ONLINE: Ukrajina odstavila štyri jadrové reaktory, dôvodom boli mohutné ruské útoky na infraštruktúru

7:17 V českom hlavnom meste sa v piatok začína trojdňová medzinárodná konferencia Globsec Forum 2024. Do Prahy podľa riaditeľa rovnomennej organizácie Róberta Vassa príde približne 2000 hostí z viac než 70 krajín vrátane premiérov, prezidentov a desiatok ministrov, informuje TASR.

Heslom 19. ročníka tejto bezpečnostnej konferencie je „Ako utíšiť búrku“, čo podľa organizátorov odkazuje na zložitú medzinárodnú situáciu vyplývajúcu z vojen na Ukrajine a Blízkom východe. Tohtoročný Globsec sa bude prvýkrát konať v hlavnom meste ČR, predchádzajúcich 18 ročníkov prebehlo v Bratislave.

Okrem ozbrojených konfliktov a ďalších kríz budú účastníci diskutovať aj o hrozbách hybridných vojen, rastúcom vplyve autoritárskych režimov a spravodlivom mieri. Debatovať sa tiež bude o budúcnosti EÚ v novom funkčnom období Európskej komisie, technologickej revolúcii v oblasti umelej inteligencie (AI) a súvisiacich vplyvoch na národnú bezpečnosť.

Na konferencii sa zúčastnia predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, dánska premiérka Mette Frederiksenová aj fínsky prezident Alexander Stubb. Z českých politikov vystúpi prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala, minister zahraničných vecí Jan Lipavský a ďalší ústavní činitelia.

6:33 Brnká na nervy s tým, že nakoniec ďalej nezájde, alebo sa naozaj chystá udrieť? Reč je o bieloruskom lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi. V posledných dňoch sa špekuluje o možnom vpáde jeho armády na ukrajinské územie. Čo sa však odohráva v hlave samozvaného prezidenta, asi vie len on.