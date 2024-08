Veritelia odpísali Ukrajine časť dlhov, Kyjev môže dostávať ďalšiu podporu

Medzinárodní veritelia oficiálne schválili plán Ukrajiny na reštrukturalizáciu dlhu v hodnote viac ako 20 miliárd dolárov. Oznámila to vo štvrtok ukrajinská vláda. Plán podľa Kyjeva do určeného termínu schválili držitelia viac ako 97 percent dlhopisov, takže sa reštrukturalizácia môže uskutočniť, píše agentúra Reuters.

Plán počíta so znížením nominálnej hodnoty dlhopisov o viac ako tretinu. To pomôže zredukovať zadlženie Ukrajiny na úroveň, ktorú jej západní partneri a Medzinárodný menový fond (MMF) považujú za dostatočne udržateľnú na to, aby pokračovali v poskytovaní podpory.

Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej ozbrojenej agresii. Krajina je tak teraz silne závislá na peniazoch a vojenskej pomoci od zahraničných partnerov.

Ukrajinský minister financií Serhij Marčenko označil dokončenie reštrukturalizácie dlhu za „kľúčový krok k zachovaniu rozpočtovej stability Ukrajiny potrebné na pokračujúce financovanie obrany“. Dodal, že reštrukturalizácia je dôležitá aj na zabezpečenie dlhodobej hospodárskej stability.

Nominálna hodnota dlhopisov sa v rámci reštrukturalizácie zníži o 37 percent, čo Ukrajine počas nasledujúcich troch rokov ušetrí 11,4 miliardy dolárov. Dohodnutá reštrukturalizácia sa týka iba ukrajinských dlhopisov na medzinárodnom trhu. Celkové zadlženie krajiny predstavuje vyše 140 miliárd dolárov, napísala agentúra Reuters