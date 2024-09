ONLINE: Zelenskyj má päť bodov, ktoré chce plniť: Jeseň bude nesmierne dôležitá

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 923 dní

Rusko vykonalo vzdušné údery na Kyjev a Ľvov, najmenej dvaja mŕtvi

Biden odsúdil ruský útok na Poltavu, Ukrajine prisľúbil ďalšiu pomoc Zasiahnu aj Moskvu: Dostane Ukrajina strely dlhého doletu JASSM? Video

Čítajte viac 922. deň: Ruský teror v Poltave: Balistické strely dopadli aj na nemocnicu, na mieste sú desiatky mŕtvych

7:31 Americký prezident Joe Biden v utorok ostro odsúdil ruský raketový útok na ukrajinské mesto Poltava, pri ktorom prišlo o život najmenej 51 ľudí a ďalšie stovky utrpeli zranenia, a prisľúbil poskytnúť Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ukrajina tvrdí, že útok zasiahol vojenský vzdelávací inštitút a nemocnicu. Úrady však nespresnili, koľko obetí bolo z radov civilistov a koľko pochádzalo z armády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že na Poltavu dopadli dve ruské balistické strely a okolnosti útoku nariadil vyšetriť. V Poltavskej oblasti úrady vyhlásili trojdňový smútok.

„Čo najdôraznejšie odsudzujem tento poľutovaniahodný útok,“ uviedol Biden vo vyhlásení. Washington bude podľa neho pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine, a to „vrátane poskytovania systémov protivzdušnej obrany a kapacít, ktoré Ukrajinci potrebujú na ochranu svojej krajiny“.

Ruský útok predtým vyvolal pobúrenie na ukrajinských sociálnych sieťach, keďže podľa nepotvrdených správ ruských vojenských blogerov, ale aj niektorých Ukrajincov k nemu došlo počas nástupu vojakov pred budovou inštitútu. Podľa mnohých používateľov sociálnych médií bolo nezodpovedné, že velitelia takýto nástup vojakov napriek hrozbe ruských útokov umožnili.

7:17 Najmenej dvaja ľudia boli zabití a viac ako desiatka ďalších bola zranená v noci na dnes pri ruských raketových útokoch na západoukrajinský Ľvov. Informoval o tom šéf Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj, ktorého citovala agentúra AFP. Mesto má dnes navštíviť šéfka českej snemovne Markéta Pekarová Adamová. Ruské drony tiež útočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Informovala o tom ukrajinská armáda s tým, že jej protivzdušná obrana útok odráža, píše agentúra Reuters.

Ruské nálety na Ľvov zasiahli niekoľko obytných budov, napísal Kozyckyj na sociálnej sieti Telegram. Starosta Ľvova Andrij Sadovyj spresnil, že obeťami sú muž a žena.

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce podstatne zlepšiť fungovanie inštitúcií na Ukrajine. „Jeseň bude nesmierne dôležitá. Naše štátne inštitúcie musia byť štruktúrované tak, aby Ukrajina mohla dosiahnuť všetky výsledky, ktoré potrebuje. Na to musíme posilniť niektoré oblasti vlády a sú pripravené zmeny v jej zložení. Dôjde aj k zmenám v prezidentskej kancelárii,“ povedal podľa agentúry Reuters Zelenskyj v nočnom prejave.

Zelenskyj vo svojom prejave vymenoval päť bodov, ktoré je potrebné plniť. Ide o väčšiu interakciu medzi vládou a administratívnymi jednotkami, ako aj ďalší rozvoj obrannej výroby, v ktorej už Ukrajina dosiahla „významné výsledky“.

„Ukrajina už dosiahla významné výsledky v obrannej výrobe. A to by sa malo posilniť na všetkých úrovniach, najmä preto, aby bolo jednoduchšie prilákať partnerské investície do našich strategických odvetví,“ povedal Zelenskyj.

„Po tretie, musíme výrazne posunúť našu prácu s NATO; to si vyžaduje špeciálnu interakciu. Po štvrté, Európska únia, skutočné rokovania o členstve, príprava príslušných častí budúcej dohody o členstve. Ide o veľmi precíznu prácu. A po piate – musíme integrovať všetko, čo Ukrajina dosiahla vo svojich vzťahoch s partnermi,“ uviedol podľa serveru Ukrainska Pravda.

Šéf štátu podľa serveru Ukrajinska pravda odvolal z funkcie zástupcu vedúceho prezidentskej kancelárie Rostyslava Šurmu. Premiér Denys Šmyhal má zostať vo funkcii, ale chystá sa odvolanie šéfa diplomacie Dmytra Kulebu, napísal denník s odvolaním sa na svoje nemenované zdroje v prezidentovom tíme. Kulebov nástupca ešte nie je určený, ale pravdepodobne ním bude jeho prvý zástupca Andrij Sybiha, dodala Ukrajinska pravda.

Poslanec Jaroslav Železňak podľa agentúry Interfax-Ukrajina uviedol, že parlament by mohol zmeny vo vláde posúdiť o dva dni. O možných nástupcoch sa podľa zákonodarcu ešte rokuje, pričom počas vojny nemožno podľa zákonov vymeniť všetkých členov kabinetu.

Na Ukrajine odvolanie členov vlády schvaľuje parlament. Podľa jeho predsedu by zákonodarcovia mali o demisiách rokovať na jednom z najbližších zasadnutí snemovne.

Zásadný reštart vlády prinesie obmenu viac ako polovice jej členov, napísal na sociálnej sieti predseda poslaneckého klubu vládnej strany Sluha národa Davyd Arachamija. Konečný zoznam má byť prijatý na stredajšom rokovaní poslaneckého klubu, dodal.

6:30 Rusko v noci na stredu vykonalo raketový útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zaútočilo s dronmi na západoukrajinský Ľvov. Informovala o tom ukrajinská armáda s tým, že jej protivzdušná obrana útok odráža, píše agentúra Reuters. Dopady mal ruský útok aj v susednom Poľsku, ktoré nasadilo svoje aj spojenecké lietadlá, aby zabezpečilo bezpečnosť svojho vzdušného priestoru.

Svedkovia Reuters oznámili, že na okraji Kyjeva počuli niekoľko explózií. Podľa nich ukrajinská protivzdušná obrana v tej chvíli zrejme odrážala útok.

Ukrajinské letectvo na komunikačnej platforme Telegram uviedlo, že výstraha pred vzdušnými údermi platí pre celé ukrajinské územie.

Poľsko počas útoku nasadilo svoje a spojenecké lietadlá tretíkrát za osem dní, aby zabezpečilo bezpečnosť poľského vzdušného priestoru, uviedla poľská armáda.