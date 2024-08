Zomreli dvaja ľudia, ktorých pobodali na karnevale v londýnskom Notting Hille

Dvaja ľudia, na ktorých na prelome týždňov zaútočili nožom počas pouličného karnevalu v londýnskej štvrti Notting Hill, zomreli na následky svojich zranení. V sobotu to oznámila polícia, informovala agentúra AFP.

Prvou obeťou je 32-ročná Cher Maximenová, ktorá bola na karnevale so svojou trojročnou dcérou, ďalšími príbuznými a priateľmi a zomrela v sobotu ráno. Bodli ju v nedeľu (25. 8.) do slabín, keď sa snažila zabrániť bitke. V súvislosti s týmto incidentom bol vzatý do väzby 20-ročný podozrivý.

Zraneniam už v piatok podľahol 41-ročný šéfkuchár Mussie Imnetu žijúci v Dubaji, ktorého našli v pondelok neskoro večer (26. 8.) v bezvedomí so zranením hlavy pred reštauráciou v západnom Londýne, kde sa občerstvovali návštevníci karnevalu.

Čítajte viac Na karnevale v Londýne celkovo dobodali 8 ľudí, zadržali stovky

Imnetu sa narodil vo Švédsku a v Británii bol služobne. Polícia nepredpokladá, že sa na karnevale zúčastnil. V tomto prípade bol z úmyselného vážneho ublíženia na zdraví obvinený 31-ročný muž.

Polícia už predtým uviedla, že počas tohtoročného karnevalu bolo pobodaných osem ľudí a stovky osôb zadržala pre výtržnosti.

Karneval v Notting Hill sa koná v Londýne koncom augusta od roku 1966 ako oslava kultúry a tradícií afro-karibských komunít. Za dva dni ho navštívia tisíce ľudí.