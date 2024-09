Exrepublikán: Trumpov prevrat? Rozpad demokracie v USA môže byť postupný

Len nedávno sme si pripomenuli inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorá sa odohrala v auguste 1968. V tom čase nemal Západ na vojenskú reakciu chuť ani prostriedky. A, samozrejme, bol by to aj mimoriadne riskantný krok. Majú však udalosti z roku 1968 ešte nejaký vplyv na americkú zahraničnú politiku? Aj vzhľadom na ruskú vojnu proti Ukrajine.

Je to aj generačná otázka. Som si istý, že pre niekoho, ako je prezident Joe Biden, sú spomienky na inváziu do Československa dôležité. Bol som vtedy malý chlapec, narodil som sa v roku 1960. Ale, samozrejme, vyrastal som počas studenej vojny, takže pre mňa je to dôležitý dátum. No realita dnešnej Ameriky je taká, že ľudia, ktorí nemajú aspoň 40 rokov, si už Sovietsky zväz ani nepamätajú. Bol by som rád, keby mali lepší prehľad o histórii, ale postupne odchádza posledná generácia politických lídrov zo studenej vojny. No myslím si, že je jedna osoba, ktorá to, čo sa stalo v roku 1968, vníma veľmi živo. Je to, samozrejme, šéf Kremľa Vladimir Putin.

Čo by bol v roku 1968 urobil Donald Trump, keby bol prezidentom USA? Alebo, aby som nešiel príliš do alternatívnej histórie, dá sa povedať, či existuje niečo ako Trumpova zahraničnopolitická doktrína? Štyri roky už v Bielom dome bol.

Trumpova doktrína neexistuje. Teda okrem jednej veci. Trumpova doktrína je čokoľvek, čo je dobré pre Trumpa. A tak, keby bol v Bielom dome roku 1968 alebo 1956, keď Sovieti vpadli do Maďarska, alebo 1989, keď padol Berlínsky múr, položil by si len jednu otázku. Čo je v súvislosti s tým, čo sa deje, dobré pre neho. No a konal by na základe toho, ako by znela odpoveď. Trump nemá nijaký morálny alebo politický kompas. Je ako zlatá rybka, ktorá sa preháňa v akváriu a hľadá malé kúsky jedla. Nič si nepamätá, nedokáže vidieť veci v perspektíve a robí len to, čo je pre neho práve dobré. Preto je takmer zbytočné pokúšať sa hovoriť o Trumpovej doktríne, lebo exprezident je dysfunkčne narcistický.

Majú nejakú zahraničnopolitickú doktrínu ľudia okolo Donalda Trumpa?

Republikáni okolo neho by si zrejme radi vybrali štandardnú politiku z éry studenej vojny. Teda, že je potrebné podporiť bezpečnosť Európy, obmedziť ruskú inváziu a usilovať sa o kontrolu zbrojenia. Niektorí ľudia, ktorých Trump počúva a ktorí sú mu veľmi blízki, sú však izolacionisti. Veria, že Putin je kresťan, že Rusko je biela kresťanská krajina, ktorú by USA mali skôr podporovať, nie ísť proti nej. Republikánska strana sa rozpadá. Viete, že som z nej už dávno odišiel. Nie je to strana, je to už len obyčajný kult osobnosti. Je pravda, že politici v Republikánskej strane, ako sú bývalá guvernérka Severnej Karolíny Nikki Haleyová či senátor Lindsey Graham, chcú naďalej podporovať Ukrajinu a veria v silné NATO a členstvo USA v Severoatlantickej aliancii. Ale títo politici už nemajú žiadny vplyv. Ľudia okolo Donalda Trumpa majú záujem len o jeho zvolenie a o to, aby sa udržal pri moci, čiastočne aj preto, aby sa nedostal do väzenia.

Vravíte, že Trumpova doktrína by sa dala opísať tak, že všetko, čo je pre Trumpa dobré, je v poriadku. Bolo by možné ho presvedčiť, že Putin pre neho nie je dobrý?

Myslím si, že nie, pretože problém je podľa mňa v tom, že Trump sa bojí Putina. Má strach zo šikanovačov. Spomeňte si na každého agresora, ktorého ste poznali. Vždy sa nájde niekto, koho sa títo tyrani boja. Násilníci majú hierarchiu. A tak sa Trump bojí Putina. Nemyslím si, že je to vyslovene preto, že Rusi na exprezidenta niečo majú. Skôr je to preto, že Trump sa vzhľadom na svoje činy obáva, že Rusi na neho niečo mať môžu. Videli sme to v Helsinkách roku 2018, keď sa Putin a Trump stretli. Republikán šéfa Kremľa obdivuje a zároveň sa ho bojí. Takže, ak sa Trump vráti do úradu, rozhodne nebude v jeho záujme postaviť sa proti Putinovi. Vlastne je to zaujímavé. Exprezident nemá žiadnu konzistentnú politiku. Okrem prípadov, keď ide o Rusko.

Ale Trumpovi stúpenci argumentujú, že to bol v skutočnosti republikán, ktorý odstrašil Putina, lebo ruský vládca spustil veľkú inváziu proti Ukrajine až po odchode republikána z Bieleho domu.

Prečo by šéf Kremľa strpčoval Trumpovi život, keď od neho dostával všetko, čo chcel? No predpokladám, že vzhľadom na vojenské plány by sa Putin k veľkému útoku proti Ukrajine aj tak dostal. Ruský vládca nie je na rozdiel od Trumpa hlúpy. Putin by sa v istom momente mohol rozhodnúť, že z republikána už nemá úžitok. Keď šéf Kremľa hovoril o amerických voľbách, v skutočnosti rozprával celkom pekné veci o prezidentovi Joeovi Bidenovi, že je to veľmi seriózny muž. Podľa mňa bol Trump pre Putina len užitočným idiotom. Veď exprezident ničomu z toho, čo sa deje, nerozumie. Trump väčšinu vecí chápe len obmedzene. A to nehovorím ako urážku. Naozaj priamo poznám ľudí, ktorí sa mu pokúšali vysvetľovať problémy, ale jednoducho to nešlo. Lebo Trump to nechápal. Rozumiem argumentu, že Putin sa rozhodol začať veľkú vojnu, až keď republikán odišiel z Bieleho domu. Ale ruský vládca by inváziu aj tak asi spustil. A Trump mu počas svojej vlády toho veľa dovolil napríklad na Kryme. Takže, ako som vravel, keď mal Putin amerického prezidenta na svojej strane, nemal dôvod proti nemu ísť.

Putin povedal, že by pred návratom Trumpa do Bieleho domu uprednostnil pokračovanie Bidenovej vlády. Mohol to myslieť aspoň trochu vážne?

Je možné, že zo strany Putina to bolo len trollovanie. Ale azda je v jeho vyjadrení ukryté aj zrnko pravdy. Jedna vec, ktorú Rusi skutočne neznášajú, je nepredvídateľnosť. Rusi boli frustrovaní, že si počas Trumpovej vlády neboli istí, s kým sa majú rozprávať, aby veci vyriešili. Lebo hoci mohli aj mať s Bielym domom dobrý vzťah, ale vládol tam chaos. Takže si viem predstaviť, že na tom niečo môže byť, že si Putin myslí, že si vie poradiť s Bidenom. Teda s centristickým demokratickým prezidentom zo starej školy, ktorý zažil studenú vojnu. Lebo Trump je hlúpy a teraz ešte aj čelí žalobám. Podľa mňa v tomto môže Kremeľ vnímať republikána ako riziko. Písal som o tom už za Trumpovej vlády.

Ako ste definovali riziko, ktoré mohol predstavovať Trump pre Putina?

Napísal som vtedy, že Rusom sa nebude páčiť, že Trump nedokáže držať jazyk za zubami. Republikán v podstate v istom momente povedal, že s Putinom si rozumie a šéf Kremľa si môže robiť, čo chce. Lenže to ohrozilo ruské spravodajské operácie v USA. Dovtedy sa na mnohé z nich Američania nepozerali. No potom začali FBI, CIA a ďalší tieto vzťahy hlbšie skúmať a odhaľovať. Prejavilo sa to aj v správe o zásahu Ruska do prezidentských volieb v USA roku 2016, ktorú pripravil bývalý šéf FBI Robert Mueller.

Hovorí sa, že americkí prezidenti môžu ľahšie ovplyvniť veci v zahraničí ako napríklad v Texase alebo Kalifornii. Takže svet by mal voliť šéfa Bieleho domu. Samozrejme, nie je to možné, ale keby ho mohla vyberať stredná a východná Európa, koho by ste jej odporučili? Trumpa alebo demokratku Kamalu Harrisovú?

Odpoviem na to ako Američan a ako niekto, kto sa od začiatku hlási k myšlienke, že nikdy Trump. Lebo to ani nie je otázka toho, či by mal byť prezidentom republikán, alebo Harrisová. Trump je nebezpečný jedinečným spôsobom, čo ho odlišuje od iných amerických politikov. Môžem povedať, že verím v ideu Ameriky. A v transatlantické spoločenstvo a systém globálnej bezpečnosti, ktorý nás chráni. Trump je nepriateľom toho všetkého. Takže pokiaľ sa nestane prezidentom on, ale niekto iný, všetci na tom budeme lepšie.

V magazíne The Atlantic ste napísali, že Trump na tom nie je dobre, nemá stabilné správanie a niečo s ním nie je v poriadku. Vaši kritici môžu namietať, že keby ste aj mali pravdu, je to emocionálny argument proti Trumpovi, nie politický. Ale práve ste povedali, že si myslíte, že Trump je jedinečným spôsobom nebezpečný a v minulosti ste jeho rétoriku označili za fašistickú. Považujete ho teda za hrozbu pre americkú demokraciu?

Považujem ho za existenčnú hrozbu pre americkú demokraciu.

V tom zmysle, že by po znovuzvolení Trumpa mohla prestať existovať?

Verím, že uvedie do pohybu procesy a politiky, ktoré by mohli byť začiatkom konca americkej demokracie. Ale chcel by som sa vrátiť k vašej pôvodnej otázke, že ide len o emocionálny argument. Myslím si, že je to analytický argument, keď sa pozeráme, ako pôsobí Trump, ktorý má 78 rokov. Môj otec sa dožil 94 rokov a mnohí z nás sme mali starých rodičov. Pozerám sa na Trumpa a hovorím si, že s touto osobou nie je niečo v poriadku. Mnoho rokov som učil politológiu a štúdie národnej bezpečnosti. A študenti sa ma pýtali, kto je príkladom iracionálneho lídra. Adolf Hitler? Saddám Husajn?

Ako ste im odpovedali?

Že nebezpečne iracionálnym vodcom je taký líder, ktorý má problémy so spracovaním informácií, ktorý nedokáže akceptovať zmeny, ktorý žije vo vlastnej hlave a želá si, aby sa niečo stalo, no príliš sa nezaoberá realitou. Myslím si, že Trump všetky tieto problémy vždy mal a má. A s postupujúcim vekom je to len horšie. V Amerike je veľa psychológov, ktorí by vám povedali, že s Trumpom nie je niečo v poriadku. Minimálne tvrdia, a s tým by pravdepodobne súhlasili aj jeho priaznivci, že je hlboko narcistický človek. Faktom je, že trocha narcizmu sa od prezidentov či premiérov očakáva. Veď prečo by inak chceli túto prácu. Musíte byť aspoň trochu egomaniak, aby ste kandidovali za prezidenta. No Trump bol dysfunkčne narcistický už v mladšom veku v tom zmysle, že nedokáže veci skutočne posúdiť. Pri lídrovi krajiny je to mimoriadne nebezpečné. Toto nie je len emocionálny argument proti Trumpovi. Mohol by som o ňom povedať, že je hrubý a hlúpy, a bola by to pravda. No myslím si, že on je svojím spôsobom emocionálne poškodený a nie je schopný robiť racionálne rozhodnutia. Ak bude z Trumpa opäť prezident, je to problém na úplne inej úrovni.

Povedali ste, že ak Trumpa ľudia zvolia, môže to viesť k niektorým procesom, ktoré poškodia americkú demokraciu. Čo konkrétne tým myslíte?

Predstavte si, že v štátoch, ktoré ovládajú republikáni, sa politici rozhodnú obmedzovať občianske práva pre ženy alebo menšiny či začnú zatvárať knižnice, pretože sa im nepáčia knihy v nich. Tak, ako to robia iné autoritárske hnutia. Normálne by tomu bránila existencia amerického ministerstva spravodlivosti, ktoré by také niečo vyšetrovalo. Čo sa však stane, ak prezident povie ministerstvu spravodlivosti, aby podporilo tieto útoky na ústavu? Čo ak sa jeden z týchto štátov rozhodne jednoducho nepotvrdiť výsledok volieb, ak ich vyhrajú demokrati, a Trumpovo ministerstvo spravodlivosti povie, že to nie je jeho problém. Rozpad americkej demokracie by neprišiel zo dňa na deň na najvyššej úrovni. Bol by to postupný proces, keď na viacerých miestach by federálna vláda v podstate prestala existovať. Miestne a štátne orgány by si bez ohľadu na ústavu jednoducho začali robiť, čo sa im zachce. Je to niečo, čo aj Američania ťažko chápu. Mnohí Trumpovi kritici si myslia, že keď Trumpa zvolia, vyhlási stanné právo a prevezme všetky televízne stanice. Teda to vnímajú niečo ako prevrat v Latinskej Amerike v 60. rokoch. Takto to nebude. No Trump chce do federálnej vlády dosadiť ľudí, ktorí nebudú presadzovať ustanovenia ústavy. Chce zničiť americkú štátnu službu a ovládnuť v nej pozície, ktoré sú teraz nestranícke. Takže si viete predstaviť, čo by sa stalo na ministerstve obrany, ministerstve spravodlivosti či ministerstve vnútornej bezpečnosti. Samozrejme, keď nastupujú nové vlády, dejú sa zmeny. Tak to bolo aj v prípade Trumpa roku 2017. Ale vtedy bola Republikánska strana ešte stále dosť silná na to, aby požadovala, aby do vlády dosadil skúsených ľudí. Hovorilo sa im dospelí. Tentoraz by sa to nestalo. Ak Trump vyhrá, uvidíte, že ministerstvo spravodlivosti budú riadiť ľudia, ktorí nerešpektujú ústavu. Pokúsi sa tiež získať kontrolu nad ministerstvom obrany, keďže dúfa, že takto ovládne americké ozbrojené sily. Toto všetko sú jeho plány. Môže sa stať, že keď bude Trump opäť v Bielom dome a bude v bezpečí pred trestným stíhaním, nebude ho to už až tak zaujímať. Ale ľudia okolo neho, ktorí s ním prídu, sú určite veľmi odhodlaní spomenuté plány naplniť.