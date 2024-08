ABBA žiada Trumpa, aby v prezidentskej kampani prestal používať jej piesne

„ABBA nedávno zistila, že jej hudba a videá boli neoprávnene použité na Trumpovej akcii,“ oznámila AP skupina, ktorá dala vzniknúť hitom Waterloo, The Winner Takes It All alebo Money, Money, Money. Upresnila, že sa o veci dozvedela prostredníctvom videí z Trumpových predvolebných akcií, ktoré kolujú na internete. „V dôsledku toho ABBA a jej zástupca bezodkladne požiadali o odstránenie a zmazanie takého obsahu. Žiadnu žiadosť sme nedostali, preto nebolo udelené žiadne povolenie ani licencie,“ uviedla skupina.

Hovorca Trumpovho tímu uviedol, že kampaň dostala príslušnú licenciu. „Kampaň mala licenciu na prehrávanie hudby od ABBA na základe našej dohody s BMI a ASCAP,“ povedal hovorca agentúre AP.

Kampane podľa agentúry nepotrebujú výslovné povolenie umelca na hranie ich skladieb na zhromaždeniach, ak politická organizácia alebo miesto konania zhromaždenia získali takzvanú všeobecnú licenciu od ASCAP a BMI, ktoré vyberajú tantiémy pre hudobných skladateľov a vlastníkov autorských práv.

ABBA sa pripojila k dlhému zoznamu interpretov, ktorí nechcú, aby Trump používal ich piesne. Pred voľbami v roku 2020 sa takto vyjadrili napríklad Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M. a Guns N' Roses.

Tento rok speváčka Céline Dionová požiadala Trumpovu kampaň, aby prestala používať pieseň „My Heart Will Go On“ a Beyoncé Trumpovi zakázala použiť pieseň „Freedom“ v predvolebnom spote. V roku 2016 tiež Adele požiadala Trumpa, aby prestal na svojich zhromaždeniach prehrávať jej piesne.