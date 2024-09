Myslel si, že ide na smrť. Chce sa Putinov väzeň šéfovi Kremľa pomstiť?

O milosť nepožiadal

"Viac ako 15 dní samotky je podľa OSN forma mučenia. Kontakt s ľuďmi potrebujeme rovnako ako vodu na pitie alebo kyslík na dýchanie. Ak ho dni, týždne a mesiace nemáte, začne to na vás vplývať,“ priznal Kara-Murza, ktorý bol za mrežami v trestaneckej kolónii v sibírskom Omsku.

Von der Leyenová: Orbánova misia k Putinovi bol appeasement Video Z júlového vystúpenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v europarlamente. / Zdroj: TV Pravda/FB EK

Opozičný ruský politik pripomenul, že hoci ho pustili, on sám o slobodu šéfa Kremľa Vladimira Putina nežiadal a stále verí, že kremeľskému režimu je potrebné postaviť sa priamo v Rusku. "Dňa 23. júla po mňa prišli do cely dvaja strážcovia. Posadili ma do kancelárie a dali mi kus papiera, pero a vopred pripravený text. Mal som ho napísať vlastnou rukou, podpísať a pridať dátum. Žiadali, aby som sa priznal ku všetkému, čo som vraj urobil, prejavil ľútosť a požiadal Putina o milosť,“ povedal Kara-Murza.

Pre disidenta to bolo ako vtip. A aj sa spýtal strážcov, či je to žart. Keď mu povedali, že nie, tak im odporučil, aby si ho našli na Googli a potom pochopia, že Putina o milosť nepožiada.

"Položili mi otázku prečo. Tak som im to vysvetlil. Povedal som im, že Vladimira Putina nepovažujem za legitímneho prezidenta, lebo je to uzurpátor, diktátor a vrah. Je osobne zodpovedný za smrť Borisa Nemcova, za smrť Alexeja Navaľného i za smrť tisícov a tisícov civilistov na Ukrajine vrátane detí v dôsledku agresívnej vojny, ktorú začal. Strážcovia sa ma opýtali, či toto napíšem a podpíšem. Odpovedal som im, že s radosťou, a urobil som to,“ opísal surrealistický moment Kara-Murza.

Kuleba: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson Video Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že tvrdenia, že na jar 2022 boli Kyjev a Moskva blízko k mierovej dohode, sú len súčasťou ruskej propagandy. / Zdroj: Twitter D. Kulebu

Z cely ho opäť vyviedli 28. júla o tretej ráno. "Rozkázali mi, aby som bol pripravený do desať minút. Myslel som si, že ma idú popraviť. Keď som sa potom rozprával s ďalšími tromi či štyrmi ľuďmi, ktorých tiež vymenili, mali podobný pocit,“ vysvetlil Kara-Murza, ktorého z Omska pred výmenou previezli do Moskvy.

Politik odmietol podpísať žiadosť o milosť, hoci za dva a pol roka vo väzení sa len dva razy mohol porozprávať so svojou rodinou. "Boli to dva telefonáty po 15 minút. Mám tri deti. Keď sme si spolu volali, manželka im to stopovala, aby každé dostalo päť minút.“

K Scholzovi v spodkách

„Mnoho ľudí sa ma pýtalo, kedy som sa dozvedel, že sa dostanem na slobodu. Zistil som to až ráno v deň, keď nás vymenili. Prišli väzenskí úradníci, zástupca riaditeľa aj jeden podplukovník FSB. Priniesli mi tašky a povedali mi, aby som si vyzliekol väzenskú uniformu a dal si civilné oblečenie. Mal som v podstate len tričko, v ktorom som spal, a akési spodky, ktoré som si dával pod nohavice, keď som šiel na prechádzku. Na Sibíri je v zime aj mínus 40 stupňov Celzia, takže som niečo musel používať. A ešte som mal gumené žabky do sprchy. Pýtali sa ma, prečo nemám normálne civilné šaty. Tak som im pripomenul, že ich predsa nepotrebujem, veď si odpykávam 25-ročný trest v samotke vo väznici s prísnym režimom na Sibíri. Dopadlo to tak, že som po prílete do Nemecka prišiel na stretnutie s kancelárom Olafom Scholzom v tričku, dlhých spodkách a gumených žabkách,“ s úsmevom si zaspomínal na výmenu Kara-Murza.

Zelenskyj: Putinovo Rusko predstavuje súčasný nacizmus Video V deň výročia konca druhej svetovej vojny 8. mája Rusko zaútočilo na Ukrajinu viac ako 50 raketami a viac ako 20 dronmi Šáhid. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že takto sa správajú súčasní nacisti v Moskve. / Zdroj: FB V. Zelenského

Okrem neho sa 1. augusta dostali z Ruska a Bieloruska na slobodu ďalší 15 ľudia. Boli to buď disidenti, alebo ďalší neprávom zadržiavaní vrátane amerického novinára z denníka Wall Street Journal Evena Gershkovicha. Západ poslal do Moskvy osem ľudí. Medzi nimi bol aj Vadim Krasikov z FSB, ktorého roku 2021 odsúdili v Nemecku na doživotie za vraždu gruzínskeho občana Zelimchana Changošviliho. Kara-Murza zdôrazňuje, že z Ruska nikdy neplánoval odísť. Neznamená to však, že by sa tvrdohlavo usilovať vrátiť. Vysvetľuje to tým, že v krajine je stále viac ako 1 000 politických väzňov. Mnohí z nich sú chorí a potrebovali by pomoc. Kara-Murza si myslí, že keby teraz pricestoval späť do Ruska, mohol by zmariť prípadné rokovanie o ďalších väzňoch, lebo Kremľu by sa to nepáčilo.

Jeho politická práca sa však odchodom z domoviny nekončí a chce v nej pokračovať aj s kolegami, ktorí sa dostali na slobodu, ako sú Iľja Jašin či Andrej Pivovarov.

Čítajte viac Dohoda s diablom alebo základ pre rokovania s Ruskom o Ukrajine? Putin dostal späť svojho zabijaka

"Ako manžel a otec som za dva pol roka za mrežami ľutoval každú chvíľu, ktorú som nemohol stráviť so svojou rodinou. Bolo to mučivé, že som ich nemohol objať. Ale rovnako úprimne poviem, že ako politik som nikdy neoľutoval, čo som robil, a ani som nemohol konať inak. Nemyslím si, že by som bol schopný žiť sám so sebou, keby som utiekol. Záleží mi na budúcnosti mojej krajiny. Myslím si, že Rusko si zaslúži oveľa viac ako žiť vo vražednej, agresívnej, skorumpovanej, autoritárskej KGB diktatúre. Takže verím, že to, čo robíme, je správne. Poznáme riziká, ale úprimne povedané, ak nie ste niečo ochotný riskovať, nikdy nedosiahnete zmenu,“ uviedol Kara-Murza.

Navyše odchod na Západ nezaručuje ruským disidentom pohodlný život.

"Pozrite sa, dvakrát ma otrávila FSB. Dostal som 25-ročný trest, ktorý som si odpykával, a nevedel som, ako na Sibíri skončím. Bezpečný nie je slovo, na ktoré sme zvyknutí v ruskej opozícii. Keď sme tesne pred výmenou pristávali v Ankare, jeden z agentov FSB, ktorí nás sprevádzali, sa obrátil na Jašina a mňa a povedal nám, aby sme si teraz nemysleli, že budeme v bezpečí,“ ozrejmil Kara-Murza.

Čítajte viac Čo je najúčinnejšia zbraň Ruska vo vojne? Odpovedá americký generál

Súd s Putinom?

Keď sa ruskí opoziční politici dostali na slobodu, čelili aj otázkam, ako vnímajú Putinovu vojnu proti Ukrajine. A niektorým sa ušla kritika, že ju neodsúdili dostatočne.

"Budeme mať viac stretnutí, interakcií a nadviažeme širšie kontakty. Napríklad koncom tohto mesiaca na výročnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu, kde ma pozvali, a mám veľa priateľov v ukrajinskej delegácii. Určite potom budeme mať príležitosť hovoriť viac o politickom rozmere toho, čo sa deje. Chcem však zopakovať moje vyjadrenie solidarity a podpory pre Ukrajinu, za to, čo znáša kvôli Putinovým činom,“ vyhlásil Kara-Murza.

Čítajte viac Mark Galeotti pre Pravdu: Ukrajinci v Kursku Putina strápnili, musíme sa však pýtať, čo bude ďalej

Čo teda ako politik želá šéfovi Kremľa, pre ktorého sa dostal do väzenia? Chcel by sa Putinovi pomstiť?

„Nie. Netúžim po pomste. Som kresťan. Pomsta je veľmi zlý druh emócie, ale verím v spravodlivosť. Naozaj dúfam, že sa dožijem dňa, keď Putin bude čeliť spravodlivosti za všetko, čo urobil. V skutočnosti som to napísal na ten papier, ktorý ma prinútili podpísať vo väzení. Ukončil som to tým, že dúfam, že sa dožijem toho, keď Putina budú súdiť za jeho zločiny. Pred 25 rokmi sa dostal k moci v súvislosti s vojnou v Čečensku a bombovými útokmi v Moskve. Je zodpovedný za smrť tisícov civilistov v Čečensku, Gruzínsku, Sýrii a na Ukrajine. Je osobne zodpovedný za vraždu opozičného lídra Borisa Nemcova. Je osobne zodpovedný za smrť Alexeja Navaľného. Putin je vrah a bol ním od prvého dňa. Bohužiaľ, v histórii nie všetci diktátori museli čeliť spravodlivosti. Slobodan Miloševič sa musel postaviť pred tribunál v Haagu, ale dúfam, že proces s Putinom sa bude konať v Moskve,“ verí Kara-Murza.