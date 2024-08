Ak vyhrám, mimotelové oplodnenie bude zadarmo, snaží sa zlákať Trump voličky

„Chceme v tejto krajine plodiť deti, však,“ spýtal sa Trump na predvolebnom podujatí v meste La Crosse v štáte Wisconsin. Predtým v štáte Michigan tiež povedal, že jeho vláda by presadzovala daňové úľavy pre čerstvých rodičov.

Prieskumy ukazujú, že podpora Trumpa u voličiek klesla, odkedy sa prezidentskou kandidátkou demokratov stala súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová. Tá vo vystúpeniach kritizovala Trumpov postoj k interrupciám a republikánov vykreslila ako hrozbu pre práva žien.

Trump ako prezident vymenoval troch zo sudov Najvyššieho súdu, ktorých väčšina rozhodla o zrušení ústavného práva na interrupciu, a uviedol, že o tejto otázke teraz musia rozhodnúť jednotlivé štáty USA.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video Aj keby ste boli chorý ako pes, musíte voliť. Takto vyzýval pred volebnými zhromaždeniami v Iowe Donald Trump svojich stúpencov. / Zdroj: C-SPAN

Minulý týždeň exprezident na sociálnej sieti napísal, že jeho nová vláda by bola „skvelá pre ženy a ich reprodukčné práva“, čím vyvolal kritiku svojich evanjelikálnych stúpencov. Jeho viceprezidentský kandidát JD Vance v nedeľu povedal, že Trump by vetoval zákaz interrupcií na federálnej úrovni, ak by ho prijal Kongres.

Harrisovej hovorkyňa vo štvrtok uviedla, že Trumpovi nemožno dôverovať v otázkach týkajúcich sa reprodukčného zdravia žien.