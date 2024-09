Macron predal v Belehrade stíhačky, ale poistil sa proti špionáži? A Chorvátsko si robí žarty zo Srbska

V Paríži a v Belehrade sú nadmieru spokojní, v Záhrebe si rypli do susednej krajiny. Súvisí to s predajom francúzskych stíhačiek typu Rafale do Srbska. O ich predaji sa rokovalo od apríla minulého roku, kupujúci štát zaplatí za dvanásť vojenských lietadiel 2,7 miliardy eur. Rovnaký počet týchto strojov si pred tromi rokmi objednalo Chorvátsko, ale kým Záhreb si vtedy vyhliadol používané Rafale, naopak, Belehrad zaplatí za nové.