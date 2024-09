Tajfún vo Vietname si vyžiadal najmenej 59 mŕtvych

V pondelok ráno zosuv pôdy v hornatej provincii Cao Bằng zmietol osobný autobus s 20 ľuďmi do rozvodneného potoka. V provincii Phú Thọ sa v pondelok ráno zrútil oceľový most do Červenej rieky. Do vody podľa správ spadlo desať osobných a nákladných áut a dva motocykle. Troch ľudí z rieky vytiahli, ale trinásti sú nezvestní.

