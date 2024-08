ONLINE: ISW: Hlboko v Rusku je veľa cieľov, ktoré môžu Ukrajinci zasiahnuť

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 917 dní Kaliňák: Prvý systém protivzdušnej obrany by mohol prísť na Slovensko koncom roka 2025 Video

Čítajte viac 916. deň: V čom vidí Kyjev najväčší problém? Spojenci sa boja zmeniť prístup k Moskve pre obavy z eskalácie

8:00 Ukrajinské úrady uviedli, že evidujú rozsiahly úhyn rýb v rieke Sejm, ktorá tečie z ruskej Kurskej oblasti smerom na Ukrajinu. Podľa nich znečistenie spôsobili ruské vojská. Oblasť okolo rieky Sejm sa stala dejiskom bojov medzi Ruskom a ukrajinskými jednotkami, ktoré začiatkom augusta začali prekvapivý vpád do ruskej Kurskej oblasti.

V posledných dňoch prichádzali z bojiska správy o snahe Ukrajiny zničiť niektoré mosty cez rieku v Kurskej oblasti, a odrezať tak ruské sily rozmiestnené medzi riekou a ukrajinskou hranicou.

Ukrajinská agentúra pre rybárstvo uviedla, že v rieke bola zistená vysoká koncentrácia amoniaku a ďalších látok. Podľa nej Rusi zrejme vhodili do toku doposiaľ neznámu látku, ktorá spôsobila masívny úhyn živočíchov kvôli nedostatku kyslíka vo vode.

Zamorený je tok rieky v ukrajinskej Sumskej a Černihivskej oblasti, v niekoľkých okresoch bol zakázaný rybolov. V rieke Desna, do ktorej sa Sejm vlieva, zvýšené koncentrácie jedov zistené neboli, kyjevská oblastná vojenská správa však preventívne zakázala ľuďom kúpanie a rybolov.

Informácie ukrajinskej strany nebolo v podmienkach vojny možné overiť z nezávislých zdrojov.

Zatiaľ zrejme najhorším zásahom do životného prostredia v už aj tak devastačnej vojne Ruska proti Ukrajine bolo zrejme minuloročné zničenie ukrajinskej Kachovskej priehrady. Z útoku sa vzájomne obvinili Kyjev aj Moskva, rezervoár ale od prvých dní invázie okupovali ruské sily. Ukrajina následne obvinila Rusko z ekocídy, celkové škody na životnom prostredí spôsobené vojnou vyčíslila na desiatky miliárd eur.

7:53 Začiatok školského roka po letných prázdninách bude pre množstvo žiakov na Ukrajine opätovne znamenať online výučbu na diaľku, uviedla v stredu v správe humanitárna organizácia Save the Children, napísala agentúra DPA.

„Po viac než dvoch rokoch vojny sú na Ukrajine tisíce detí, ktoré do triedy ešte nikdy nevkročili,“ uviedla riaditeľka spomenutej organizácia Sonja Churchová.

Organizácia podrobila prieskumu na Ukrajine približne 1500 školopovinných detí, ako aj ich opatrovateľov i učiteľov. Prieskum sa však nevzťahoval na Ruskom okupované územie krajiny.

Množstvo škôl podľa organizácie zostáva na Ukrajine zatvorených v dôsledku leteckých útokov, ostreľovania alebo nedostatku krytov. Žiaci, ktoré absolvujú vyučovanie na diaľku, pritom čelia problémom v podobe slabého internetového signálu, ako aj nedostatku elektronických zariadení či samotnej elektriny.

Množstvu detí tiež chýba osobný kontakt s učiteľom, cituje DPA. Veľká časť z nich sa necíti bezpečne a stratila záujem o vzdelávanie, uvádza sa ďalej v správe.

Aj prezenčné vzdelávanie je však pre ukrajinské deti stresujúce, pretože pravidelne zažívajú letecký poplach a musia zostávať v krytoch.

Na kvalitu výučby a dostatok personálu majú podľa učiteľov vplyv aj nízke platové ohodnotenie, väčšie množstvo práce a psychologický stres. Rodičia naopak kritizujú nedostatok pomôcok a učebných materiálov, dodáva DPA.

7:05 Aj keď ruské sily presunuli svoje lietadlá mimo dosah rakiet Storm Shadow a ATACMS poskytovaných Západom, značný počet ruských vojenských objektov zostáva v dosahu západných zbraní, uvádza americký Inštitút pre výskum vojny (ISW). Pre ruskú armádu sú miesta hlboko v tyle Ruska útočiskom, z ktorého môžu podporovať svoje útoky na Ukrajine.

Viaceré správy zo západných médií naznačujú, že vláda USA zakazuje Británii povoliť Ukrajine použiť rakety Storm Shadow na zasiahnutie vojenských cieľov v Rusku. Napríklad denník The Telegraph informoval, že vláda Spojeného kráľovstva podporuje schopnosť Ukrajiny zasiahnuť vojenské ciele v Rusku raketami Storm Shadow, ale že rakety používajú aj nešpecifikované, utajované americké systémy, a tak si to vyžaduje povolenie USA.

POdľa ISW The Telegraph v neskôr vymazanej časti svojho pôvodného webového článku uviedol, že Spojené kráľovstvo formálne nepožiadalo USA, aby Ukrajine umožnilo použiť Storm Shadows na zasiahnutie vojenských cieľov v Rusku, a že zdroj z Bieleho domu uviedol, že USA sú znepokojené ako by použitie rakiet – aj bez súhlasu USA – mohlo eskalovať situáciu a vtiahnuť USA do vojny na Ukrajine.

The Telegraph informoval, že britský premiér Keir Starmer využíva „konzultačný prístup“ k rokovaniam s USA a nechce vyvolať nezhody v tejto záležitosti. Zdroj z britskej vlády údajne uviedol, že Rusko si je vedomé toho, že Ukrajina žiada o povolenie zasiahnuť vojenské ciele v Rusku, takže Rusko presunulo svoje „najkritickejšie prostriedky“ mimo dosah raketových systémov dlhého doletu.

Ukrajinci tlačia na zrušenie obmedzení používať západné zbrane hlboko na ruskom území a Kyjev sa chystá predložiť USA zoznam cieľov v Rusku, kde by tieto ďalekonosné zbrane chceli použiť.

7:00 Rusko v noci na štvrtok podniklo ďalší vzdušný úder na Ukrajinu. Vyslalo na ňu podľa stanice BBC niekoľko desiatok bezpilotných lietadiel a dve strely. V mnohých ukrajinských regiónoch úrady vyhlásili letecký poplach. Z Kyjeva sú hlásené následky pádu trosiek zostrelených dronov, napísal server Ukrajinska pravda. Ruské úrady informovali o útoku ukrajinských dronov na anektovaný polostrov Krym alebo Brjanskú oblasť.

„Po desiatkach bezpilotných lietadiel ruská armáda opäť vypálila na Ukrajinu strely. Zatiaľ ale nejde o masívny raketový úder, podľa ukrajinskej armády sú dve,“ napísala BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Strely podľa nej mierili cez Černihivskú na Kyjevskú oblasť a cez Sumskú oblasť zrejme smerom k vojenskému letisku v Myrhorode v Poltavskej oblasti.

Ukrajinská pravda v noci písala o explóziách, ktoré boli počuť v Kyjeve a o aktivite ukrajinskej protivzdušnej obrany. Neskôr uviedla, že na niekoľkých miestach metropoly spadli trosky zostrelených bezpilotných lietadiel do štvrtí s obytnými budovami a sú hlásené určité škody, zatiaľ ale nie sú informácie o obetiach.

Správy o streľbe protivzdušnej obrany a explóziách prichádzajú aj z ďalších miest Ukrajiny, poznamenala BBC.

Táto stanica tiež informovala o hláseniach z ruskej strany, niektorí tamojší činitelia informovali o ukrajinskom vzdušnom útoku na ruské alebo Moskvou okupované regióny. Ruskom dosadený gubernátor prístavu Sevastopoľ na ukrajinskom polostrove Krym Michail Razvožajev uviedol, že ruská protivzdušná obrana odrážala nálet ukrajinských dronov blízko mesta.

Gubernátor ruskej Brjanskej oblasti Alexander Bogomaz v noci na Telegrame informoval o zostrelení troch ukrajinských dronov. Úrady podľa neho neregistrujú zranené alebo škody.

Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu nemožno v podmienkach vojny bezprostredne nezávisle overiť.