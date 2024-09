Rusku ročne ubúda viac ako pol milióna obyvateľov. Akademik volá po špeciálnej demografickej operácii

Vladimir Putin by chcel, aby ruské ženy rodili až osem detí. Na snímke šéf Kremľa s deťmi, organizovanými v novej pionierskej organizácii - Hnutí prvých.

Vladimir Putin by chcel, aby ruské ženy rodili až osem detí. Na snímke šéf Kremľa s deťmi, organizovanými v novej pionierskej organizácii - Hnutí prvých.

Renomovaný akademik v rozhovore pre agentúru Interfax označil demografický problém za „katastrofický“.

Putin mal prejav o stave krajiny Video

„Ročne strácame 500–600 tisíc ľudí. A to predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť vzhľadom na veľkosť územia a potrebu značného počtu ľudí na udržanie tempa rastu potrebného pre ekonomiku. Takže jednou z najdôležitejších úloh súčasnosti nie je len doplňovanie, ale zvyšovanie počtu obyvateľov krajiny,“ zdôraznil Bachtizin.

Čítajte viac Putinov obraz vzornej ruskej ženy má trhlinu. Detská ombudsmanka utiekla z manželstva s kňazom k oligarchovi

Akademik pripomenul prognózu OSN, podľa ktorej do konca storočia klesne počet obyvateľov Ruska na 120,5 milióna ľudí. Expert zároveň poznamenal, že existuje aj ešte pesimistickejší odhad – úbytok až 106 miliónov ľudí, ku ktorému dospel inštitú patriaci do štruktúr Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Čítajte viac Putin chcel od Rusov, aby plodili po osem detí. Namiesto toho vo veľkom kupujú antikoncepciu

Medzi účinné spôsoby, ako zvýšiť pôrodnosť v Rusku, Bachtizin spomenul deurbanizáciu – rovnomerné rozsídlenie ľudí po celom území krajiny a zvýšenie obytného priestoru na osobu. Zároveň pripustil, že podobné experimenty v iných krajinách nepriniesli výsledky, keďže vidiecke oblasti z hľadiska životnej úrovne prehrávajú v porovnaní s veľkomestami.

Čítajte viac Číňania si prenajmú sibírsky Hongkong

„Mali sme aj pokus – hektár Ďalekého východu, ale v podstate sa to skončilo ničím, pretože potenciálni osadníci neboli spokojní s kvalitou poskytnutých pozemkov a nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na usadenie sa. A z čoho postaviť dom? A hlavne: musí existovať rozvinutá infraštruktúra, aby sa ľudia chceli sťahovať. To všetko si vyžaduje obrovské investície,“ upozornil Bachtizin.

Čítajte viac Pôrodnosť v Rusku dosiahla ďalšie dno. Na vine je aj vojna

Zákon z roku 2016 umožnil každému ruskému občanovi bezplatne získať pozemok s rozlohou 100 árov (10 000 metrov štvorcových) na Ďalekom východe na obytnú výstavbu, poľnohospodársku alebo podnikateľskú činnosť. Vláda tvrdila, že môže rozdať až 180 miliónov voľnej pôdy, čiže teoreticky sa každému ruskému občanovi ujde po hektári. Projekt sa ale neujal, Rusi zo západnejších častí krajiny oň nijaký hromadnejší záujem neprejavili.

Bachtizin upozornil, že prognózy Ruskej akadémie vied ukazujú ďalší pokles pôrodnosti v Rusku, a to aj v dôsledku „výrazného poklesu“ počtu žien vo fertilnom veku od 15 na 49 rokov a v aj najreproduktív­nejšom veku.od 20 do 29 rokov. „Podľa našich kalkulácií sa počet takýchto žien vo veku do 30 rokov zníži o 9 percent,“ vysvetlil.

Dvojník Putina sa opýtal Putina, či má dvojníkov Video

Koncom roku 2023 klesla plodnosť (priemerný počet detí na ženu v reprodukčnom veku) v Rusku na 1,4, čo je 17-ročné minimum, napísal portál Moscow Times. Počet narodených detí každoročne klesá už viac ako desať rokov po sebe. Májovým prezidentským dekrétom, ktorý Vladimir Putin podpísal hneď po začiatku svojho piateho funkčného obdobia, hlava štátu požadovala, aby sa úhrnná plodnosť do roku 2030 zvýšila na 1,6 a do roku 2036 na 1,8.

Čítajte viac Rusom chýbajú ľudia v kľúčovom sektore. Desiatky tisíc zamestnancov "odsala" vojna

„Krajina potrebuje špeciálnu demografickú operáciu súvisiacu s dosahovaním cieľov stanovených prezidentom,“ uzavrel Bachtizin s tým, že to je možné len za cenu veľkých finančných investícií do rozvoja sociálnej infraštruktúry a dodatočným financovaním systému zdravotnej starostlivosti. Medzi predpokladmi spomenul aj zníženie sociálneho napätia.