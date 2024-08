Zavlečie Lukašenko Bielorusov do vojny proti Ukrajine? Putina by asi potešil, ale mohlo by sa mu to veľmi vypomstiť

Pred niekoľkými dňami Lukašenko zablahoželal Ukrajincom k ich štátnemu sviatku Dňu nezávislosti. Gratuloval národu, čiže nie politikom, ktorí sú pri moci, ako býva vo zvyku ch spomenúť. „Spája nás nielen spoločný osud a rodinné väzby, ale aj túžba byť priateľmi a vychádzať dobre so susedmi," poznamenal v zdravici, ktorú zverejnilo jeho tlačové oddelenie. Medzitým vysvitlo, že k hraniciam s Ukrajinou sa presúvajú bieloruskí vojaci. Oficiálne na manévre.

Rusi presúvajú vojenskú techniku do Kurskej oblasti Video

Kyjev neprešiel pohyb vojsk mlčaním, pričom jeho rozviedka zistila, že Bielorusi premiestnili do Homelskej oblasti na juhovýchode krajiny veľa kusov ťažkej vojenskej techniky: tanky, delostrelectvo, raketomety atď. „Vyzývame bieloruských predstaviteľov, aby nerobili tragické chyby pre svoj štát pod tlakom Moskvy a jej ozbrojených síl, aby zastavili nepriateľské akcie a stiahli jednotky od štátnej hranice Ukrajiny na vzdialenosť presahujúcu dosah palebných systémov, ktoré má Bielorusko k dispozícii," informovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti Telegram.

Lukašenko sa vyjadruje tak, že v podstate tvrdí,že svojho suseda nijako neprovokuje. Naopak, dokonca upozorňuje, že čelí vydieraniu zo strany západných mocností. Rozpráva o tom bez dôkazov, logicky preto z toho vyplýva, že si vymýšľa. „Pľuj na Rusko, odvráť sa od Ruska. Budeš bojovať s Ukrajinou proti Rusku," citovala agentúra BELTA Lukašenka, čo vraj počúva zo Západu. Zmienil sa aj o údajnom pláne: tvrdí, že by išlo o inváziu, ktorá by vojská NATO doviedla do ruského mesta Smolensk, ktoré sa nachádza v blízkosti Bieloruska. Samozrejme, že sú to bludy, lebo členským štátom Severoatlantickej aliancie nenapadne také niečo ani v sne, pričom svet by sa asi ocitol na prahu jadrovej vojny.

Ruská vlajka padá v Sudži k zemi Video

Presun bieloruskej armády môže súvisieť najmä s ukrajinským vpádom do Kurskej oblasti : Rusom by zjavne vyhovovalo, keby sa sila ukrajinskej armády zoči-voči nim oslabila tým, že Kyjev by rozmiestnil časť svojich síl pozdĺž hraníc s Bieloruskom v obave z možného napadnutia. „Súčasné hromadenie bieloruských vojakov má asi za cieľ odpútať ukrajinské sily a roztiahnuť ich pri hraniciach," napísal americký Inštitút pre štúdium vojny. Jeho analytici považujú za veľmi nepravdepodobné, že by Lukašenko zaútočil na Ukrajinu, pretože zavlečenie Bielorusov do vojny by sa mu mohlo vypomstiť masovými nepokojmi jeho občanov.

Kyjev dôrazne odrádza Lukašenka od prípadnej úvahy narušiť územnú celistvosť Ukrajiny. Do Minsku odkázal nielen to, aby sa vojaci stiahli do primeranej vzdialenosti, zároveň varoval, že keby bieloruskí vojaci udreli, stanú sa legitímnym terčom odvety. Nateraz však ukrajinskí predstavitelia hovoria, že situácia v pohraničí nevyzerá alarmujúco, zvlášť s prihliadnutím na to, že podľa ich zistení sa tam presunulo len niečo viac ako tisíc bieloruských vojakov.

K tomu, že Lukašenko blafuje, sa prikláňa Andryj Kovalenko, šéf ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám: „Zámery Bieloruska presunúť Iskandery a Polonézy do pohraničných oblastí sú pokusom odvrátiť pozornosť velenia ozbrojených síl Ukrajiny od ofenzívy v Kurskej oblasti a pomôcť tak Vladimirovi Putinovi," citoval ho server News. (Iskandery sú balistické riadené strely krátkeho doletu, Polonézy sú raketové systémy.) Napriek tomu v Kyjeve zostávajú ostražití: „Nedá sa vylúčiť, že Moskva dotlačí Minsk, aby sa do vojny zapojil," upozornil podľa serveru Liga predstaviteľ ukrajinskej Štátnej pohraničnej stráže Andryj Demčenko.

Bývalý šéf estónskej rozviedky Rainer Sachs na svojom blogu napísal, že teoreticky sa nedajú vylúčiť Lukašenkove provokácie, ktoré by viedli k použitiu ukrajinskej protivzdušnej obrany proti cieľom na bieloruskom území (čo by mohlo poslúžiť ako zámienka rozpútať boje). Zdôraznil však, že sú to len dohady. Naznačil, že bieloruský líder si uvedomuje, že by sa mu mohlo veľmi vypomstiť, keby sa dal vtiahnuť do ruskej vojny proti Ukrajine: „Reálny vojenský zásah by znamenal veľké vnútropolitické riziko s hrozbou kolapsu politického systému alebo úplnej straty nezávislosti krajiny a jej prechodu pod ruskú kontrolu."

Rusi rozmiestnili tanky do palebných pozícií v Kurskej oblasti Video

Faktom zostáva, že Lukašenko sa už dlhé roky nachádza v područí Kremľa a preto musí často robievať to, čo si Putin zaumieni. Odkázanosť Bieloruska na Rusko sa zvlášť týka závislosti na lacných dodávkach ropy a plynu. Na ilustráciu: bieloruskí motoristi platia za pohonné hmoty až trojnásobne menej ako šoféri na Slovensku.