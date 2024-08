Zelenskyj má plán na ukončenie vojny s Ruskom, chce ho predstaviť v USA

Kyjev má plán na ukončenie vojny s Ruskom, chce ho predstaviť súčasnému americkému prezidentovi aj jeho dvom možným nástupcom po novembrových voľbách. Na tlačovej konferencii to dnes uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý hovoril aj o súčasnej ukrajinskej operácii v Kurskej oblasti. Zelenskyj tiež potvrdil úspešný test prvej balistickej rakety ukrajinskej výroby.

Podľa Zelenského je ofenzíva ukrajinskej armády v Kurskej oblasti jeden z bodov mierového plánu. Jeho hlavným cieľom je donútiť Rusko k ukončeniu vojny. Vojna s Ruskom skončí dialógom, ale Ukrajina musí zaujať silnú pozíciu, povedal dnes Zelenskyj na fóre nazvanom Ukrajina 2024. Nezávislosť.

Zelenskyj už v roku 2022 predstavil desaťbodový mierový plán. V polovici tohtoročného júna sa potom vo Švajčiarsku konal prvý mierový summit, na ktorom sa zúčastnili desiatky zahraničných predstaviteľov, chýbalo na ňom však Rusko.

Ukrajinský prezident dnes poprel správu médií, že vpád ukrajinských vojsk do Kurskej oblasti zmaril rokovania v Katare o zastavení ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Denník The Washington Post predtým informoval, že Ukrajina a Rusko tento mesiac mali do Kataru vyslať svoje delegácie, ktoré mali rokovať o dohode, ktorá by zastavila útoky na energetickú infraštruktúru na oboch stranách. Zelenskyj uviedol, že vyjednávania prebehli on-line.

„Energia je veľmi dôležitá, ale ukončenie vojny je tiež dôležité. Operácia v Kurskej oblasti je jednou z fáz tohto procesu,“ zdôraznil prezident. Ukrajinské jednotky vpadli do ruskej Kurskej oblasti na začiatku augusta. Ukrajincom sa zatiaľ v rámci prekvapivej operácie podarilo ovládnuť vyše 1000 kilometrov štvorcových ruského územia.

Podľa Zelenského plán na ukončenie vojny zahŕňa dodatočné diplomatické a ekonomické kroky, ktoré donúti Rusko, aby ukončilo vojnu diplomatickou cestou. Zelenskyj sa plánuje zúčastniť Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa bude konať v septembri v New Yorku, a stretnúť sa s americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Tomu plán plánuje predstaviť, rovnako ako kandidátom na prezidenta USA za Demokratickú a Republikánsku stranu Kamale Harrisovej a Donaldovi Trumpovi.

Ukrajina úspešne vykonala test svojej prvej balistickej rakety, povedal dnes na tlačovej konferencii aj Zelenskyj. Kyjev už skôr uviedol, že má novú zbraň dlhého doletu, ktorá jej umožní zasiahnuť územie hlboko v Rusku bez toho, aby musel žiadať o povolenie svojich spojencov alebo plniť podmienky na použitie ich rakiet dlhého doletu. Nová strela, ktorá má dolet až 700 kilometrov a je kombináciou rakety a dronu, podľa Kyjeva poskytne odpoveď na vlnu ruských bombardovaní.

Konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom v roku 2022 rozpútala Moskva rozsiahlou inváziou do susednej krajiny. Rusko teraz okupuje zhruba 18 percent ukrajinského územia po tom, čo časť zabraného územia ukrajinské jednotky dobyli späť.