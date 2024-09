Harrisová, alebo Trump? Historik vie, kto vyhrá voľby. Tipy mu vychádzajú už 40 rokov

Lichtman svoju predpoveď tradične založil na otázkach typu pravda – lož. Porozprával o nej vo videu, o ktorom informoval denník The New York Times.

Lichtmanových 13 kľúčov Strana v Bielom dome získala v posledných voľbách do Kongresu, tzv. midterms, kreslá v Snemovni reprezentantov.

Úradujúci prezident sa uchádza o znovuzvolenie.

Strana v Bielom dome sa vyhla súboju v primárkach.

Existuje vyzývateľ z radov tretej strany.

Ekonomika je v krátkodobom ohľade silná.

Dlhodobý hospodársky rast je rovnako kvalitný ako v posledných dvoch volebných obdobiach.

Strana v Bielom dome vykonala zásadné zmeny v národnej politike.

Počas volebného obdobia dochádza k trvalým sociálnym nepokojom.

Biely dom nie je zasiahnutý škandálmi, strana, ktorá je na čele, je charizmatická.

Vyzývateľ nie je charizmatický.

Vládnuci prezident je charizmatický.

Strana v Bielom dome má na konte výrazné zlyhanie v zahraničnej politike.

Strana v Bielom dome má v zahraničnej politike úspech.

Osem kľúčov vyšlo Lichmanovi v prospech Kamaly Harrisovej, zatiaľ čo v prospech Donalda Trumpa iba tri.

„Zahraničná politika je ošemetná a kľúče sa môžu prevrátiť,“ povedal vo videu. „Bidenova administratíva je hlboko zainteresovaná vo vojne v Gaze, ktorá je humanitárnou katastrofou bez konca. Ale aj keby sa oba zahraničnopolitické kľúče obrátili v nepravdu, znamenalo by to, že negatívnych kľúčov je iba päť, čo by Donaldovi Trumpovi na opätovné získanie Bieleho domu nestačilo,“ povedal.

"Zostáva teda, že Biely dom získa Harrisová, dodal. „Aspoň taká je moja predpoveď pre tieto voľby, ale výsledok je na vás, takže choďte k voľbám,“ odkázal Američanom.

Allan Lichtman získal doktorát so špecializáciou na moderné americké dejiny a kvantitatívne metódy na Harvarde. Neskôr získal aj titul zaslúžilý profesor na Washingtonskej univerzite.

Správne predpovedal výsledky všetkých volieb od roku 1984 s výnimkou tých v roku 2000. George W. Bush vtedy kontroverzne porazil Ala Gorea až po tom, čo Najvyšší súd zastavil prepočítavanie hlasov na Floride. Lichtman potom tvrdil, že predpovedal iba celkový počet hlasov, ktorý bol vyšší u Gorea. Nejasnosti panujú aj okolo Trumpovho víťazstva v roku 2016. Lichtman tvrdil, že model predpovedal jeho výhru, aj keď Trump získal menej hlasov ako Hillary Clintonová.