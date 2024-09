Zemetrasenie a cunami hnevu. Hodnotia médiá výsledky volieb v Durínsku a Sasku. AfD žne úspech

Prvé víťazstvo krajne pravicovej strany od porážky nacizmu

Alternatíva pre Nemecko (AfD) ako prvá krajne pravicová strana po porážke nacizmu v druhej svetovej vojne uspela v parlamentných voľbách v niektorej zo spolkových krajín Nemecka. Podľa predbežných výsledkov volieb vyhrala v Durínsku a v susednom Sasku má len minimálnu stratu za úradujúcimi stredopravými kresťanskými demokratmi (CDU).

Volebná účasť v Durínsku dosiahla 73,6 percenta voličov, v Sasku 74,4 percenta. Podľa predbežných výsledkov v Durínsku AfD získala 32,8 percenta hlasov, CDU 23,6 percenta, krajne ľavicová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) 15,8 percent a Ľavica (Die Linke) s 13,1 percent. To je významný pokles oproti 2019, keď Ľavica vyhrala so ziskom s 31 percent. Sociálni demokrati (SPD) kancelára Scholza získali 6,1 percenta hlasov a ich koaliční partneri na celonemeckej úrovni Zelení (3,2 precenta ) a slobodní demokrati (FDP – 1,1 percenta) sa do parlamentu nedostali.

V Sasku po sčítaní všetkých hlasov získala CDU 31,9 percenta hlasov, AfD 30,6 percenta, BSW 11,8 percenta a SPD 7,3 percenta, Zelení 5,1 percenta a Ľavica (4,5 percenta) bude v krajinskom parlamente len vďaka dvom priamym mandátom.