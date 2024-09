Návrat do rokov, keď Zelenskyj Ukrajincov zabával. Čo o ňom hovorí žena, ktorá ho učila tancovať?

Sú to už bezmála dve desaťročia odvtedy, čo sa Ukrajinci takpovediac prilepovali pred televízne obrazovky, aby pozerali televíznu šou, ktorá je veľmi obľúbená aj na Slovensku. Keď na jeseň 2006 štartovala prvá ukrajinská séria Tanec s hviezdami (u nás známa ako Stardance), medzi účinkujúcimi sa objavil aj Volodymyr Zelenskyj. V súčasnosti prezident, v tom čase 28-ročný populárny komediálny herec.

Volodymyr Zelenskyj a Olena Šoptenková na snímke z roku 2006, keď účinkovali v tanečnej súťaži. Dostali sa až do finále, v ktorom hlasovanie divákov rozhodlo o ich víťazstve. Foto: YouTube/Olena Doroťuková

Za tanečnú partnerku vybrali Zelenskému ešte len 17-ročnú Olenu Šoptenkovú. Dnes je uznávaná choreografka, ktorá po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022 utiekla pred vojnou aj s malým synom do Rakúska. Šoptenková dávala na tréningoch rady Zelenskému, ako sa má zvŕtať v rytme hudby, on jej odovzdával cenné skúsenosti z herectva. „Veľa som sa od neho naučila. Veľmi dobre si pamätám, ako mi hovoril, že je oveľa ťažšie ľudí rozplakať, ako rozosmiať," povedala v najnovšom rozhovore pre server Obozrevateľ s tým, že túto náročnosť si zakaždým uvedomuje, keď chystá dramatické scény.

Bola to viac-menej náhoda, že sa Šoptenková spoznala s budúcim prezidentom. Upozornila totiž, že tvorcovia jej najprv vybrali za tanečného partnera režiséra Anatolija Borsjuka, ale z neznámych dôvodov nakoniec oslovili Zelenského, ktorý ponuku prijal. Medzi tínedžerkou, ktorá sa venovala tancu od detstva, a hercom, ktorý tancovanie ešte len spoznával, nastal skvelý súzvuk. Na tréningoch to vyzeralo ako vzťah žiaka, ktorý dôveruje svojej učiteľke: „Počúval ma, nekládol žiadny odpor. A toto je hlavná vec. A vždy, počas celej sezóny, som od neho cítila veľkú vďačnosť a ja k nemu rovnako."

Súťažilo osem párov. Finále, v ktorom dve najlepšie dvojice zabojovali o hlasy divákov, sa uskutočnilo v novembri 2006. Pred rozhodujúcim kolom prišla reč aj na vzťah medzi Zelenským a Šoptenkovou. Preskočila medzi nimi iskra mimo kamier alebo sa k sebe túlia len ako tanečníci? „Keď počúvam na narážky na náš údajný intímny pomer, len sa smejem. Nehnevám sa, dokonca sa snažím žartovať na túto tému," poznamenal vtedy Zelenskyj pre server Fakty. Zdôraznil, že sa ľúbia iba na tanečnom parkete, v súkromí patrí srdce Šoptenkovej jej priateľovi. Mimochodom, v tom čase mala vzťah so žiarlivým futbalistom…

Zelenskyj ešte podotkol, že sa snaží zúročiť svoje herecké skúsenosti. „Partnerka vymýšľa choreografiu, ja dopĺňam nejaké vlastné myšlienky." A na odporúčania od ostatných ľudí by nedal: „Požiadať niekoho o pomoc, hoci aj od kolegov, je pre mňa vnútorná strata. Som totiž bojovník, vždy idem až do konca. A moje zlyhanie môže byť len moje," ozrejmil. Ako dopadol jeho tanečný boj spolu so Šoptenkovou? „Vo finále v hlasovaní divákov zvíťazili s výrazným náskokom," pripomenul server RBK-Ukrajina.

Svoj prvý väčší rozhovor od ruskej invázie na Ukrajinu poskytla Šoptenková až v auguste 2023, keď sa s ňou rozprávala youtuberka a novinárka Olina Doroťuková. Tanečná príprava herca a výkon funkcie prezidenta napadnutého štátu sú dve absolútne odlišné veci, ale Šoptenková v tom nachádza niečo spoločné: „Poviem úprimne, že nie som prekvapená," reagovala na otázku, ako vníma nepoddajnosť Zelenského v čase vojny. „Vlastnosti, ktoré vidím u nášho prezidenta, som si všímala, keď sme fungovali v jednom tíme," zdôraznila.

Šoptenková teraz býva aj s jej malým synom vo Viedni. Pred vypuknutím vojny žila v Kyjeve. Doň sa prišla pozrieť prvýkrát od invázie na jar minulého roku. Nebol to príjemný návrat, pretože v tom čase znovu začali nad mestom svišťať ruské zbrane. „Hneď po mojom príchode sa obnovili raketové útoky, ktoré sa predtým dlhší čas nevyskytli. Zostrelenie dronu nad centrom Kyjeva som videla pred mojimi očami," povedala vtedy pre server TSN.

Prvá zmienka o hlavnom meste Ukrajiny je veľmi stará. Už 1541 rokov od jeho založenia si obyvatelia pripomenuli v máji 2023, keď tam Šoptenková bola znovu po dlhých mesiacoch. Pri príležitosti výročia venovala Kyjevčanom videonahrávku, ktorú zverejnila na sociálnej sieti Instagram. V peknej choreografii využila aj prvky ľudového tanca. A dala najavo, že keď sa vojna skončí, žiť v zahraničí nezostane: „Mesto, v ktorom som sa narodila, vyrástla, prežila celý život, v ňom chcem stretnúť moju starobu. Všetko najlepšie k narodeninám, môj rodný Kyjev!" komentovala videonahrávku.