Vučič: Je nepravdepodobné, že sa Srbsko stane členom EÚ do konca dekády

Je nepravdepodobné, že by sa Srbsko stalo v roku 2028 členskou krajinou Európskej únie. Vyhlásil to v sobotu srbský prezident Aleksandar Vučič.

Do roku 2028 by chcelo vstúpiť do EÚ niekoľko balkánskych krajín, ktoré dúfajú, že sa stanú členmi eurobloku.

„Nemyslím si, že v roku 2028 budeme členom Európskej únie… Nestane sa to. Svojmu národu neklamem,“ uviedol Vučič na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe. „Verím, že ak sa niekto z nás stane členom EÚ, nemôže sa tak stať pred rokom 2030,“ povedal Vučič. „No je to len môj odhad. Nikto z nás nevie, čo sa môže medzičasom stať,“ dodal.

Srbský prezident sa takto vyjadril len niekoľko dní po tom, čo Srbsko uzavrelo dohodu o nákupe 12 stíhačiek Rafale francúzskej výroby. Tento krok pritom predstavuje odklon od srbskej obrannej spolupráce s Ruskom, poukazuje Reuters.

Srbsko musí vyvážiť svoje ambície spojené so vstupom do EÚ a svoje vzťahy s Ruskom, na ktorého plyne je závislé. Srbsko opakovane odsúdilo inváziu Ruska na Ukrajinu a poskytlo Kyjevu tiež delostreleckú muníciu. Belehrad však stále musí svoju zahraničnú politiku zosúladiť s EÚ, čo zahŕňa aj prijatie sankcií proti Rusku, ak chce vstúpiť do Únie.

Na vstup do EÚ musí Srbsko tiež zlepšiť stav svojej demokracie, právneho štátu, súdnictvo, ekonomiku a vykoreniť korupciu a organizovaný zločiny, píše Reuters.

Čiernohorský prezident Jakov Milatovič na rovnakom paneli na Globsecu v sobotu pre zmenu uviedol, že dúfa, že jeho krajina do roku 2028 vstúpi do EÚ. „Radi by sme sa dostali do poslednej fázy a cieľom teraz bude stať sa 28. členským štátom EÚ od roku 2028. Je to ambiciózny cieľ, no veľmi dúfam, že bude realistický,“ povedal Jakov Milatovič. Čierna hore pritom už je členskou krajinou NATO, pripomína Reuters.