Kráľ Mníchova, Dobyvateľ Európy - v Nemecku sa usadili islamisti z Afganistanu. Policajné odbory: Stratili sme kontrolu nad hranicami

„Na sieti TikTok si hovoria Kráľ Mníchova alebo Dobyvateľ Európy. V nemeckých parkoch a centrách miest pózujú v uniformách afganskej armády, v maskáčoch či tradičných paštúnskych odevoch. Vystupujú agresívne a bojovne, majú nože a mačety a častou sú obklopení skupinou,“ uviedla spravodajská televízia ntv o zisteniach RTL.

Takých videí, ktoré RTL preverovala, sú tisíce na stovkách účtov. A podľa novinárov sa zdá, že nemecké bezpečnostné orgány sa o tieto aktivity zaujímajú len málo. Aj týždne po tom, čo RTL začala videá preverovať, totiž na webe zostávajú nahrávky, v ktorých radikáli sľubujú útočiť na nepriateľov islamu, vyhadzovať ich do vzduchu samovražednými akciami a odrezávať im hlavy.

RTL sa s niekoľkými afganskými autormi videí v Nemecku stretla. V rozhovoroch niektorí z nich uviedli, že do Nemecka prišli z ekonomických dôvodov a že s vládnym radikálnym hnutím Taliban žiadne problémy nemali. Naopak, vládu hnutia považujú za najlepšie, pretože krajina je bezpečnejšia ako predtým. Uviedli tiež, že ich cieľom je priniesť islam do Nemecka a do Európy a že najlepšie by bolo, keby v Nemecku platilo islamské právo šaría.

Spisovateľ a expert na extrémizmus Ahmad Mansour, ktorý pochádza z Izraela, ale žije v Nemecku, takéto prípady nepovažuje za ojedinelé. V posledných zhruba piatich rokoch podľa neho prišlo do krajiny veľké množstvo migrantov, ktorých hodnoty sú v zásadnom rozpore s demokratickým zmýšľaním Európanov.

Podpredseda DPolG Heiko Teggatz, ktorý je v organizácii šéfom odborárskej sekcie spolkovej polície, vyzval na okamžité prevzatie kontroly nad nemeckými hranicami. Nemecko podľa neho nie je schopné kontrolovať, kto do krajiny prichádza.

O potrebe azylovú migráciu obmedziť, nelegálnu migráciu úplne zastaviť a dôsledne viesť deportácie v posledných dňoch opakovane hovorí opozičná konzervatívna únia CDU/CSU, a to po piatkovom teroristickom útoku v západonemeckom Solingene, kde v piatok mladý Sýrčan zabil nožom troch ľudí. Opozičný predák Friedrich Merz ponúkol vláde kancelára Olafa Scholza spoluprácu, navrhol okrem iného stopku pre prijímanie utečencov z Afganistanu a Sýrie.