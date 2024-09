ONLINE: Scholz hovorí o mieri na Ukrajine: Je čas diskutovať, ako sa dostať z vojnovej situácie

Streľba do vzduchu počas pohrebného obradu šiestich ukrajinských vojakov zabitých pri ruskom raketovom útoku na ukrajinskú vojenskú akadémiu v Poltave. Ukrajina, sobota 7. septembra 2024.

6:15 Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval na zintenzívnenie diplomatického úsilia o rýchlejšie dosiahnutie mieru na Ukrajine, informovala agentúra Reuters. Dodal, že sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri nedávnych rozhovoroch zhodli na potrebe usporiadať novú mierovú konferenciu, ktorá by zahŕňala aj Rusko.

„Myslím, že je teraz čas diskutovať o tom, ako sa z tejto vojnovej situácie dostať a rýchlejšie dosiahnuť mier,“ povedal Scholz v rozhovore s televíziou ZDF. Dodal, že Rusko by sa malo zúčastniť na budúcom mierovom summite o ukončení vojny.

Rusko medzitým v nedeľu oznámilo, že jeho sily prevzali úplnú kontrolu nad mestom Novohrodivka, ktoré leží 12 km od Pokrovska, dôležitého železničného a cestného uzla pre ukrajinské sily v oblasti. Prezident Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že ukrajinský vpád do ruského regiónu Kursk nedokázal spomaliť vlastný postup Ruska na východe Ukrajiny a oslabil obranu Kyjeva pozdĺž frontovej línie na podporu Moskvy.

Najvyšší ukrajinský vojenský veliteľ vo štvrtok uviedol, že vpád Kyjeva do Kurskej oblasti funguje. Ruské sily podľa neho počas predchádzajúcich šiestich dní nepokročili v postupe na Pokrovsk. Povedal, že jedným z cieľov vpádu do Kurska bolo odkloniť ruské sily od iných oblastí, predovšetkým Pokrovska a Kurakhove. Rusko odklonilo veľké množstvo do Kurska, ale zároveň posilnilo pokrovský front, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij povedal, že operácia Kursk mala tiež zabrániť ruským silám prekročiť hranicu opačným smerom.

Generálny štáb ukrajinskej armády v správe vydanej v nedeľu večer hovoril o bojoch v celom Pokrovskom sektore vrátane Novohrodivky. Uviedol, že 29 pokusov o ruský postup bolo odrazených, pričom sedem potýčok pokračuje. „Naši vojaci prijímajú opatrenia na udržanie určených pozícií,“ uvádza sa v správe.

V rozhovore s ukrajinským dôstojníkom, ktorý minulý týždeň odvysielalo Rádio Liberty financované USA, sa však uvádza, že ukrajinské sily opustili Novohrodivku s odôvodnením, že tamojšie pozície nie sú vhodné na jej obranu, podotýka Reuters.

Čítajte viac Bachmut, Avdijivka... a teraz Pokrovsk. Prečo je pre Putina taký dôležitý, že obetoval Kurskú oblasť?

Scholz je doma pod tlakom po tom, ako všetky tri strany jeho stredoľavej koalície utrpeli pred týždňom bolestivé straty v dvoch krajinských voľbách, zatiaľ čo zoskupenie usilujúce sa o lepšie vzťahy s Moskvou získalo viac hlasov, podotýka Reuters. Protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) a nová formácia Spojenectvo Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá je proti vojenskej podpore boja Ukrajiny proti ruskej invázii, získali rekordné zisky.

Zelenskyj v júli uviedol, že jeho cieľom je mať v novembri pripravený plán, ktorý by Kyjevu umožnil usporiadať druhý medzinárodný summit o mieri na Ukrajine a ktorého by sa mali zúčastniť zástupcovia Ruska.

Ukrajina v júni hostila delegácie z 92 krajín na prvom summite vo Švajčiarsku, kde bol presadzovaný plán mieru. Rusko, ktoré od februára 2022 vedie inváziu na Ukrajine, vtedy nebolo na túto akciu pozvané a odmietlo plán ako neuskutočniteľný.