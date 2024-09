Nové návrhy na prímerie v Gaze netreba, vyhlásil Hamas. Chce vyvinúť tlak na Izrael

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády (archívne video) Video

Ako informovala agentúra AFP, izraelský premiér Benjamin Netanjahu už v stredu – pár hodín pre zverejnením vyhlásenia Hamasu – vyhlásil, že palestínske hnutie odmietlo všetky časti návrhu na prímerie v Pásme Gaze, ktoré by umožnilo prepustenie izraelských rukojemníkov.

„Snažíme sa nájsť nejaký priestor na začatie rokovaní,“ uviedol Netanjahu, pričom však dodal, že Hamas tvrdí, že nie je o čom rokovať.

Na izraelského premiéra je podľa AFP vyvíjaný domáci, ale aj medzinárodný tlak, aby uzavrel dohodu o oslobodení rukojemníkov po tom, čo armáda v nedeľu oznámila smrť šiestich osôb, ktorých telá našli v tuneli na juhu palestínskej enklávy.

V pondelok Netanjahu povedal, že bude trvať na požiadavke, ktorá sa podľa AFP stala sporným bodom v rozhovoroch o prímerí, a to pokračovaní izraelskej kontroly nad tzv. filadelfským koridorom – územím pozdĺž hranice Pásma Gazy s Egyptom.

Hamas požaduje, aby sa Izrael stiahol z oblasti koridoru. Vo svojom vyhlásení z noci na štvrtok Hamas obvinil Netanjahua, že jeho postoj v otázke filadelského koridoru má za cieľ zmariť dohodu o prímerí v Pásme Gazy.

Netanjahu v stredu potvrdil svoje stanovisko v tejto veci, ale zároveň zdôraznil, že to nie je jediný sporný bod v rokovaniach o prímerí: podľa neho totiž ostávajú nezodpovedané aj otázky, koľko palestínskych väzňov bude prepustených výmenou za izraelských rukojemníkov, a aj to, či Izrael môže vetovať prepustenie niektorých väzňov a kam by mali prepustení väzni ísť.

V zajatí v Pásme Gazy je stále 97 izraelských rukojemníkov – vrátane 33, ktorí sú podľa predpokladov izraelskej armády mŕtvi. Celkovo bolo počas útoku palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023 unesených 251 osôb. Ďalších 1 205 ľudí, väčšinou civilistov, prišlo v dôsledku vpádu palestínskych kománd o život – AFP do tejto bilancie zahrnula aj rukojemníkov zabitých v zajatí.

Izraelská odvetná vojenská ofenzíva v Pásme Gazy pripravila o život najmenej 40 819 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva tejto palestínskej enklávy spravovanej Hamasom. Úrad OSN pre ľudské práva tvrdí, že väčšinu mŕtvych tvoria ženy a deti.