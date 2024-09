Vo východonemeckých krajinách Sasko a Durínsko sú voľby, očakáva sa úspech AfD

Volebné miestnosti sa v Durínsku aj Sasku otvorili o 8:00 a uzavrú sa o 18:00. Krátko potom sa očakávajú prvé prognózy a predbežné výsledky. Konečné výsledky by mohli byť k dispozícii v noci na pondelok.

V Durínsku s dvoma miliónmi obyvateľov sa podľa predvolebných prieskumov očakáva víťazstvo AfD, ktorú tu do volieb vedie jedna z najkontrover­znejších tvárí strany: Björn Höcke. Vyštudovaného učiteľa dejepisu súd opakovane potrestal pokutou za použitie nacistického hesla Všetko pre Nemecko. Pokiaľ by sa prieskumy potvrdili, prvýkrát od druhej svetovej vojny by vo voľbách zvíťazila strana zaraďovaná ku krajnej pravici. V Sasku, ktoré má zhruba štyri milióny obyvateľov, zvedie podľa sondáží AfD boj o prvé miesto s Kresťanskode­mokratickou stranou (CDU) doterajšieho premiéra Michaela Kretschmera.

Pozornosť sa sústredí aj na novú ľavicovú protestnú stranu Spojenectva Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa odštiepila od postkomunistickej Ľavice. V oboch spolkových krajinách, ktoré vznikli po zániku Nemeckej demokratickej republiky (NDR), by mohla skončiť na treťom mieste. Vzhľadom na to, že väčšina zavedených strán odmieta spoluprácu s AfD, mohla by sa následne BSW dostať aj do oboch krajinských vlád.

Povolebné rokovania pritom budú zrejme zložité, obzvlášť v Sasku, kde by sa do snemu mohli dostať len tri strany: CDU, AfD a BSW. Pre strany Scholzovej berlínskej vlády – sociálnych demokratov (SPD), zelených a slobodných demokratov (FDP) – totiž voľby zrejme skončia debaklom. SPD sondáže pripisovali v Sasku aj Durínsku len okolo šiestich percent hlasov. Zelení a FDP dnes bojujú o zotrvanie v krajinskom parlamente, podľa prieskumov by nemuseli prekonať päťpercentnú hranicu.