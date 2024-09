Pol milióna ľudí v uliciach Tel Avivu žiadalo dohodu o prepustení izraelských rukojemníkov

Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (ToI), ktorý upozornil, že pri takejto účasti by išlo o najväčšiu demonštráciu v histórii Izraela. Organizátori protestu v Tel Avive tvrdia, že polícia ich odhad potvrdila.

Na výročie 11 mesiacov trvania vojny v Pásme Gazy, ktorú vedie Izrael proti Hamasu v odvete za jeho októbrový teroristický útok, demonštrovali za dohodu o prímerí súčasne ďalšie desaťtisíce ľudí v Jeruzaleme, Haife a v meste Kfar Saba, uviedli aktivisti na sociálnych sieťach. Tisíce sa zišli aj v ďalších mestách po celom Izraeli. Ľudia často požadovali tiež vypísanie nových parlamentných volieb.

Sobotňajším protestom predchádzal v pondelok generálny štrajk a minulú nedeľu nemenej rozsiahle demonštrácie v reakcii na nájdenie šiestich mŕtvych rukojemníkov v tuneli na juhu Pásma Gazy, ktorí boli podľa pitevných nálezov zastrelení krátko pred príchodom izraelských vojakov.

Bývalá rukojemníčka Adina Mošeová, ktorá bola prepustená v rámci prímeria na konci novembra, na jednej zo sobotňajších demonštrácií serveru ToI povedala, že samotná bezpečnostná služba Šin Bet upozornila na nebezpečenstvo, ktoré hrozí rukojemníkom, keď sa izraelskí vojaci priblížia k tunelom, kde sú zadržiavaní. „Akonáhle armáda do týchto tunelov vstúpi, je nemožné rukojemníkov zachrániť, pretože Hamas ich okamžite zabije,“ povedala podľa svojich slov predstaviteľovi tajnej služby, ktorý s ňou po prepustení hovoril.

„Všetci moji priatelia, ktorí boli v tom tuneli v zajatí so mnou, boli zavraždení – zavraždení Hamásom, pretože sa k nim blížila armáda. Aj keď som pred tým varovala – ale kto som ja? – že práve to sa stane,“ dodala Mošeová.

Rodiny rukojemníkov, veľká časť izraelskej verejnosti, ale aj medzinárodné spoločenstvo vrátane Spojených štátov žiadajú od izraelskej vlády urýchlené prijatie kompromisnej dohody o prímerí a prepustenie zvyšných rukojemníkov. Premiér Benjamin Netanjahu, ktorého vláda sa opiera o nacionalistické a ultraortodoxné strany, však v posledných týždňoch podmieňuje akúkoľvek dohodu tým, že si Izrael udrží kontrolu nad takzvaným Filadelfským koridorom pozdĺž hranice medzi Pásmom Gazy a Egyptom, kadiaľ podľa neho Hamas doteraz pašuje z Egypta zbrane. Hamas aj Egypt to popierajú.