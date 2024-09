ONLINE: ISW: Rusi presunuli zálohy do Kurskej oblasti. Ukrajinci spustili masívny dronový útok na Rusko

Rusi podľa ISW možno stiahli do Kurskej oblasti nové jednotky určené pre útoky na Pokrovsk, ktoré tam ešte neboli nasadené. Bezprostredný vplyv to na ruské útoky v smere na Pokrovsk a Toreck nebude mať, lebo tieto sily nie sú veľké, ale situácia v Kurskej oblasti ovplyvňuje aj iné úseky frontu, tvrdí ISW. Ukrajinci v nedeľu masívne zaútočili na Rusko dronmi.

7:49 Ruská protivzdušná obrana v noci na nedeľu zničila 158 ukrajinských dronov nad 15 ruskými regiónmi. O jednom z najrozsiahlejších ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny podľa agentúry Interfax informovalo ruské ministerstvo obrany. V moskovskej rafinérii po dronovom útoku vypukol požiar, uviedol podľa agentúry Reuters starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin.

7:25 Ruské vojenské velenie možno premiestnilo obmedzené prvky určené na posilnenie prioritnej útočnej operácie Ruska v Pokrovskom smere na obranu proti ukrajinskej invázii v Kurskej oblasti – čo naznačuje, že operačné tlaky z ukrajinskej invázie v Kurskej oblasti ovplyvňujú ruské operácie v každom sektore v celom regióne, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Vychádza z informácií ruských aj ukrajinských otvorených zdrojov.

ISW však nenašlo žiadne náznaky, že by tieto premiestnené zložky boli predtým zapojené do frontových bojov v smere Toretsk a Pokrovsk, ktoré sú pre Rusko prioritou. Ruské velenie pravdepodobne má stále eextrémnu neochotu stiahnuť bojové efektívne jednotky z frontových oblastí v týchto hlavných smeroch.

Presunuté jednotky boli pravdepodobne rezervné jednotky, ktoré ruské vojenské velenie zamýšľalo použiť na posilnenie ruského zoskupenia v prioritných smeroch a odvrátenie hrozby, že situácia bude operačne kulminovať. Naznačuje to podľa ISW, že po ukrajinskom vpáde do Kurskej oblasti nemohlo ruské velenie situáciu úplne ignorovať a izolovať svoje vojenské operácie v hlavnom smere. Velenie sa doteraz vyhýbalo presunu akýchkoľvek síl, ktoré sa mali zúčastniť útočných operácií v smere Toreck alebo Pokrovsk, do obranných operácií v Kurskej oblasti a doteraz sťahovalo sily najmä zo smerov s nižšou prioritou. Vplyv na útoky na Pokrovsk nebude bezprostredný, keďže ide o malé sily.

Zostáva nejasné, či ruské vojenské velenie už presunulo alebo ešte presunie dodatočné záložné sily určené na ruské útočné operácie v smere Pokrovsk a Toreck na riešenie ukrajinského vpádu do Kurskej oblasti.

7:23 Západ Ruska v noci na nedeľu čelil rozsiahlemu dronovému útoku z Ukrajiny. Uviedli to úrady Brjanskej oblasti a Moskvy. Na ruskú metropolu podľa tamojšieho starostu Sergeja Sobjanina mierili tri bezpilotné lietadlá.

„Naša obrana v tejto chvíli odráža pokus o masívny dronový útok na území Brjanskej oblasti,“ uviedol oblastný gubernátor Alexander Bogomaz na sociálnych sieťach v sobotu krátko pred polnocou. Protivzdušná obrana podľa neho zostrelila 12 bezpilotných lietadiel, čo si nevyžiadalo žiadne škody ani obete.

V nedeľu po polnoci Bogomaz napísal, že sa nad Brjanskou oblasťou podarilo zostreliť ďalších 14 dronov. Aj tento zásah sa podľa neho obišiel bez škôd a zranených.

Ruské ozbrojené sily podľa Sobjanina zneškodnili aj tri bezpilotné lietadlá, ktoré leteli na Moskvu. Stalo sa tak nad mestami Podolsk a Stupino, ktoré ležia južne od hlavného mesta. Zostrelenie dvoch z troch lietadiel si podľa predbežných údajov nevyžiadalo žiadne škody, na mieste dopadu tretieho pracujú záchranné zložky.

7:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nalieha na Spojené štáty, aby Kyjevu umožnili zasiahnuť hlbšie do ruského územia. Urobil tak v sobotu po tom, ako sa zástupcovia Ukrajiny vo Washingtone stretli so svojimi americkými náprotivkami. TASR o tom informuje na základe správy, uviedla agentúra Reuters.

Washington poskytol Ukrajine od roku 2022 vojenskú pomoc v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov, ale obmedzil použitie svojich zbraní výhradne na ukrajinské územie, poprípade na obranné cezhraničné operácie. „Vyčistenie ukrajinskej oblohy od ruských riadených leteckých bômb je rázny krok, ktorý prinúti Rusko hľadať spôsob, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť spravodlivý mier,“ povedal Zelenskyj vo svojom nočnom príhovore.

Prezident preto vyzval Spojené štáty, Veľkú Britániu, Francúzsko a Nemecko, aby zrušili obmedzenia na používanie rakiet dlhého doletu dodávaných Západom na ruskom území. „Potrebujeme prostriedky na skutočnú a úplnú ochranu Ukrajiny a Ukrajincov,“ uviedol Zelenskyj a dodal, že zástupcovia krajiny poskytli partnerom „všetky potrebné podrobnosti“.

„Vysvetlili sme, čo potrebujeme na ochranu občanov pred ruským terorom (…) takže dúfam, že budeme vypočutí,“ ozrejmil ukrajinský minister obrany Rustem Umerov ešte v piatok počas návštevy vo Washingtone.

Ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková v príspevku na platforme X zas uviedla, že s partnermi diskutovala o krokoch potrebných na obnovu ukrajinskej energetiky. Ruské nálety podľa nej zasiahli viac ako polovicu ukrajinskej energetickej infraštruktúry.