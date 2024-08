GLOBSEC krotí v Prahe geopolitickú búrku. Slovenská vláda konferenciu vynechala

Bezpečnostná konferencia GLOBSEC sa 18 rokov konala v Bratislave. Jej 19. ročník však zavítal do Prahy. Záštitu nad podujatím, ktoré sa koná pod mottom Krotenie búrky, prevzal český prezident Petr Pavel. GLOBSEC sa začal dnes a potrvá do nedele.

Rusko a bezpečnosť

Prezident Pavel predniesol úvodný prejav konferencie. "Sme poctení, že môžeme privítať GLOBSEC fórum v Prahe,“ vyhlásila hlava štátu, ktorá zhodnotila bezpečnostné prostredie. Podľa Pavla je nevyhnuté naďalej podporovať Kyjev, aby Moskva pochopila, že cynická agresiu sa jej nevyplatí. Pavel vyhlásil, že Rusko je určite slabšie, ako bolo pred 24. februárom 2022, teda pred veľkou inváziou na Ukrajine.

Postaví NATO hrádzu proti Moskve? Čo by sa stalo, keby Rusko napadlo alianciu, pýtal sa aj Pellegrini Video Zdroj: TV Pravda

"Sme dobrí v rozprávaní, ale nie v činoch,“ priznal Pavel. "V medzinárodnom prostredí čelíme stále väčším výzvam. NATO bude pokračovať v budovaní kapacít, aby zvládlo konflikt s rovnocenným nepriateľom. No verím tomu, že medzinárodný poriadok založený na pravidlách nie je dobrý len pre Západ, ale aj pre ostatných,“ povedal Pavel.

Po Pavlovi vystúpila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Je to môj prvý prejav, odkedy ma Európsky parlament potvrdil vo funkcii, a je dobré, že ho môžem predniesť práve tu. Stredná Európa je jadrom budúcnosti Európy. Keď ruské tanky zaútočili na Ukrajinu, tento región sa stal bijúcim srdcom solidarity. Mali sme viac počúvať strednú a východnú Európu, ktorá chápala Putinove úmysly. Ale aj v tomto regióne sú politici, ktorí obviňujú za rozpútanie vojny napadnutých, nie tých, ktorí začali inváziu. Opýtala by som sa ich, či obviňujú Maďarov za to, čo sa stalo v roku 1956 a Československo za rok 1968,“ pripomenula predsedníčka von der Leyenová sovietske agresie z minulosti.

Podľa von der Leyenovej je preto potrebné úplne zmeniť pohľad na európsku bezpečnostnú architektúru. "Len vtedy bude možné dosiahnuť skutočný mier. Potrebujeme mať k dispozícii prostriedky, aby sme odradili akúkoľvek agresiu. Vyžiada si to však čas. V ďalšej Európskej komisii vytvorím miesto komisára pre obranu,“ vyhlásila von der Leyenová na GLOBSEC-u.

Čítajte viac Útoky, sabotáže a špionáž. Ukrajinskí partizáni bojujú za líniou ruských nepriateľov

Strata pre vládu?

Do Prahy prišli svetoví štátnici, ale v českej metropole chýba slovenské vládne zastúpenie. Pozvanie dostal aj prezident Peter Pellegrini a organizátori konferencie dúfajú, že v budúcnosti ho na konferencii budú môcť opäť privítať. Veď hlava štátu pred niekoľkými týždňami vystúpila na podujatí vo Washingtone, ktoré v rámci summitu GLOBSEC spolupripravoval.

Slovenský think-tank však čelí útokom najmä od predstaviteľov vládneho Smeru a SNS, hoci premiér Robert Fico sa GLOBSEC-u v minulosti viac ráz zúčastnil a pokladal ho za diplomatický úspech Slovenska.

„V prvom rade treba povedať, že dlhodobou ambíciou konferencie je prezentovať sa v stredoeurópskom priestore, hoci jej slovenské korene sú dobre známe. Už pred troma rokmi sa začalo uvažovať o tom, že by GLOBSEC bol aj niekde inde a že by prípadne podujatie rotovalo. Presun do Prahy teda nebolo úplne spontánne rozhodnutie, ale zase je potrebné pripomenúť, že domáce podmienky pre GLOBSEC už neboli také dobré. Neboli sme si istí, do akej miery je vláda pripravená zabezpečiť niektoré veci, ktoré sú pre takúto konferenciu potrebné. Hlavne z hľadiska jej dobrej prezentácie, ochrany osôb, bezpečnosť a samotných pozvánok pre účastníkov. Ani nešlo o peniaze, ale o toto,“ povedal pre Pravdu v Prahe bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský, ktorý teraz spolupracuje s GLOBSEC-om.

Čítajte viac Nemeckým extrémistom pomáha ruská vojna. Oslabia podporu Berlína pre Kyjev?

Podľa neho slovenskí predstavitelia o niečo prišli, keď nereflektovali na pozvánky na konferenciu. "Na GLOBSEC-u sa stretne asi 2 000 ľudí a mnohí sú veľmi významní. Okrem politických predstaviteľov sú tu aj viaceré doležité firmy a technologickí giganti. Je tu šéf Microsoftu Brad Smith. Keďže súčasná slovenská vláda ešte viac deklaruje potrebu ekonomickej diplomacie, tak sa mi zdá, že je jednoduchšie prísť na miesto, kde sa títo ľudia skoncentrujú, nie za nimi potom chodiť okolo sveta,“ uviedol Wlachovský, Exminister zdôraznil, že Slovensko má svoje primárne záujmy na Západe a hovorí o tom aj súčasná vláda. „Môžeme rozmýšľať o tom, ako získavať nové trhy vtedy, keď máme absolútnu istotu tých starých trhov. Expanduje sa vtedy, keď sa nám dobre darí, ale nie som si istý, že Slovensku sa darí dobre. Stráca dôveru svojich partnerov a to si skôr alebo neskôr prejaví aj v hospodárskej oblasti, pretože mnohé ekonomické vzťahy sú citlivé z hľadiska bezpečnosti,“ myslí si Wlachovský.