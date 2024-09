Dostrelia až do Moskvy: USA zrejme poskytnú Ukrajine obávané strely dlhého doletu JASSM

Spojené štáty sú blízko súhlasu s poskytnutím striel dlhého doletu JASSM Ukrajine, ktorá by nimi mohla zasahovať ciele hlboko v Rusku. Kyjev však bude musieť počkať niekoľko mesiacov, kým sa nevyriešia technické záležitosti. Zaradenie týchto striel vzduch-zem do balíka vojenskej pomoci pre Kyjev by malo byť oznámené tento rok na jeseň, uviedli tri zdroje agentúry Reuters s tým, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo.

Dodávka JASSM na Ukrajinu by mohla významne zmeniť strategické prostredie vojny Ruska proti Ukrajine tým, že by sa veľká časť ruského územia ocitla v dostrele výkonnej a presne navádzanej strely s plochou dráhou letu. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena teraz celú vec posudzuje, uviedli informovaní činitelia.

Vojenskí analytici naznačujú, že dodávka strely JASSM, ktorá má väčší dolet ako väčšina ostatných striel v súčasnom ukrajinskom inventári, by mohla Rusko prinútiť k presunu zásobovacích skladov stovky kilometrov do hĺbky ruského územia. To by vážne skomplikovalo ruskú schopnosť pokračovať v útočných operáciách a potenciálne by to Ukrajine poskytlo strategickú výhodu.

Odpaľovanie z miest blízko severnej hranice Ukrajiny s Ruskom by Kyjevu umožnilo zasiahnuť vojenské zariadenia až v ruských mestách Voronež či Brjansk. Na juhu by ich umiestnenie v blízkosti frontovej línie umožnilo údery na letisko alebo námorné základne na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym.

Systém JASSM bol zatiaľ integrovaný iba do lietadiel americkej konštrukcie. Ukrajina má ale teraz v prevádzke niekoľko desiatok lietadiel F-16, z ktorých každý môže niesť dve tieto strely. Jeden z amerických predstaviteľov uviedol, že navyše existujú snahy, aby sa strela mohla odpaľovať aj z iných ako západných lietadiel. Ukrajina má teraz k dispozícii stíhačky MiG-29 a Su-27 a tiež taktické bombardéry Su-24.

Staršia verzia JASSM, ktorú vyrába spoločnosť Lockheed Martin, majú dolet približne 370 kilometrov. Strely s dĺžkou asi štyri metre sú navrhnuté tak, aby boli nepriateľskými radarmi ťažko zachytiteľné. Môžu lietať blízko krajiny a byť naprogramované tak, aby sa vyhli miestam koncentrácie protivzdušnej obrany. Existuje tiež verzia strely JASSM s doletom až približne 800 kilometrov.

Zdroje Reuters neuviedol, ktoré z týchto verzií USA zvažujú dodať Ukrajine. Striel s kratším doletom majú ale na skladoch viac. Najnovšia verzia stojí približne milión dolárov za kus.

Poskytnutie JASSM by tiež zvýšilo tlak na Washington, aby upustil od reštrikcií ohľadom ukrajinských útokov s pomocou amerických zbraní na ciele vo vnútri Ruska, uviedol pracovník amerického Kongresu, ktorý sa touto problematikou zaoberá.

USA sa zdráhajú Ukrajine dodávať zbrane, ktoré by mohli zasiahnuť ciele hlboko vo vnútri Ruska, pretože sa obávajú, že by to viedlo k eskalácii konfliktu, vtiahnutiu NATO do vojny či jadrovému stretu, uviedol Reuters.