Českom otriasa škandál prominentných manželov. Ku kritike otca sa pridala aj dcéra: Bolo mi z neho fyzicky zle

Šichtařová pre idnes.cz popísala toxické manželstvo: Zákazy, vyhrážky, krik, záchvaty hnevu, rozbíjanie riadu, nože v ruke. Neustály strach z niečoho desivého, čo môže každú chvíľu prísť. Ekonómka pred troma rokmi utiekla od partnera aj so svojimi siedmimi deťmi. Opísala okolnosti, ktoré krachu vzťahu predchádzali. Teraz sa rozhodla prehovoriť a vysvetlila aj svoje dôvody.

„Dôvodov na zverejnenie bolo niekoľko. Tým hlavným však je, že sa začali množiť útoky proti mne. Prišla som napríklad do nejakého pracovného prostredia na rokovanie a neznámy pán sa ohradil, že nebude sedieť v jednej miestnosti so ženou, ktorá šikanovala a mlátila bývalého partnera. V nemocnici na moju asistentku reagoval doktor slovami, že pracuje pre tú ženu, ktorá vyhnala manžela kvôli milencovi.“

Partner Markéty Šichtařovej mal podľa jej slov diagnostikovanú obsedantno kompulzívnu poruchu. Aj preto niektoré jeho požiadavky v prvých rokoch spolužitia považovala za prejav choroby a aby sa manžel zbytočne nerozrušoval, vychádzala mu v ústrety.

„Jeho správanie sa postupne menilo a v domácnosti pribúdali vecí, ktoré boli údajne kontaminované – najprv mikróbmi, v neskoršej fáze rádioaktivitou. Partner sa ich nesmel dotýkať a to isté platilo aj pre zvyšok rodiny, ja aj deti sme ich museli obchádzať veľkým oblúkom,“ popísala ekonómka.

Doplnila, že svoje vyznanie považuje za uzavretú kapitolu. „To, že som všetko mohla povedať verejne, je taký môj coming out, ale aj bodka za tým všetkým. Som pripravená na to, že príde mnoho negatívnych reakcií aj otázok. A ja teraz môžem každému odpovedať, že už som svoje povedala, nech si to prečíta. Tým aj trochu prosím ľudí a novinárov, aby sa ma na to už nepýtali,“ dodala.

Pikora v reakcii uviedol, že mnoho z obvinení už predtým počul, napríklad počas prebiehajúceho rozvodu. Svoju ešte stále manželku tiež obvinil z toho, že sa celá situácia, ktorá ukončila ich vzťah, odohrala úplne inak, než ako hovorí Šichtařová. Podľa ekonóma si našla milenca, s ktorým bola už v čase, keď čakala ich posledné spoločné dieťa.

Dôvod, prečo mala Šichtařová so svojou výpoveďou prísť práve teraz, Pikora pripisuje jej kandidatúre do Senátu. Proti obvineniam sa chce brániť právnou cestou.

„Jediný, kto tým utrpí, je našich sedem detí. Som milujúci otec a nechcem im ubližovať,“ napísal na sociálnej sieti.

Na toto jeho vyhlásenie následne zareagovala dcéra Barbora. „Pôvodne mi to prišlo vtipné, ale už ma môj urazený tatko trošku vytáča, keď si uvedomím, ako dlho som to musela riešiť na terapiách, aby som sa potom dozvedela, že je môj „milujúci otec“,“ reagovala na svojom profile na Instagrame.

Na sociálnej sieti okrem iného tvrdí, že ju jej otec nútil nahú kúpať kocúra, zatiaľ čo si pri tom „ťahal vtáka.“ „Čo ešte ten fakt, že som v štrnástich vyše pol roka nebola ani jeden deň triezva, pretože som doma nemohla vydržať a bála sa prísť domov triezva? Že som s ním nebola schopná byť v jednej miestnosti, pretože mi z neho bolo fyzicky zle, ale zároveň som nemohla jesť inde ako v kuchyni, takže som schudla natoľko, že som stratila menštruáciu?“ popísala Pikorová, čo jej podľa nej otec spôsobil.

Pikora pritom ešte pred vyznaním svojej dcéry tvrdil, že všetko, čo exmanželka tvrdí, je lož. „Nič z toho nepotvrdili ani výpovede našich detí, ani psychologické posudky, ktoré som v rozvodovom konaní musel podstúpiť,“ napísal vo vyhlásení.