Ukrajinský líder sa so svojimi zámermi zveril v rozhovore pre americký spravodajský kanál NBC News. „Nepotrebujeme ich územie, nechceme tam vnucovať náš ukrajinský spôsob života,“ zdôraznil na margo toho, že Kyjev o anexii neuvažuje.

Ukrajinci ničia mosty v Kurskej oblasti kazetovou muníciou Video

Zelenskyj povedal, že nemôže konkretizovať, či sa Ukrajina chystá postúpiť ďalej do hĺbky ruského územia. „Nepoviem, prepáčte, nemôžem o tom hovoriť,“ ospravedlnil sa s tým, že úspech veľmi úzko súvisí s momentom prekvapenia.

Administratíva prezidenta USA Joea Bidena podľa Zelenského o útočných plánoch Kyjeva nevedela. „Nikoho sme neinformovali, ale nie pre nedostatok dôvery,“ povedal Zelenskyj s tým, že ukrajinská protiofenzíva minulé leto zlyhala najmä preto, že sa o nej veľa hovorilo, čo dalo ruskej strane možnosť pripraviť sa.

Tentoraz ani ukrajinské špeciálne služby neboli informované o plánoch armády, povedal Zelenskyj . „Maximálne som zúžil okruh ľudí, ktorí o tejto operácii vedeli,“ poznamenal. „Myslím si, že to bol jeden z dôvodov jej úspechu,“ dodal.

Ruská vlajka padá v Sudži k zemi Video

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pre čerstvé vydanie nedeľníka Welt am Sonntag, uviedol, že aliancia nevedela vopred o chystanej ukrajinskej ofenzíve na ruské územie. „Ukrajina vopred nekonzultovala s NATO o svojich plánoch na ofenzívu v Kurskej oblasti,“ ubezpečil. „Z tohto hľadiska v tom NATO nehralo žiadnu úlohu,“ dodal.

V piatok sa naplní rovný mesiac, odkedy ukrajinské ozbrojené sily vedú útočnú operáciu v Kurskej oblasti. Podľa hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Olexandra Syrského pred týždňom Kyjev ovládal sto osád a 1¤294 štvorcových kilometrov ruského územia, čo je, na porovnanie, viac ako tri pätiny Bratislavského kraja. Odvtedy sa frontové línie v Kurskej oblasti výrazne nepohli. Ukrajina sa chystá dobyté územie udržať si na neurčitú dobu, aby prinútila Vladimira Putina čo najskôr zasadnúť k rokovaciemu stolu, naznačil pre NBC News Zelenskyj.

Ukrajinský prezident poznamenal, že zachovanie si kontroly nad ruským územím je neoddeliteľnou súčasťou plánu na ukončenie vojny. Kyjev podľa neho čoskoro predstaví tento svoj plán Washingtonu i ostatným svojim spojencom. „Momentálne ho potrebujeme," povedal o dobytom nepriateľskom území. Podľa vojenského analytika Jana Matvejeva by ruské ministerstvo obrany na úplnú obranu Kurskej oblasti a návrat stratených území potrebovalo asi 50-tisíc vojakov. Kremeľ však podľa neho neplánuje presun armády z Ukrajiny a sústreďuje všetky svoje sily na ofenzívu v Donbase.

Rusi presúvajú vojenskú techniku do Kurskej oblasti Video

Ruský politológ Sergej Markov pri hodnotení situácie v Kurskej oblasti pripustil, že „Ozbrojené sily Ukrajiny majú stále iniciatívu“. Markov, ktorý má úzke väzby na Kremeľ, odkiaľ často čerpá čerstvé informácie, netají, že ruská strana v Kurskej oblasti stále nemá kapacitu na to, aby prešla do rozhodujúceho protiútoku. „Počet síl je približne vyrovnaný, po 20-tisíc,“ napísal na Telegrame.

Analytik Julian Röpcke ako jeden z cieľov ukrajinskej operácie v Kurskej oblasti vidí snahu Kyjeva získať protihodnotu pre budúce možné vyjednávania s Moskvou. „Zelenskyj chce mať v ruke niečo na dohodu, ak by Donald Trump v novembri vyhral voľby v USA. Doteraz malo územia vnútri Ukrajiny iba Rusko a Ukrajina územia vnútri Ruska nemala. A pre takého prostého človeka, akým je Donald Trump, transakcia, v ktorej niečo dáte a niečo dostanete, môže zahŕňať aj územia,“ povedal nemecký expert pre portál Current Time.

Čečenci mali Kurskú oblasť brániť, no niektorí rabujú Video

„Zelenskyj sústavne hovorí o výmennom fonde. Dosiaľ sa to týkalo len zajatcov. A teraz sa to môže týkať aj územia,“ hovorí Röpcke. Analytik si vie predstaviť aj to, čo by Zelenskyj mohol žiadať za stiahnutie sa z Kurskej oblasti. Za reálne považuje napríklad stiahnutie sa Rusov zo severu Charkovskej oblasti. Logické by to podľa neho bolo aj zo zemepisného pohľadu: „Územie, ktoré teoreticky odovzdáme, je blízko územia, ktoré odovzdáte vy.“