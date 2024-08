Ekológovia chcú vyšetrovať Roberta Kennedyho ml. Odrezal hlavu veľrybe a zobral si ju domov, povedala jeho dcéra

Skupina na ochranu prírody v pondelok vyzvala na začatie vyšetrovania niekdajšieho nezávislého prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho mladšieho. Reagovala tak na rozhovor z roku 2012, ktorý sa začal opäť šíriť a v ktorom Kennedyho dcéra povedala, že jej otec v polovici 90. rokov odrezal motorovou pílou hlavu mŕtvej veľrybe na pláži a odviezol si ju domov. Informoval o tom denník The Washington Post (WP).

Sedemdesiatročný synovec zavraždeného amerického prezidenta Johna Kennedyho a syn tiež zavraždeného senátora Roberta Kennedyho minulý týždeň zaplnil popredné stránky svetových novín, keď oznámil, že pozastavuje svoju kampaň do novembrových prezidentských volieb a podporil republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Krátko predtým Kennedy mladší vzbudil kontroverzie priznaním, že pred desiatimi rokmi v newyorskom Central Parku nechal mŕtve medvedie mláďa a narafičil ho tak, aby sa zdalo, že zviera prišlo o život po zrážke s cyklistom.

Teraz sa na Kennedyho strhla kritika, pretože sa na internete začal znova šíriť rozhovor s jeho dcérou Kick Kennedyovou, ktorá v roku 2012 popísala, ako jej otec odrezal hlavu mŕtvej veľrybe a odviezol si ju domov so zámerom ju skúmať.

Kennedy sa podľa rozhovoru v časopise Town & Country dopočul, že more na ostrove Squaw Island v štáte Massachusetts vyplavilo mŕtvu veľrybu. Okamžite bežal na pláž s motorovou pílou, veľrybe odrezal hlavu, pripevnil ju k streche rodinného minivanu a išiel s ňou päť hodín do svojho newyorského domova. Dcéra, ktorá v čase incidentu mala šesť rokov, v rozhovore z roku 2012 vypovedala, že z veľrybej hlavy pri zrýchlení na diaľnici po okienkach stekala silne zapáchajúca tekutina. „Všetci sme mali na hlave igelitové vrecká s otvorom na ústa a ľudia na diaľnici na nás ukazovali prostredník, ale pre nás to bol normálny deň ako každý iný,“ uviedla.

Môže za to červ v mozgu?

Prečo sa cez víkend znovu rozšíril rozhovor z roku 2012, podľa WP nie je jasné. Kennedy sa však začiatkom augusta na videu zdieľanom na sociálnych sieťach priznal, že je zodpovedný za mŕtvolu medvieďaťa, ktoré sa našlo v newyorskom Central Parku v roku 2014. Denník The New York Times (NYT) v máji s odvolaním sa na dokumenty z rozvodového konania informoval, že Kennedy vypovedal, že sa mu v mozgu podľa jeho lekára v roku 2010 uhniezdil parazitický červ, „kus mozgu zjedol a neskôr uhynul“.

Ekologická skupina Center for Biological Diversity Action Fund v pondelok zaslala list Národnému úradu pre oceán a atmosféru (NOAA), v ktorom ho vyzvala, aby vyšetril, či Kennedy svojím konaním popísaným jeho dcérou porušil zákony o ochrane morských cicavcov a ohrozených druhov.

Skupina napísala, že je nezákonné vlastniť akúkoľvek časť zvieraťa, živú či mŕtvu, chránenú podľa oboch zákonov, a upozornila, že sa to týka niekoľkých druhov veľrýb v Atlantickom oceáne. Zároveň uviedla, že Kennedy stále zákon porušuje, pokiaľ si veľrybiu lebku nechal. Podľa skupiny sa Kennedy tiež dopustil trestného činu prevozom lebky cez štátne hranice, teda z Massachusetts do New Yorku.

Zástupcovia NOAA ani Kennedyho na žiadosť WP o komentár zatiaľ neodpovedali.

Ekologická skupina so sídlom v Arizone v terajších prezidentských voľbách vyjadrila podporu Kamale Harrisovej kandidujúcej za demokratov. Zároveň predtým v tomto roku spolu s niekoľkými ďalšími organizáciami na ochranu prírody odsúdila Kennedyho kandidatúru.

„Je nelegálne, aby ktokoľvek zbieral alebo si ponechal časti akéhokoľvek ohrozeného druhu a sú na to pádne dôvody,“ uviedla skupina v liste NOAA. Dodala, že takéto konanie narúša prácu vedcov. „To platí najmä u morských cicavcov, ktorí patria k najťažšie skúmateľným druhom voľne žijúcich živočíchov na svete,“ dodala s tým, že niektoré veľryby z čeľade vorvaňovcovité je také ťažké pozorovať vo voľnej prírode, že vyplavenie mŕtvych jedincov na breh niekedy predstavuje ako ich môžu vedci bližšie skúmať.