Najnovší prank (prank = žart) ruskej dvojice postihol bývalého britského premiéra Borisa Johnsona. Predstavili ho ako muža, ktorý „doslova prinútil Kyjev bojovať do posledného Ukrajinca, čím narušil mierové rokovania“.

Hod granátom. Boris Johnson cvičil s ukrajinskými vojakmi (júl 2022) Video

Johnson podľa Vovana a Lexusa pokračuje vo svojom postoji voči Ukrajincom, ktorý nazvali kanibalistickým. Hovorí, že Ukrajina potrebuje masovú mobilizáciu: „Ešte neprizvali veľa mladých ľudí.“ Západ by mal podľa Johnsona dovoliť Ukrajine strieľať rakety dlhého doletu na akékoľvek ciele v Rusku, v prvom rade zbombardovať Krymský most. „Je šialené, keď im hovoríme, že nemôžu zaútočiť na ruské sily v ruskom vnútrozemí, keď sa chystajú zaútočiť na Ukrajinu. Myslím si, že Rusi si takéto obmedzenia nedávajú,“ povedal Johnson.

Johnson tvrdí, že Zelenskyj by sa zmieril so stratou Donbasu a Krymu v roku 2022, keby nebolo Veľkej Británie.

Napriek „vysokej ochote riskovať“ Johnson chápe, že vstup jednotiek NATO na Ukrajinu sa môže skončiť treťou svetovou vojnou. Tiež však povedal, že on sám „by mohol viesť cudzineckú légiu na Ukrajine, keby bol generálom“.

„Som taký veľký zástanca Ukrajiny, ako si len dokážete predstaviť. A často si želám, aby som mal talent na vojenské záležitosti, aby som ako generál mohol viesť cudzineckú légiu na Ukrajine,“ tvrdí Johnson.

Na otázku, či by Ukrajina mohla vstúpiť do NATO bez Krymu, alebo či existuje iná možnosť, Johnson odpovedal: „Obávam sa, že predpokladom musí byť porážka Ruska. Ukrajinci musia mať nejaký pocit víťazstva, pretože to je jediný spôsob, ako ich dostať na akékoľvek rokovania“.

Johnson je presvedčený, že bojovať by mali len Ukrajinci bez účasti cudzích vojsk: „Myslím si, že by to situáciu eskalovalo. Je mi smutno, že to hovorím, myslím si, že už sme účastníkmi. Podporujeme Ukrajincov. Ale realita je taká, a je to hrozná tragédia, že Ukrajinci za nás bojujú. A myslím si, že v momente, keď pošleme naše sily, naše vlastné armády, na ich územie, stane sa to inou kategóriou, úplne inou kategóriou konfliktu. Dôsledky sa nedajú ľahko predvídať,“ uviedol podľa telegramovej stránky Vovana a Lexusa britský expremiér Boris Johnson.