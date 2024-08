Rusi prvýkrát ukázali úder bombou FAB-3000 Video

Ukrajina zaútočila 6. augusta na západnú časť ruskej Kurskej oblasti a obsadila v nej kus územia v rámci najväčšieho zahraničného útoku na Rusko od druhej svetovej vojny. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že Rusko bude na útok adekvátne odpovedať.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý je Putinovým ministrom zahraničných vecí už viac ako 20 rokov, povedal, že Západ sa snaží eskalovať vojnu na Ukrajine a „koleduje si o problémy“ tým, že zvažuje žiadosti Ukrajiny o uvoľnenie obmedzení na používanie zbraní dodávaných zo zahraničia.

Putin od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 opakovane varuje pred rizikom oveľa širšej vojny, do ktorej budú zatiahnuté najväčšie jadrové mocnosti sveta, hoci povedal, že Rusko si neželá konflikt so Severoatlantickou alianciou (NATO).

„Teraz opäť potvrdzujeme, že hra s ohňom – a oni sú ako malé deti hrajúce sa so zápalkami – je veľmi nebezpečná pre dospelých strýkov a tety, ktorým sú v tej či onej západnej krajine zverené jadrové zbrane,“ povedal Lavrov novinárom v Moskve.

„Američania jednoznačne spájajú rozhovory o tretej svetovej vojne s niečím, čo sa – ak k nej nedajbože dôjde – bude týkať výlučne Európy,“ povedal Lavrov a dodal, že Rusko „objasňuje“ svoju jadrovú doktrínu.

Aktualizovaná ruská jadrová doktrína z roku 2020 stanovuje, kedy by ruský prezident zvažoval použitie jadrovej zbrane: vo všeobecnosti ako odpoveď na útok, pri ktorom by nepriateľ použil jadrové zbrane alebo iné zbrane hromadného ničenia, prípadne konvenčné zbrane, „ktoré by ohrozili existenciu samotného štátu“.

Rusko uviedlo, že Ukrajina v Kurskej oblasti použila západné zbrane vrátane britských tankov a amerických raketových systémov. Kyjev potvrdil iba použitie amerických rakiet HIMARS na likvidáciu trojice mostov v Kurskej oblasti.

Washington vyhlásil, že nebol informovaný o plánoch Ukrajiny pred nečakaným vpádom do Kurskej oblasti. Spojené štáty tiež uviedli, že sa na tejto operácii nijako nepodieľali.

Šéf ruskej zahraničnej rozviedky Sergej Naryškin v utorok vyhlásil, že Moskva neverí tvrdeniam Západu, že s útokom na Kurskú oblasť nemá nič spoločné. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov uviedol, že účasť Spojených štátov na tejto vojenskej operácii je „zjavným faktom“.

Denník The New York Times uviedol, že USA a Británia poskytli Kyjevu v dňoch po ukrajinskom útoku satelitné snímky a ďalšie informácie o Kurskej oblasti. Cieľom bolo pomôcť Ukrajine lepšie sledovať ruské posily.