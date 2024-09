OSN si nemusí vyberať medzi Taiwanom a Čínou. Môže zahrnúť oboch, myslí si diplomat z Tchaj-peja

Taiwanci nepanikária, vojakov však majú menej ako Čína Video Zdroj: TV Pravda

Hovoríte, že jeden z dôvodov, pre ktorý si svet stále užíva stabilitu a mier, je stabilita a mier v Taiwanskom prielive, ale že sa to môže zmeniť. Čo tým myslíte?

Čína sa snaží zmeniť status quo v Taiwanskom prielive a eskaluje vojenské cvičenia. Takmer každý deň sú okolo nás jej lode a stíhačky. Toto sa netýka len toho, že Čína si chce k seba pripojiť Taiwan. Myslím si, že sa usiluje rozšíriť svoju hegemóniu v regióne. V Juhočínskom mori má spory s Filipínami, má problém s Japonskom v súvislosti so súostrovím Senkaku a potom je tu Taiwan. Podľa mňa by s tým mala niečo urobiť Organizácia Spojených národov.

Ale Taiwan je od roku 1971 mimo systému OSN. Vtedy ho v Organizácii Spojených národov vystriedala Čína. Čo teda očakávate od OSN?

Najlepším spôsobom by bolo zapojiť Taiwan do systému Organizácie Spojených národov. Všetky krajiny G7, ázijské štáty aj Európska únia sú proti tomu, aby Čína jednostranne menila status quo v regióne. Nie je to o tom, že by si OSN mala vybrať medzi Pekingom a Tchaj-pejom. Môže zahrnúť oboch. Bol by to prínos pre svetové spoločenstvo v situácii, keď sa podľa mňa Čína skutočne snaží zmeniť medzinárodné normy a svetový poriadok založený na pravidlách.

Ale ako som už vravel, do roku 1971 bol Taiwan súčasťou ONS. Zmenilo sa to po rezolúcii 2 758, ku ktorej viedlo nadviazanie kontaktov medzi Washingtonom a Pekingom. Naozaj si dokážete predstaviť, že by boli v systéme OSN Taiwan aj Čína? Vieme, ako funguje Bezpečnostná rada Organizácia Spojených národov. Čína a Rusko v nej majú právo veta. A ani iné krajiny nemusí Taiwan až tak zaujímať. Čo môže Tchaj-pej ponúknuť OSN?

Taiwan je zakladajúcim členom členom OSN. Ale aj Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Taiwan má technológie a ochotu pomôcť svetovému spoločenstvu. OSN by mohla byť platforma, v rámci ktorej by sa Peking a Tchaj-pej mohli rozprávať. Mohlo by to znížiť napätie medzi našimi dvoma krajinami, medzi oboma stranami Taiwanského prielivu.

Neprekážalo by vám, že by Čína zostala členom Bezpečnostnej rady OSN s právom veta?

O tom by mala rozhodnúť Organizácia Spojených národov. Ale keby sa Taiwan podieľal na práci OSN, nikoho to nepoškodí. V skutočnosti by na tom Organizácia Spojených národov získala. A Taiwan tiež môže byť majákom demokracie. Ja viem, že je to fráza, ktorú často používame. Ale mnoho krajín uprednostňuje komerčné záujmy pred demokraciou. Taiwan však pomáha Ukrajine, hoci sa na Západe už prejavuje aj únava z vojny. No ja stále diskutujem so slovenskou vládou, ako by sme mohli podporiť Ukrajinu. Ako pomôcť vybudovať prepojenia na prepravu plynu na hraniciach a vytvárať pracovné príležitosti.

Už sme to spomenuli, ale roku 1971 mala Čína pre USA vyššiu prioritu ako Taiwan, hoci Washington stále podporuje Tchaj-pej. Neobávate sa, že vaši spojenci by teraz mohli konať podobne?

Uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Snažíme sa najviac, ako je to možné. Rozprávame sa s podobne zmýšľajúcimi krajinami a tiež sa usilujeme pomôcť iným štátom, aby vedeli, že sme zodpovedným členom medzinárodnej komunity, že môžeme prispieť k jej rozvoju a chceme byť členom OSN. Ako významný výrobca polovodičov prehlbujeme spoluprácu s viacerými štátmi. Radi by sme v tejto oblasti pomohli aj ďalším krajinám. Podporovali sme štáty počas covidu a Taiwan má čo ponúknuť, čo sa týka už spomenutej Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Takže to nie je tak, že vstupom do OSN len niečo žiadame. Okrem toho v rezolúcii Organizácie Spojených národov sa roku 1971 riešil len problém zastúpenia Číny. Nepíše sa v nej, že Čína reprezentuje Taiwan. Takže si myslím, že Peking sa to teraz snaží prekrútiť. Taiwan sa však chce pripojiť k OSN. Každý rok sa o to snažíme, lebo je to požiadavka od našich občanov. Tak ako sa zapájajú do politického diania doma, chcú byť aktívnejší aj na medzinárodnom poli. Zvonku to možno vyzerá tak, že nemáme žiadne výsledky. Ale musíme sa snažiť. Ak sa Taiwan neozve sám, nikto to za neho neurobí.

Taiwanský prezident Laj Čching-te pred niekoľkými dňami povedal, že ak sa Čína zaujíma o Taiwan, mala by sa pozrieť aj na ruské územie, ktoré by mohla chcieť späť. Čo znamenajú takéto vyjadrenia?

Myslím si, že tým chcel prezident povedať to, čo som už spomínal: že Číne ani tak nejde o celistvosť územia, ale o hegemóniu. Čína chce byť veľmocou v našom regióne, buduje námorníctvo a rozširuje sa v Juhočínskom mori. Ale ak Peking chce, môže požiadať Moskvu, aby mu odstúpila dôležitý námorný prístav Vladivostok.