Ruské rakety musíme zostreľovať ešte nad Ukrajinou, je to naša povinnosť, vyhlásilo Poľsko

Poľsko je povinné zostreľovať ruské rakety nad Ukrajinou skôr, ako vstúpia do jeho vzdušného priestoru, vyhlásil tamojší minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.

Unikátne zábery zostrelenia ruského prieskumného lietadla Beriev A-50 Video Archívne video. Moment zostrelenia ruského prieskumného lietadla Beriev A-50, ktoré sa márne snaží svetlicami zmiasť približujúcu sa protilietadlovú raketu. / Zdroj: Telegram

Sikorski pre denník The Financial Times povedal, že Varšava musí zabezpečiť pre svojich občanov bezpečnosť napriek obavám o zatiahnutie Severoatlantickej aliancie (NATO) do rusko-ukrajinského konfliktu.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 65,0% Áno 25,8% Neviem 9,2%

„Členstvo v NATO neprevyšuje zodpovednosť každej krajiny za ochranu vlastného vzdušného priestoru – je to naša ústavná povinnosť,“ ozrejmil poľský minister zahraničných vecí.

Sikorski spresnil, že podľa jeho názoru by mali byť rakety smerujúce na poľské územie zostrelené ešte nad územím Ukrajiny. „Keď už prekročia náš vzdušný priestor, riziko, že ich trosky niekoho zrania, je značné,“ dodal.

Operačné velenie ozbrojených síl 26. augusta oznámilo, že počas masového ruského útoku na Ukrajinu vstúpil do poľského vzdušného priestoru neidentifikovaný objekt, pravdepodobne dron. Po prelete približne 25 kilometrov nad Poľskom zmizol z radarov. Pátranie po objekte naďalej pokračuje v juhovýchodnej časti krajiny..

Úrady ešte v ten deň uviedli, že ozbrojené sily mohli objekt zostreliť, ale platné predpisy vyžadujú vizuálne rozpoznanie objektu. Poľský premiér Donald Tusk neskôr uviedol, že je pripravený ich zmeniť, ak by to bolo potrebné.