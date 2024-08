Židia vo Francúzsku majú čoraz väčší strach. Stal sa z lídra krajnej ľavice podnecovač antisemitizmu?

Najnovší prípad, ktorému je venovaná výrazná pozornosť, sa stal pred synagógou v meste La Grande-Motte. K útoku došlo pred štyrmi dňami, hovorí sa však o ňom, ako keby sa udial dnes. Súvisí to s politikou.

Najprv pripomeňme, čo sa minulú sobotu ráno odohralo. Bolo to v čase, keď Židia slávia sabat, čiže deň modlitieb a odpočinku. Páchateľ podpálil pred synagógou dve autá, v jednom z nich vybuchla nádoba s plynom. Našťastie sa nič strašné nestalo, iba jeden policajt utrpel ľahké zranenie a oheň poškodil dvere synagógy.

Podpaľač stihol utiecť, ale polícia ho vypátrala. Muž, ktorého zatkla, je 33-ročný otec jedného dieťaťa El Hussein Khenfri, ktorý z Alžírska prišiel do Francúzska po roku 2010. Vysvitlo, že sa z neho stal propalestínsky radikál nenávidiaci Izrael. Mimochodom, jeho vyčíňanie mohlo dopadnúť oveľa horšie. „Môžeme si oprávnene položiť otázku, čo by sa udialo, keby sa tam objavil o pol hodiny neskôr. Veriaci sa v sobotu schádzajú v synagóge o 9. hodine, nie o 8:30 ako ostatné dni v týždni. Chodieva ich zhruba päťdesiat," upozornili regionálne noviny Midi Libre.

Útok odsúdili čelní predstavitelia všetkých politických strán, ale jedna reakcia vyvolala prinajmenšom rozpaky. O rozruch sa postaral Jean-Luc Mélenchon, líder krajne ľavicového Nepoddajného Francúzska, ktoré tvorí zoskupenie strán so značkou Nový ľudový front (spolu so socialistami, s komunistami a so zelenými vyhralo nedávne predčasné parlamentné voľby). „Neprijateľný zločin. Myšlienky pre veriacich. Sekularizmus a sloboda svedomia sú dcérou slobody náboženstva. Nikdy na to nezabudneme," napísal na sociálnej sieti X.

Vety lídra krajnej ľavice sa však predstaviteľom židovskej komunity vôbec nepozdávajú. „Neverím úprimnosti Mélenchona, keď odsudzuje tento antisemitský čin. Je ako pyroman, ktorý robí hasiča. Prispieva k škodlivej atmosfére, ktorá ohrozuje Židov. A potom ľutuje, nie Židov, ktorých označí kolektívne, ale jednoducho veriacich," povedal pre rozhlasovú stanicu RMC Yonathan Arfi, šéf celoštátneho združenia, ktoré zastrešuje židovské spoločenstvá vo Francúzsku. Podčiarkol, že terčom v La Grande-Motte nebol sekularizmus, ale samotní francúzski Židia pre ich predpokladané zmýšľanie o konflikte, ktorý je vzdialený 4-tisíc kilometrov. Vrchný rabín vo Francúzsku Haim Korsia sa tiež pridal ku kritike Mélenchona. „Niekedy sú to slzy, ktoré sa podobajú viac na krokodílie slzy ako na slzy súcitu," poznamenal pre noviny Le Parisien.

Skutočnosť, že Mélenchon sa v príspevku na sociálnej sieti vyslovene nezmienil o útoku proti Židom, môže vyznieť ako malichernosť, ako zbytočná hra o slovíčka. Reakciu politika, ktorý sa rád ukazuje na propalestínskych demonštráciách, však treba vnímať v širšom kontexte. Pred tromi mesiacmi na svojom blogu napísal, že v protiklade s tvrdeniami oficiálnej propagandy je antisemitizmus vo Francúzsku reziduálny, že sa na verejných zhromaždeniach vôbec neprejavuje. „Mélenchon nám medzi riadkami hovorí, že naši spoluobčania židovského vierovyznania sú zrejme paranoickí, že tisíce nápisov na fasádach a každodenné urážky sú výmysly, výplody bujnej fantázie," napísala v texte, ktorý zverejnil denník Le Figaro, Noémi Haliouaová, spoluautorka knihy s názvom Nový antisemitizmus vo Francúzsku.

Pokračovala, že Mélenchon v podstate v skratke uviedol, že podľa neho sú oficiálne údaje o prejavoch antisemitizmu sfalšované. Narážala na štatistiku, ktorú vtedy zverejnil minister vnútra Gérald Darmanin. Informoval, že v prvom štvrťroku 2024 polícia zaznamenala až 300-percentný nárast prípadov prejavu nenávisti voči Židom. Po útoku v La Grande-Motte sa minister zmienil o najnovších dátach: povedal, že od 1. januára tohto roku ich bolo dvojnásobne viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. „Dve tretiny všetkých protináboženských činov sú namierené proti Židom," spresnil Darmanin v rozhovore pre televíznu stanicu France 2.

Židia sa môžu pozastavovať nad počínaním Nepoddajného Francúzska: poslanci krajnej ľavice dokážu rozprestrieť v parlamente palestínsku vlajku, ale pri odsúdení antisemitizmu volia niekedy opatrné slová… „Mélenchon sa zapisuje do dedičstva Jeana- Marieho Le Pena, ako keď ten označil holokaust za detail histórie," napísala Haliouaová. Le Pen je zakladateľ krajne pravicového Národného frontu (pred niekoľkými rokmi sa premenoval na Národné združenie). Jeho dcéra, ktorej patrí v strane hlavné slovo, sa opakovane dištancovala od antisemitizmu svojho otca a dokonca sa v ostatných rokoch stala silnou zástankyňou Židov.

Po útoku v La Grande-Motte francúzske médiá informujú, že Židia majú strach o svoje deti v súvislosti s nadchádzajúcim začiatkom nového školského roku (ide o židovské školy). Veľa Židov už dlhší čas radšej nenosí na verejnosti jarmulku (tradičnú židovskú pokrývku hlavy), aby sa nestali terčom antisemitov.

Vo Francúzsku bujnie radikálny islam, čo sa odzrkadľuje v zväčšujúcom sa počte Židov, ktorí odchádzajú žiť do zahraničia, hlavne do židovského štátu. Tento trend z posledných rokov sa nedarí zastaviť. V období 2010 – 2019 sa do Izraela odsťahovalo viac ako 50-tisíc francúzskych Židov. Kým v rokoch 2000 – 2004 sa takto rozhodlo menej ako 8-tisíc Židov, v rokoch 2015 – 2019 ich bolo viac ako 18,5-tisíc.

Izrael umožňuje udomácniť sa na jeho území každému Židovi na svete. Zákon, ktorý to špecifikuje, platí už od roku 1950. Novým občanom zo zahraničia poskytuje na nejaký čas daňové úľavy, pomáha s bývaním a zabezpečí jazykový kurz hebrejčiny v prípade, že ju dotyčná osoba neovláda.