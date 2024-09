Francúzom sa rozplynul mýtus o velikánovi cirkvi. Ďalšie ženy povedali, že na ne sexuálne zaútočil a nútil ich masturbovať pred jeho očami

Abbé Pierre patril medzi najobľúbenejšie osobnosti novodobej francúzskej histórie. Katolícky kňaz si získal obdiv už počas druhej svetovej vojny, keď sa zapojil do protinacistického odboja a Židom vybavoval falošné doklady totožnosti, aby mohli odísť do neutrálneho Švajčiarska, kde našli život v bezpečí. Najviac ho preslávila pomoc bezdomovcom a tiež utečencom. V poslednom čase sa však Francúzi dozvedajú, že Abbé Pierre (vlastným menom Henri Marie Joseph Groués), ktorý zomrel v januári 2007 vo veku 94 rokov, mal v skutočnosti dve tváre. Nielen príjemnú, ale aj odpornú. „Socha Abbého Pierra sa otriasa, môže padnúť,“ napísali noviny Le Parisien.

Priliehavejšie sú možno ostrejšie slová: víchrica najprv strhla strechu, tornádo potom premenili celý dom na trosky. Takto obrazne sa dá povedať, ako sa zrútil mýtus o velikánovi francúzskej katolíckej cirkvi. V polovici júla tohto roku vyšetrovacia komisia, ktorú vytvorili tri dobročinné združenia, ktoré Abbé Pierre založil, zverejnila prvú šokujúcu informáciu. Sedem žien (jedna z nich kedysi maloletá osoba) o ňom povedalo, že sa k nim správal ako sexuálny predátor.

Po publikovaní prvej správe (zostavovali ju zhruba jeden rok) dotknuté spolky vydali výzvu, aby sa prihlásili ďalšie ženy, ak mali podobné nechutné skúsenosti. Už po necelých dvoch mesiacoch bola teraz sprístupnená druhá správa. Pribudlo až 27 otrasných svedectiev. Emmaus, hnutie solidarity založené Abbém Pierrom v roku 1949, ktoré zastrešuje tri charitatívne organizácie, zozbieralo výpovede žien o šokujúcich veciach, ktoré s kňazom zažili od druhej polovice 20. storočia. Sú medzi nimi aj závažnejšie prípady sexuálneho násilia, ako boli tie, o ktorých sa verejnosť dozvedela v polovici júla.

Vyšetrovacia komisia zhrnula svoje zistenia do jednej vety, ktorá stačí na to, aby padol mýtus o láskavom mužovi: „Opakovaný sexuálny kontakt so zraniteľnou osobou, opakovaný pohlavný styk s osobou staršou ako 18 rokov, nútené bozkávanie, sexuálne útoky na dieťa."

Vyskytol sa aj prípad zvlášť ohavnej pedofílie: „Jedna osoba mala v tom čase osem až deväť rokov. K Abbému Pierrovi ju pri niekoľkých príležitostiach priviedol jej nevlastný otec, ktorý sám bol páchateľ incestu." Emmaus na svojej webovej stránke upozornil, že kňaz mal opakovaný sexuálny kontakt s dievčatkom (detaily, samozrejme, nekonkretizoval).

Vysvitlo, že Abbé Pierre nechutne zneužíval zraniteľné postavenie žien, s ktorými prichádzal do kontaktu. Išlo o tie, čo zúfalo hľadali strechu nad hlavou alebo inú nevyhnutnú pomoc. Emmaus sa konkrétne zmenil o jednej žene, ktorá žijúcu legendu cirkvi musela sexuálne uspokojovať v rokoch 1988 – 1990. „Bola finančne závislá a vo veľkej núdzi," ozrejmila vyšetrovacia správa. Má 26 strán, okrem iného sa zmieňuje aj o prípadoch orálneho sexu, ktorý si Abbé Pierre od žien vynútil. Ako zvrhlík sa správal niekedy aj v zahraničí: „Jedna žena povedala, že v roku 1956, keď navštívil Maroko, musela pred ním masturbovať."

Jednou z charitatívnych organizácií, ktoré kňaz založil, je Nadácia Abbého Pierra. Tá v reakcii na výsledky vyšetrovania oznámila, že zmení svoj názov.

Abbé (v preklade z francúzštiny oslovenie dôstojný pán u kňazov) bol nositeľ najvyšších francúzskych štátnych vyznamenaní. Keď zomrel, vtedajší prezident Jacques Chirac vyhlásil, že národ stratil stelesnenie dobra. Posledná rozlúčka sa uskutočnila v slávnej katedrále Notre Dame v Paríži.

Každého asi zaujíma, prečo sa zneuctené ženy neozvali, keď sa stali obeťou Abbého Pierra. Vysvetlení je viacero. „Bol ako boh. Je to Abbé Pierre, nemôžem nič urobiť," uviedol server BFMTV s tým, že tieto slová sa najčastejšie opakovali, keď ženy objasňovali, prečo kedysi mlčali. „Viete si predstaviť, že by niektorá z nich v osemdesiatych alebo deväťdesiatych rokoch minulého storočia obvinila Abbého Pierra?" rečníckou otázkou zdôraznila Caroline de Haasová, ktorá sa venuje pomoci týraným ženám.

Jednoducho Abbé Pierre bol nedotknuteľná modla. Kto by jeho obetiam uveril? Naopak, neupadli by do nemilosti pre podozrenie, že si vymýšľajú a očierňujú ho? A prečo by si ony mali ešte zvýrazňovať v sebe svoju traumu tým, že by verejne prehovorili? A aj keby sa odhodlali, aká by bola pravdepodobnosť, že by sa podarilo dokázať pravdivosť ich tvrdenia bez ohľadu, že by ich svedectvo bolo namierené proti Abéému Pierrovi? De Haasová podľa BFMTV poukázala na to, že v súčasnosti sa vo Francúzsku darí usvedčiť zo spáchania sexuálneho násilia len približne každého desiateho obvineného (respektíve obžalovaného).