Dvadsať rokov od Beslanského masakra žiadajú matky od Putina pravdu. Pripomenuli mu jeho sľub

Krátko po deviatej hodine 1. septembra 2004 zaútočila na školu v Beslane ozbrojená skupina vedená Ruslanom Chučbarovom, prezývanom ‚plukovník‘. Dve z teroristiek sa na začiatku celej akcie vo vchode školy odpálili, pričom usmrtili aj niekoľko rukojemníkov. Väčšinu z viac ako tisíc ľudí nahnali maskovaní ozbrojenci do telocvične, ktorú zamínovali. So zámerom zastrašiť ostatných rukojemníkov, približne desiatich z nich hneď na začiatku zastrelili. Niektorým ľuďom sa podarilo uniknúť a zalarmovať miestnu políciu.

Chlapec, hrdina - zachránil ľudí pred teroristami Video Archívne video z teroristického útoku pri Moskve.

„Prišlo veľa ľudí,“ rozpráva Svetlana z Beslanu pre denník Der Standard. uviedla, že by najradšej potlačila to, čo sa dialo ďalej, ale obrazy jej zostávajú v hlave. „Keď padli prvé výstrely, mnohí si mysleli, že sú to praskajúce balóny alebo ohňostroj. Až potom videli, ako maskovaní muži so zbraňami naháňajú ľudí, deti i dospelých, do športovej haly a držia ich ako rukojemníkov.“

Teroristi držali školu tri dni. K zodpovednosti za únos rukojemníkov sa prihlásil Šamil Basajev, vodca severokaukazských povstalcov zodpovedný za mnoho teroristických útokov v Rusku a zabitý o dva roky neskôr.

Jediným človekom, ktorého pustili ozbrojenci do budovy bol 2. septembra bývalý ingušský prezident Ruslan Aušev. Podarilo sa mu presvedčiť útočníkov, aby prepustili 26 rukojemníkov, celkove zadržiavali teroristi 1128 ľudí.

Foto: SITA/AP, Ivan Sekretarev Belsan, belsanský masaker, teroristi, Rusko Ľudia nesú obeť v Beslane po teroristickom útoku na školu, 3. septembra 2004.

Bez ohľadu na straty na životoch

Tretí deň, 3. septembra, vtrhli do školy bezpečnostné zložky. Škola sa stala vojnovou zónou. Armáda ostreľovala budovu tankami. Strop v športovej hale, kde teroristi držali rukojemníkov, sa zrútil a usmrtil mnoho ľudí.

„Útok začal úplne nečakane,“ podotýka Nana Lejavová, gruzínska novinárka, ktorá bola medzi prvými na mieste. „Dodnes si spomínam, čo ruskí vyšetrovatelia potvrdzovali. Veľa obetí nebolo zastrelených zozadu, ale spredu. Strieľalo sa na všetkých, bez ohľadu na straty na životoch,“ uviedla.

Výsledok toho dňa: 334 rukojemníkov zomrelo, z toho 186 detí.

Čítajte aj Rusko je spoluvinné za Beslanský masaker, zaplatí odškodné tri milióny eur

Jeden z teroristov prežil a v máji 2006 ho súd poslal do konca života za mreže. Počas procesu vyšli najavo niektoré zákulisné informácie. Únoscovia chceli pravdepodobne vyjednávať a chceli na oplátku prepustiť rukojemníkov. Krízový štáb vedený domácou tajnou službou FSB to však odmietol. Na príkaz ruského prezidenta Vladimíra Putina, píše denník.

Podľa niektorých pozostalých bol policajný zásah vykonaný neprofesionálne a preto mal za následok toľko obetí. Preživší i pozostalí obetí z Beslanu sa obrátili po tragédii na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so žalobami. Tvrdili, že zásah ruských bezpečnostných zložiek bol neprimeraný a v jeho dôsledku prišlo o život mnoho dospelých a detí.

V apríli 2017 ESĽP rozhodol, že ruské orgány si nesplnili povinnosť zabrániť možnému ohrozeniu ľudského života a nenaplánovali oslobodzovaciu operáciu tak, aby minimalizovali ohrozenie životov rukojemníkov. Moskva sa proti verdiktu súdu odvolala, keď ho označila za neopodstatnený. V septembri 2017 Štrasburský súd opätovne konštatoval, že Rusko zlyhalo pri snahe vyriešiť rukojemnícku drámu v Beslane a svoj verdikt potvrdil.

Putin prvýkrát navštívil školu

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil miesto útoku v Beslane 20. augusta. Samotnú školu navštívil podľa Kommersantu vôbec prvýkrát. Putin sa tiež stretol so zástupcami združenia Matky Beslanu, s ktorými sa až doteraz stretol iba raz, v roku 2005 v Moskve. Na záberoch, ktoré zverejnil Kremeľ, hovorí iba Putin a tiež je vidieť iba Putin, ktorý ani raz sa nepozrel priamo na prítomné ženy, napísal server Meduza. Dodal, že si Putin vo svojom prejave poplietol počet detských obetí (hovoril o 136) a tvrdil, že teroristi mali podporu zo zahraničia.

Foto: SITA/AP, Sergei Karpukhin Vladimir Putin, Belsan Vladimir Putin 20. augusta 2024 navštívil školu, ktorú napadli teroristi v roku 2004 v Beslane.

Otázky žien sa na video nedostali. Spolupredsedníčka spolku Aneta Gadijevová povedala novinárom, že ženy sa sťažovali na vyšetrovanie teroristického útoku, ktoré dodnes nebolo uzavreté a viedlo sa len formálne.

Čítajte aj Za masaker v Beslane môžu vojaci

Matky pripomenuli Putinovi jeho sľub z roku 2005, že predloží ‚celú pravdu‘ o obliehaní a predovšetkým o útoku. „Povedali sme mu, že keby boli tí, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť, dohnaní k zodpovednosti, možno by dnes boli bezpečnostné služby efektívnejšie ak ďalším teroristickým útokom by nedošlo,“ cituje internetový portál Meduza Anitu Gadijevovú, spoluzakladateľku organizácie, ktorá pri obliehaní školy prišla o deväťročnú dcéru.