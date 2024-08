Trump smeruje k ďalšiemu spochybňovaniu výsledkov volieb. Manipulácie a klamstvá, odborníci bijú na poplach

Americký exprezident Donald Trump v kampani za znovuzvolenie neustále prichádza s novými tvrdeniami, v ktorých bez dôkazov obviňuje svojich súperov zo snahy zmanipulovať voľby. Jeho spojenci sa medzitým na lokálnej úrovni snažia zasiahnuť do spôsobu, akým sa potvrdzujú výsledky hlasovania, upozorňujú americké médiá. Vývoj priživuje podozrenie, že kandidát Republikánskej strany by v prípade svojej porážky mohol voľby opäť spochybňovať.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video Aj keby ste boli chorý ako pes, musíte voliť. Takto vyzýval pred volebnými zhromaždeniami v Iowe Donald Trump svojich stúpencov. / Zdroj: C-SPAN

Obavy tento mesiac zosilneli po tom, čo exprezident pri prejave v Atlante menovite vyzdvihol novú trojčlennú väčšinu republikánov vo volebnej komisii štátu Georgia. Chvála prišla v čase, keď presadzovali zmeny volebného systému vrátane pravidla, ktoré podľa kritikov dáva okresným činiteľom priestor blokovať potvrdenie výsledkov volieb. Trump troch členov komisie označil za bojovníkov za „čestnosť, transparentnosť a víťazstvo“, čo bol veľmi neobvyklý krok, pretože bežný politický boj by sa teoreticky na prácu volebných orgánov nemal vzťahovať.

Na poplach teraz bijú mnohí zástupcovia Demokratickej strany, akademici či iní odborníci na volebné právo a pridávajú sa aj niektorí republikáni kritickí k Trumpovi. „Robí to znova. Klame a pripravuje pôdu na spochybňovanie týchto volieb. Je to jeho modus operandi,“ vyhlásila na predvolebnom zjazde demokratov Olivia Troyeová, ktorá pôsobila v Trumpovej administratíve ako poradkyňa.

Pred minulými voľbami v roku 2020 exprezident šíril fámy o tom, že sa demokrati chystajú zmanipulovať voľby prostredníctvom korešpondenčných hlasov, ktoré sa využívali vo väčšej miere kvôli pandémii covidu-19. Keď potom republikán prehral, ​​odmietol výsledky uznať a namiesto toho sa rôznymi spôsobmi snažil zablokovať ich potvrdenie. Tieto pokusy boli neúspešné a úrady žiadne rozsiahle nezrovnalosti nezistili.

Dnes Trump a jeho spojenci dávajú najavo názor, že v novembri môžu ich víťazstvu zabrániť jedine podvody. Keď minulý mesiac dostal exprezidentov syn Donald mladší otázku, čo by bolo dôvodom, keby jeho otec v novembri prehral, ​​odpovedal: „Povedal by som, že podvádzanie.“ „Podvádza. To je jediná vec, sú skvelí v podvádzaní vo voľbách,“ uviedol zase tento mesiac na adresu demokratov exprezident Trump.

Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi sa jeho nepodložené obvinenia týkali poštových hlasov, tento rok ide Trump inou cestou. Ako „zásahy do volieb“ označuje štyri obžaloby, ktoré proti nemu vlani vzniesli prokurátori okrem iného v súvislosti s jeho činmi po minulých voľbách. Zároveň vyhlasuje, že demokrati chcú k voľbám vo veľkom registrovať prisťahovalcov, ktorí do USA prichádzajú nelegálne.

V posledných týždňoch prišiel s niekoľkými ďalšími tvrdeniami. Jedno sa týka rozhodnutia prezidenta Joea Bidena neusilovať sa o znovuzvolenie a prenechať kandidatúru svojej viceprezidentke Kamale Harrisovej. Trump o vývoji hovorí ako o „prevrate“, čím podľa denníka The Washington Post pripravuje stúpencov na spochybňovanie volieb.

Prúd nových obvinení pokračoval minulý týždeň, keď exprezident opäť bez dôkazov obvinil vládu z manipulácie so štatistikami o tvorbe pracovných miest v USA. O niekoľko dní skôr zase nepravdivo označil snímku z mítingu Harrisovej ako dielo umelej inteligencie. „Kto urobí niečo také, bude podvádzať v čomkoľvek,“ odkázal svojim stúpencom.

Presviedčanie verejnosti, že sa oponenti chystajú „ukradnúť“ voľby, je podľa denníka The New York Times (NYT) jadrom stratégie Trumpovho tábora. Ďalšou súčasťou sú potom „ambiciózne a právne pochybné“ snahy zmeniť spôsob, akým sa v týždňoch po novembrovom hlasovaní schvaľujú výsledky, napísal denník v nedávnom článku.

USA nemajú centrálny volebný orgán, ktorý by oznamoval výsledky prezidentskej voľby. Tie sa po hlasovaní potvrdzujú na úrovni okresov a potom jednotlivých štátov, pričom sa hlasy často prepočítavajú a akékoľvek nezhody riešia súdy. V tohtoročných voľbách je potrebné výsledky definitívne potvrdiť do 11. decembra, aby potom mohol o šesť dní neskôr hlasovať zbor voliteľov.

V posledných rokoch sa pritom množia prípady, keď okresní činitelia odmietajú výsledky volieb schváliť. Najviac pozornosti v tejto súvislosti priťahuje Georgia, kde podľa denníka Atlanta Journal-Constitution takáto situácia od minulých volieb nastala v deviatich okresoch. K potenciálnemu zmätku by pritom v novembri stačilo zablokovanie procesu v jedinom okrese, uvádza NYT.

Volebná komisia v kľúčovom štáte tento mesiac schválila predpis, ktorý umožňuje okresným komisiám spustiť „dôvodné vyšetrovanie“, ak majú pochybnosti o priebehu hlasovania. Fungovanie nového pravidla nie je príliš jasné a komisie majú stále povinnosť nahlásiť výsledky do týždňa od hlasovania. Podľa niektorých pozorovateľov však úprava predpisov zvyšuje riziko vykoľajenia volebného procesu.

„Rozhodne sa obávam, že uvidíme veľa pokusov, ako narušiť proces počítania hlasov,“ povedal denníku The Guardian profesor z Newyorskej univerzity Richard Pildes, ktorý sa špecializuje na volebné právo.

Ak by na jeseň k zablokovaniu výsledkov v niektorom štáte došlo, mohlo by to Trumpovmu táboru poskytnúť muníciu, ktorá mu pred štyrmi rokmi chýbala. Napriek tomu sa Pildes a ďalší experti domnievajú, že aj tentoraz americký systém v skúške obstojí. Zároveň varujú, že hrozba je zjavná a že spochybňovanie volieb môže napáchať značné škody, aj keď nepovedie k zmene výsledkov.

„Keď máte také krátke lehoty, prieťahy nás môžu naozaj dostať do určitej právnej neistoty,“ povedala pre NYT právnička Jessica Marsdenová, ktorá pôsobí v aktivistickej skupine Protect Democracy. „Aktéri s nekalými úmyslami sa to môžu snažiť zneužiť,“ dodala.