armáda v pondelok oznámila, že počas rozsiahleho ruského útoku proti Ukrajine vletel na poľské územie neznámy objekt, zrejme bezpilotné lietadlo, ktorý zaznamenali najmenej tri radary. „Pravdepodobne to bol dron. Myslíme si to, pretože trajektória letu a rýchlosť naznačujú, že to rozhodne nebola strela,“ povedal hovorca poľskej armády Jacek Goryszewski.

Po objekte niekoľko desiatok poľských vojakov márne pátralo v okolí mesta Tyszowce na juhovýchode krajiny. "Nikto nič nevidel. Len našich vojakov, čo lietajú za dronom, asi iránskym, "citoval miestneho obyvateľa denník Gazeta Wyborcza, podľa ktorého bolo pátranie bezvýsledné. Jeden z poddôstojníkov, zúčastňujúci sa pátrania, denníku povedal, že dron možno z Poľska znovu vletel na Ukrajinu.

Podľa generála Macieja Klisza, šéfa operačného veliteľstva poľskej armády, bol objekt pod kontrolou a armáda bola pripravená ho zostreliť. „Objekt zmizol po približne 25 km na poľskom území. Vzhľadom na poveternostné podmienky som nemohol vydať príkaz ho zostreliť, lebo by nebol dodržaný postup, t. j. tzv. vizuálne potvrdenie pred zničením objektu,“ povedal podľa ppoľskej agentúry PAP. Generál však ubezpečil, že piloti boli schopní zostreliť letiaci objekt.

Generál podľa agentúry PAP vysvetlil, že platné predpisy vyžadujú, aby pred rozhodnutím o zostrelení lietajúceho predmetu pilot bojového lietadla vizuálne identifikoval – na vlastné oči – objekt, ktorý sa má zostreliť. Toto ustanovenie má zabrániť tomu, aby armáda náhodne zostrelila napríklad civilné lietadlo, s ktorým nie je rádiový kontakt. Generál Klisz dodal, že ide o nariadenie platné v čase mieru, počas vojny sú postupy odlišné.

Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022 rakety počas raketových útokov niekoľkokrát prekročili poľskú hranicu. V novembri 2022 v obci Przewodów zabila dvoch ľudí. V decembri toho istého roku spadla ruská strela Ch-55 do lesa pri Bydgoszczi a nález jej zvyškov bol ohlásený v apríli 2023. Okrem toho rakety niekoľkokrát prenikli do poľského vzdušného priestoru pri ukrajinských hraniciach na niekoľko desiatok sekúnd, ale nespadli na poľské územie, dodáva PAP.

Ukrajinská protivzdušná obrana podľa Oleščuk zničila 102 zo 127 rôznych druhov striel a 99 zo 109 dronov. Dron nad Poľskom nespomenul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v skoršom vyhlásení úder označil za jeden z najväčších od chvíle, čo Rusko jeho vlasť vo februári 2022 napadlo. Ruský útok podľa ukrajinských úradov pripravil sedem ľudí o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Rusi podľa Oleščuka mierili na kritickú infraštruktúru krajiny, najmä palivový a energetický sektor. Celkovo vyslali na Ukrajinu 236 striel a bezpilotných lietadiel. Ukrajincom sa podľa Oleščuka podarilo zostreliť 201 vzdušných zbraní, vrátane jednej hypersonickej strely Kinžal. Dva drony sa podľa neho dostali do Bieloruska.