ONLINE: Ukrajinskú F-16 mohla zostreliť 'priateľská streľba' z Patriota

Existujú náznaky, že stíhačku F-16 v ukrajinských službách mohla zostreliť 'priateľská streľba' - raketa zo systému Patriot, píše americký denník The New York Times a odvoláva sa na západného predstaviteľa.

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal šéfa vzdušných síl Mykolu Oleščuka v piatok, niekoľko dní po havárii bojového lietadla F-16. Dôvody neuviedol, ale môžu súvisieť so zničením lietadla.

Západný predstaviteľ, ktorý bol informovaný o predbežnom vyšetrovaní havárie, uviedol, že existujú „náznaky“, že ‚priateľská paľba‘ z batérie rakiet Patriot mohla zostreliť prúdové lietadlo, hoci mechanické zlyhanie a chyba pilota neboli vylúčené, uviedol americký denník.

Jednou zo zvažovaných verzií pádu lietadla je aj zostrelenie vlastnou protivzdušnou obranou, uviedla tiež ukrajinská redakcia rozhlasovej stanice Hlas Ameriky s odvolaním sa na anonymný zdroj z ukrajinského letectva. K ďalším hypotézam patrí technická závada či chyba pilota.

Stíhačku zostrelila raketa Patriot vinou nedostatočnej koordinácie medzi jednotkami, napísala na sociálnej sieti ukrajinská poslankyňa Marjana Bezuhlová. Poslankyňa je známa ustavičnou kritikou ukrajinskej generality, podotkla stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe.

Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) napísal, že Ukrajina prvýkrát stroje F-16 nasadila do boja tento týždeň, takže zničenie prvého kusu je pre Ukrajinu veľkou ranou. Kyjev sa o dodávku amerických stíhačiek dlho usiloval.

Západní spojenci Ukrajine prisľúbili 80 stíhačiek F-16, ale podľa informácií WSJ ich zatiaľ bolo dodaných šesť. To zodpovedá aj počtu pripravených ukrajinských pilotov, ktorí sú schopní s týmto lietadlom lietať.

7:10 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore pre nemecký denník Die Welt povedal, že Ukrajina mala plné právo spustiť cezhraničnú ofenzívu v ruskej Kurskej oblasti ako akt sebaobrany, informuje agentúra AFP.

„Ukrajina má právo sa brániť. A podľa medzinárodného práva sa toto právo nekončí na hraniciach,“ poznamenal Stoltenberg v rozhovore, ktorý bol zverejnený v sobotu. Dodal, že „ruskí vojaci, tanky a základne (v Kurskej oblasti) sú podľa medzinárodného práva legitímnymi cieľmi“.

Stoltenberg zároveň poznamenal, že Ukrajina svoju cezhraničnú operáciu dopredu nekonzultovala s NATO a Aliancia v nej nezohrala žiadnu úlohu.

Generálny tajomník NATO tiež privítal záväzok Nemecka zostať najväčším európskym a celosvetovo druhým najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci pre Ukrajinu napriek avizovanému zníženiu pomoci Kyjevu zo strany Berlína v budúcoročnom rozpočte.

Ukrajina spustila rozsiahly cezhraničný útok v Kurskej oblasti 6. augusta. Odvtedy sa jej podarilo obsadiť približne 100 obcí, zatiaľ čo ozbrojené sily Moskvy naďalej postupujú na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa však dostal pod paľbu kritiky zo strany vojakov, zákonodarcov a vojenských analytikov pre rýchly postup ruskej armády na východe Ukrajiny, odkedy Kyjev spustil svoj odvážny vpád do ruskej Kurskej oblasti, uviedol denník Financial Times. Mnohí Ukrajinci oslavovali 6. augusta inváziu svojej armády do Kurska v nádeji, že to prinúti Moskvu presmerovať zdroje na nový front a zmeniť dynamiku vojny v prospech Ukrajiny. Rusko však naďalej postupuje v smere na dôležité strategické mesto Pokrovsk, kde sa odohrávajú podľa ukrajinskej armády najťažšie boje.