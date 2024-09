Polícia zadržala otca 14-ročného podozrivého z vrážd na strednej škole v Georgii

„Tieto obvinenia vychádzajú z toho, že Gray svojmu synovi umožnil vlastniť zbraň,“ uviedol na tlačovej konferencii Chris Hosey, šéf Úradu pre vyšetrovanie štátu Georgia (GBI). „Jeho obvinenia sú priamo spojené s konaním jeho syna,“ dodal.

Pri stredajšej streľbe v areáli školy Apalachee High School v meste Winder na severovýchode štátu Georgia zomreli dvaja študenti a dvaja učitelia, ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia. Tí sa podľa vyhlásenia úradov úplne zotavia.

Polícia pri masívnom zásahu zadržala pravdepodobného páchateľa, ktorý bol obvinený zo zabitia štyroch ľudí útočnou puškou na chodbe školy.

Foto: SITA/AP Georgia, streľba, Colt Gray Obrázok poskytnutý úradom šerifa v okrese Barrow v štáte Georgia zobrazuje Colta Graya, 14-ročného podozrivého, ktorý bol ako dospelý obvinený z vraždy pri streľbe v stredu 4. septembra 2024 na strednej škole Apalachee vo Winder, Georgia.

Gray tento týždeň vyšetrovateľom oznámil, že zbraň použitú pri streľbe kúpil svojmu synovi v decembri 2023, uviedla stanica CNN s odvolaním sa na svoje zdroje. Jeden z nich povedal, že útočnú pušku kúpil Gray ako vianočný darček v obchode so zbraňami. Znamenalo by to, že zbraň jeho syn dostal niekoľko mesiacov po tom, ako úrady začali podozrivého a jeho rodinu prešetrovať kvôli hrozbe zverejnenej na internete.

Mladíka úrad šerifa vypočúval vlani v máji pre vyhrážku na sociálnej sieti Discord, ktorá podľa polície hovorila o streľbe na strednej škole. Účet bol podľa úradu spojený s e-mailovou adresou patriacou spomínanému mladíkovi. Ten však poprel, že by odkaz napísal a povedal, že by to neurobil „ani zo žartu“.

„Urobili sme všetko, čo bolo vtedy v našich možnostiach,“ povedala AP šerifka okresu Jackson Janis Magnumová, podľa ktorej indície pre zadržanie alebo sledovanie mladíka neboli dostatočné.

Americké školy bývajú dejiskom hromadnej streľby aj niekoľkokrát za rok. Rovnako ako teraz aj ostatné tragédie spravidla vyvolajú diskusiu o sprísnení pravidiel pre držanie strelných zbraní, mocná loby majiteľov týchto zbraní však zásadnejšie zmeny blokuje.

Zrejme najtragickejším prípadom bola streľba na Virginskom polytechnickom inštitúte, kde v apríli 2007 prišlo o život 32 ľudí a ďalších 25 bolo zranených.