Poliaci ruský dron nezostrelili, hoci ho mali na muške. Prečo? Bolo to UFO, vysvetľujú vojaci

Zamerali ho až tri radary, narušiteľ prenikol 25 kilometrov do poľského vzdušného priestoru, všetko bolo pripravené na jeho zostrelenie, rozhodujúci povel však nepadol. Vysvetlenie ministerstva obrany viacerých Poliakov neuspokojilo.

„Naše ministerstvo sa volá ministerstvo obrany, nie pozorovania. Takýto cieľ, o ktorom sa dá takmer so stopercentnou istotou povedať, že išlo o prostriedok leteckého útoku, treba zlikvidovať,“ vyhlásil v rozhovore pre televíziu TVN24 bývalý veliteľ vojenského útvaru špeciálnych síl GROM generál Roman Polko.

Čo sa vlastne stalo? V pondelok ráno, keď Moskva spustila jeden z najmasívnejších raketových a dronových útokov proti Ukrajine za dva a pol roka vojny, jeden z letiacich objektov prenikol do poľského vzdušného priestoru. Podľa poľských expertov išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o ruský kamikadze dron iránskeho typu Šáhed.

Vecný dôkaz však zatiaľ chýba. Stovka vojakov teritoriálnej obrany v rojniciach prečesala už vyše osemsto hektárov v okolí obce Tyszowce v Lublinskom vojvodstve, trosky bezpilotného lietadla však ani s pomocou vrtuľníkov do utorňajšieho popoludnia nenašli.

Peklo na nebi. Šáhidy útočia, ukrajinská PVO ich zostreľuje Video

UFO nemožno zostreliť

Neidentifikovaný objekt v pondelok krátko pred trištvrte na sedem vstúpil do poľského vzdušného priestoru. Hranicu prekročil pri ukrajinskom meste Červonohorod, ktorého elektráreň bola opakovane terčom ruských útokov. Z poľských radarov sa narušiteľ stratil po 33 minútach. Buď padol, alebo uletel za hranice. Mnohí Poliaci sa teraz pýtajú, či vyše pol hodiny protivzdušnej obrane nestačilo na to, aby zakročila.

Vojaci tvrdia, že boli pripravení. Zastavili ich však predpisy.

Za reakciu na takéto situácie zodpovedá operačné veliteľstvo ozbrojených síl, ktoré je v kontakte s ministerstvom národnej obrany a generálnym štábom poľskej armády. Práve operačný veliteľ – generál Maciej Klisz – a jemu podriadené letecké operačné stredisko sú zodpovední za monitorovanie situácie a sledovanie objektov, ktoré môžu predstavovať hrozbu. V prípade potreby majú rozhodnúť o vyslaní stíhačiek a ak treba tak aj o zostrelení narušiteľa.

Generál Klisz verejnosť ubezpečil, že objekt, ktorý potvrdili radary najmenej troch radarových staníc, je „plne pod kontrolou, pod plným dohľadom“.

„Charakteristiky ukazujú, že to nie je raketa, nie je to ani hypersonická, ani balistická strela, ani riadená strela. Pravdepodobne ide o bezpilotné lietadlo, ktoré v súčasnosti v súlade s postupmi prijatými v krajine označujeme ako neidentifikovaný lietajúci objekt,“ dodal generál.

Práve označenie za neidentifikovaný lietajúci objekt, čiže UFO, zviazalo protivzdušnej obrane ruky. Vyplynulo to z vysvetlenia Jaceka Goryszewského, hovorcu operačného veliteľstva ozbrojených síl. „Naše radarové zariadenia boli v plnej bojovej pohotovosti. Tento objekt bol počas celého pobytu v našom vzdušnom priestore monitorovaný radarom. Od rána sme mali vo vzduchu dvojicu stíhačiek a operoval aj vrtuľník,“ uviedol podplukovník Goryszewski pre televíziu TVN24.

„Operačný veliteľ bol priebežne informovaný. Dá sa povedať, že mal pripravené všetky sily a prostriedky na zneškodnenie tohto objektu. K takémuto rozhodnutiu však nemohlo dôjsť z dôvodu nesplnenia jednej podmienky, a to vizualizácie tohto objektu. Neuskutočnilo sa to pre zlé poveternostné podmienky,“ dodal hovorca s tým, že podľa zákona v čase mieru je potrebná identifikácia a vizuálne potvrdenie, aby nedošlo k omylu a k zostreleniu civilného objektu.

Signál Rusom: útočte v zlom počasí

Incident vyvolal v Poľsku veľký rozruch. Okolo nezostrelenia narušiteľa zostáva stále viac otázok ako odpovedí.

„Som veľmi prekvapený, že sa na najvyššej politickej úrovni diskutuje o otázke zostrelenia či nezostrelenia,“ povedal bývalý veliteľ vojenského útvaru špeciálnych síl Roman Polko.

Generál pripomenul, že bojový dron dokáže narobiť veľké škody. „Ak bol nasmerovaný na objekt kritickej infraštruktúry na Ukrajine alebo smerom na Poľsko, tak treba vopred predpokladať, že ide o cieľ, ktorý nemá právo prekročiť poľskú hranicu a musí byť zničený. Pretože ak spadne na dom, nejaký objekt v Poľsku, jednoducho zabije našich občanov,“ dodal podľa denníka Rzeczpospolita.

Argument o chýbajúcom vizuálnom kontakte generál Polko ironicky vysmial slovami: „Vysiela to signál do Kremľa, že Poľsko by malo byť napadnuté v deň, keď je pod mrakom, pretože sa potom nebude brániť.“

Podľa bývalého veliteľa GROM-u je každý takýto incident skúškou. „Ukázalo sa, že Poľsko umožní beztrestne lietať nad naším územím. V tomto teste sme opäť raz neuspeli. Niekedy potrebujeme viac odvahy, viac zdravého rozumu a nie dodržiavanie postupov, ktoré blokujú to, čo slúži bezpečnosti Poľskej republiky,“ vyhlásil generál Polko a dodal: „Záver je, že ak nemáme dostatočné sily a prostriedky na rozpoznanie a sledovanie tohto typu objektov, mali by sme sa obrátiť o pomoc na partnerov v NATO.“

Incident v Lublinskom vojvodstve nie prvým prípadom, keď ruská vojna presiahla západné hranice Ukrajiny. A nebol to ani najvážnejší prípad. V novembri 2022 ukrajinskej protivzdušnej obrane pri reakcii na ruský útok na Ľvov uletela raketa a vo východopoľskom Przewodówe zabila dvoch ľudí. Neskôr Poliaci niekoľkokrát zaznamenali aj vstup ruských rakiet do poľského vzdušného priestoru. V apríli 2023 pri Bydgoszczi v západnej časti Poľska miestny obyvateľ pri prechádzke lesom narazil na trup rakety uviaznutej v zemi. Expertíza ukázala, že úlomky patrili ruskej riadenej rakete Ch-55, ktorú radary nad Poľskom zaznamenali už v decembri predchádzajúce­ho roka.

V marci tohto roku, keď Rusko znova vyslalo smršť rakiet a dronov proti Ukrajine, poľská armáda oznámila, že jedna z rakiet vstúpila do poľského vzdušného priestoru a zostala tam 39 sekúnd. Poliaci ju nezostrelili, keďže letela pozdĺž hranice a vrátila sa na Ukrajinu. „Každá takáto situácia sa posudzuje individuálne. Ak by však existovali náznaky, že tento objekt smeruje k nejakému cieľu nachádzajúcemu sa na území Poľska, zrejme by bol zostrelený,“ povedal vtedy poľský minister obrany Władysław Kosyniak-Kamys.