Jedno manželstvo ukončil neverou, teraz stojí po boku Harrisovej. Nastúpi do Bieleho domu prvý džentlmen?

Harrisová je vydatá od roku 2014. Pre Emhoffa je to druhé manželstvo. Z prvého z rokov 1992 až 2008 s Kerstin Emhoffovou má dcéru Ellu a syna Colea. No britský bulvárny denník Daily Mail na Emhoffa vytiahol, že k rozpadu manželstva prispela jeho nevera. Súčasný druhý džentlmen mal pomer s vychovávateľkou svojej dcéry.

Emhoff to priznal. „Počas môjho prvého manželstva sme si s Kerstin prešli ťažkými časmi pre moje činy. Prevzal som za to zodpovednosť a za tie roky sme tieto veci ako rodina spracovali a vyšli sme z toho silnejší,“ uviedol Emhoff vo vyhlásení pre CNN.

Zmiešaná rodina

Daily Mail po odhalení nevery napísal, že v tábore Harrisovej zavládla panika. No zdá sa, že politické ambície viceprezidentky to vôbec neohrozuje. Prečo?

Po prvé, Harrisovej protivníkom je Trump. Teda niekto, kto je neslávne známy škandálmi zo súkromia. Trump je tretíkrát ženatý, mal aféru s pornoherečkou Stormy Danielsovou a za sexuálny útok a ohováranie by mal zaplatiť novinárke E. Jean Carrollovej odškodné viac ako 83 miliónov dolárov. O ďalších žalobách proti nemu za sexuálne násilie ani nehovoriac.

A po druhé, napriek nevere stojí Emhoffova prvá manželka na jeho strane. „Doug a ja sme sa pred mnohými rokmi rozhodli ukončiť naše manželstvo z rôznych dôvodov. Je skvelým otcom našich detí, naďalej je pre mňa skvelým priateľom a som skutočne hrdá na srdečnú a vzájomne sa podporujúcu zmiešanú rodinu, ktorú sme Doug, Kamala a ja spoločne vybudovali,“ uviedla Emhoffová.

Tieto slová podpory potvrdila aj činmi. Na demokratickom nominačnom zjazde, ktorý sa konal minulý týždeň, si mohli delegáti v Chicagu pozrieť krátky film o Harrisovej manželovi. Emhoffová je producentkou snímky, ktorá je o tom, ako vidí druhého džentlmena jeho syn Cole.

Diskusiu o nevere tak zatienilo, že napriek problémom sa Harrisová, Emhoff a jeho prvá manželka a ich deti snažia spolu fungovať ako rozšírená a rôznorodá rodina. Viceprezidentka má afroamerický a afroázijský pôvod a jej manžel je žid.

„Rodičia sa rozišli, keď som bol na strednej škole, a nebolo to ľahké. Nie je to ľahké pre žiadne dieťa. Ale pomohlo mi, že rodičia zostali priateľmi a všetci sme sa stále stretávali. A potom sa zoznámil s Kamalou. Bola to schôdzka naslepo, ktorá navždy dramaticky zmenila životy nás všetkých. Bol to môj posledný ročník na strednej škole. Ella a ja sme sa smiali, keď sme sa pozerali na to, ako sa do seba zaľúbili a správali sa ako tínedžeri. V roku 2014 sa z Kamaly stala Momala,“ vysvetlil Cole Emhoff.

„Niekedy žartujeme, že naša moderná rodina je možno až príliš funkčná,“ napísala ešte v roku 2019 v eseji pre magazín Elle Harrisová.

Doug Emhoff je právnik, rovnako ako jeho žena. Harrisová bola v rokoch 2011 až 2017 generálnou prokurátorkou Kalifornie. Manželia sú takmer rovnako starí a obaja o niekoľko týždňov oslávia šesťdesiatku. Harrisová 20. októbra, Emhoff 13.

Muž viceprezidentky sa už zapája aj do kampane. Na stretnutiach s voličmi viac ráz Emhoff porozprával príhodu, ako sa dozvedel, že jeho manželka bude kandidovať za šéfku Bieleho domu. Stalo sa to 21. júla, keď prezident Joe Biden oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie, a podporil Harrisovú. Emhoff bol v tom čase s priateľmi na cyklistickom podujatí v Kalifornii. Telefón nechal v aute, ale ľudia okolo neho mu ukázali Bidenovo vyhlásenie. A čo bola prvá vec, ktorú mu manželka povedala, keď sa jej dovolal? „Kde som do … bol, keď ma potrebuje,“ opísal historickú situáciu Emhoff.

Zasiahne do kampane?

Odborníčka na prvé dámy v Bielom dome Elizabeth Natalleová zo Severokarolínskej univerzity predpokladá, že muž Harrisovej bude v kampani pomerne viditeľný.

„Emhoff bude mať rovnakú rolu, akú v minulosti zohrávali manželky prezidentských kandidátov. Bude chodiť na finančné zbierky a prihovori sa voličom, ku ktorým má blízko, ako sú právnici, odborníci z Kalifornie a ľudia z Hollywoodu a židovských komunít. V rámci kampane sa zameria na prejavy, v ktorých bude zdôrazňovať ľudské vlastnosti manželky a ňou navrhované politiky v oblasti sociálnej spravodlivosti a rovnosti. Bude z neho takpovediac rodinne zameraný muž, čo voliči ocenia. Emhoff svoj zmysel pre humor využije na konfrontáciu s negatívnymi správami médií alebo republikánov. Myslím si, že pre kampaň bude skutočným prínosom, ale neviem, nakoľko pozitívne ho budú vnímať bieli muži, ktorí sa momentálne stotožňujú s MAGA (radikálne jadro Trumpových stúpencov, pozn. red.) a krajnou pravicou,“ vysvetlila pre Pravdu Natalleová.

A ak by sa stal z Emhoffa prvý džentlmen, bude jeho úloha v niečom iná, ako to bolo v prípade prvých dám?

„Tie väčšinou hovorili, že ich prácou je podporovať manžela. Každá to definovala inak a vychádzala zo svojich záujmov a silných stránok. Emhoff už teraz vníma svoju súčasnú rolu druhého džentlmena rovnakým spôsobom a v rozhovoroch povedal, že jeho hlavnou zodpovednosťou je podporovať manželku. Nedávno dostal za úlohu riešiť problém antisemitizmu a pravdepodobne bude o tom hovoriť aj naďalej, ak sa stane prvým džentlmenom,“ reagovala pre Pravdu Diana Carlinová, spoluautorka knihy Americké prvé dámy: vytvárať históriu a zanechať odkaz.

Odborníčka na politickú komunikáciu má pre Emhoffa aj radu. "Mohol by ďalej učiť na Georgetownskej univerzite. Súčasná prvá dáma Jill Bidenová už ukázala, že aj v Bielom dome sa dá venovať vlastnej kariére. Keby bol z neho prvý džentlmen, Emhoff by si mal nájsť niečo, čo ho inšpiruje a zároveň by to malo podporovať agendu jeho manželky. Krása tejto pozície spočíva v tom, že pre ňu nie sú určené presné pravidlá. Emhoff by mal zostať sám sebou, ale môže sa niečo naučiť aj od prvých dám z minulosti,“ myslí si Carlinová.