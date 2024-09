Putin o ukrajinskom prieniku do Kurska: Nepriateľovi sa nič nepodarilo, Moskva mierové rokovania nikdy neodmietala

Cieľom prieniku ukrajinských síl do ruskej pohraničnej Kurskej oblasti bolo spomaliť postup ruskej armády v Donbase. To sa však nepodarilo a Kyjev len oslabil svoje sily pozdĺž ostatných častí frontu, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a AFP.

Zasiahnu aj Moskvu: Dostane Ukrajina strely dlhého doletu JASSM? Video Spojené štáty by vraj mohli poskytnúť Ukrajine strely dlhého doletu JASSM. Zdroj: Royal Australian Air Force

„Cieľ nepriateľa spočíval v tom, aby nás znervóznil, aby sme presúvali vojská z jedného úseku na druhý a zastavili náš útok v kľúčových smeroch, predovšetkým v Donbase, ktorého oslobodenie je našim prvoradým cieľom. Podarilo sa to alebo nie? Nie, nepriateľovi sa nič nepodarilo,“ uviedol Putin na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku.

Koberec bômb. Takto Ukrajinci ničia mosty v Kurskej oblasti kazetovou muníciou Video

Ukrajina podľa šéfa Kremľa presunula do Ruska dobre vycvičených vojakov, čo ju oslabilo a umožnilo Rusku zrýchliť svoju ofenzívu na východe Ukrajiny. „Naše ozbrojené sily stabilizovali situáciu (v Kurskej oblasti) a začali postupne vytláčať nepriateľa z nášho územia,“ uviedol Putin s tým, že vytlačenie nepriateľa z územia Ruska je „svätou povinnosťou“ ruských síl.

Podľa Putina sa pritom ruskej armáde v súčasnosti darí postupovať smerom na mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Tvrdé boje pri Pokrovsku: Rusi chcú postúpiť, Ukrajinci nasadzujú, čo sa dá Video

Tisíce ukrajinských vojakov 6. augusta prenikli cez hranice do ruskej Kurskej oblasti v rámci najväčšieho zahraničného útoku na ruské územie od druhej svetovej vojny, pripomína Reuters.

Čítajte viac Cesta k víťazstvu vedie cez Rusko, tvrdí Zelenskyj. Chystá výmenu území?

Čítajte viac Čo je najúčinnejšia zbraň Ruska vo vojne? Odpovedá americký generál

Ruský prezident počas svojho príhovoru tiež opäť deklaroval pripravenosť Ruska začať mierové rokovania s Ukrajinou. Rokovania by však podľa jeho slov mali byť založené na predbežnej dohode, ktorú dosiahli ruskí a ukrajinskí vyjednávači v prvých týždňoch vojny na rokovaniach v Istanbule. Podľa Putina by sprostredkovateľmi mohli byť Čína, India a Brazília. Dodal tiež, že Moskva mierové rokovania nikdy neodmietala.

Čítajte viac Bachmut, Avdijivka... a teraz Pokrovsk. Prečo je pre Putina taký dôležitý, že obetoval Kurskú oblasť?

Rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom sa začali krátko po tom, ako vo februári 2022 ruské vojská na Putinov pokyn vpadli do susednej krajiny. Rokovania však Ukrajina prerušila, keď po ústupe ruských vojsk od Kyjeva na jar 2022 vyšli najavo masové vraždy a ďalšie zverstvá, ktorých sa počas krátkej okupácie ruskí vojaci v okolí ukrajinskej metropoly dopustili. Symbolom týchto vojnových zločinov sa stalo mesto Buča, kde zastrelení civilisti ležali na uliciach a našli sa tam aj hromadné hroby. Moskva popiera akékoľvek útoky na civilistov a vojnové zločiny, a za zmienku o týchto podozreniach hrozí v Rusku mnohoročné väzenie.

Rusko v chystanej dohode z Istanbulu požadovalo, aby sa Ukrajina zaviazala k neutralite, zriekla sa vstupu do NATO, obmedzila veľkosť svojich ozbrojených síl a udelila východnej Ukrajine zvláštne postavenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal jasne najavo, že je proti takýmto záväzkom.

Kuleba: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson Video

Rusko v novembrových prezidentských voľbách USA vyjadruje podporu Kamale Harrisovej, vyhlásil vo štvrtok zjavne ironicky ruský prezident Vladimir Putin. Urobil to len deň po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo dvoch ruských pracovníkov médií z plánu ovplyvniť voľby v USA.

Putin ešte pred odstúpením Bidena z volebného súboja podotkol, podľa všetko tiež ironicky, že súčasného prezidenta ako kandidáta uprednostňuje pred exprezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Putina je Biden „politikom starej školy“ a jeho kroky sú predvídateľnejšie, uvádza Reuters.

Biden nazval Zelenského Putinom, hneď sa opravil Video

Americké spravodajské služby sa však domnievajú, že Rusko dúfa v Trumpovo víťazstvo, pretože je menej naklonený podpore Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Putin však zároveň uviedol, že Trump uvalil na Rusko viac sankcií ako ktokoľvek iný v Bielom dome.

Ruský prezident sa vo štvrtok vyjadril aj k prípadu zakladateľa platformy Telegram Pavla Durovova a uviedol, že nerozumie postupu Francúzska. Minulý týždeň Durova po prílete na letisko v Paríži úrady zadržali a začali ho vyšetrovať.

Čítajte viac Za bezbrehú slobodu za mreže. Prečo Francúzi zatkli ruského Zuckerberga?

Putin zdôraznil, že kroky Francúzska majú „selektívny charakter“. Na ekonomickom fóre vo Vladivostoku poznamenal, že s Durovom dlho nebol v kontakte. „S pánom Durovom som sa raz stretol v Moskve, bolo to už dávno. Podelil sa so mnou iba o svoje (podnikateľské) plány. Pravidelné sa stretávam s podnikateľskými lídrami,“ povedal Putin podľa agentúry TASS. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý mesiac tvrdil, že nevie o stretnutí prezidenta so zakladateľom platformy.

Francúzske vyšetrovanie Durova súvisí s údajným zneužívaním jeho aplikácie Telegram pri podvodoch, praní špinavých peňazí a šírení detskej pornografie, pripomína Reuters. Právnik zakladateľa Telegramu označil konanie voči svojmu klientovi za absurdné.