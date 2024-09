Drakaris v podaní Kyjeva: Do boja vyslal draka. Nová zbraň na Rusov vychrlila pekelný oheň

Predstavte si, že stojíte v hustej línií lesného porastu a zrazu sa zo vzduchu nad vami vynorí stroj, ktorý zhadzuje prúd žeravého ohňa a behom pár sekúnd za sebou zanechá len horiacu spúšť. Takýto moment pripomína skôr scénu z filmu, no pre ruských vojakov, ktorí sa ukrývali pod korunami stromov, to bola krutá realita. Ukrajinci nasadili do boja novú zbraň, ktorá ničí všetko, čo jej príde do cesty. Čo je presne táto nová výzbroj a aká je účinná?